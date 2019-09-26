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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    240 Hz ekran ve Android 10'lu Sharp Aquos zero2 tanıtıldı

    Sharp, Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmiş yeni bir amiral gemisi telefon tanıttı. Aquos zero2 olarak adlandırılan cihaz 240 Hz ekran ve Android 10 ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sharp, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Aquos Zero'nun devam modelini çıkardı. Aquos zero2 olarak adlandırılan telefon 240 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip. Gücünü ise Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazın diğer özellikleri de üst sınıf.

    Sharp Aquos zero2 Özellikleri

    Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte 6.4 inç kavisli OLED ekran taşıyor. Aynı zamanda şirketin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılmış ilk telefonu konumunda. Sadece 143 gram ağırlığında olduğu için çok hafif bir cihaz. Ayrıca IPX5 / IPX8 / IPX6 sertifikaları sayesinde suya ve toza dayanıklı bir gövdesi var.
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    Aquos zero2'daki Snapdragon 855 mobil platformuna 8 GB RAM eşlik ediyor. Akıllı telefon 256 GB UFS 3.0 depolama birimine sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 3.130 mAh kapasiteli pilinden alıyor.

    Sharp Aquos zero2 Çıkış Tarihi

    Cihazın önünde 8 megapiksel selfie kamerası mevcut. Arka tarafında ise 12 megapiksel ana sensör ve 20 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonundan oluşan dikey çift kamera sistemi görev yapıyor.
    Sharp henüz Aquos zero2'nin fiyat etiketini açıklamadı. Akıllı telefon önümüzdeki Aralık ayında satışa sunulacak. Cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.


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    spencermila 42 dk.
    O Batarya nedir yahu böyle bir telefon ve ekran hızı icin...çentiksiz oneplus 7 pro gibi olmuş...
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    orientem 46 dk.
    Şu ekrana kıyıp çentik koymak.. Benim burda içim cız etti görünce.
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    intel7mix 49 dk.
    5 saat ekran süresi zor verir.
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    Bay Robot 2 sa.
    O kadar kalın çerçeveye neden çentik
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    H34RTL3SS 2 sa.
    şu çentik denen şey olmasa baya güzel görünüyor ama gerçekten 240hz e ihtiyaç varmıydı fps oynanmayacak üstünde bataryada ufak günü çıkarmaz gibi bu ekranla
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