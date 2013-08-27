Sony Honami'nin ilk videosu yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Xperia i1 (Kod adı Honami) için ilk resmi video yayınlandı. Sahip olduğu 20.7MP çözünürlüğünde, 4K video kaydı yapabilen özel kamerası, Snapdragon 800 işlemcisi, Sony'nin yenilikçi G Lens teknolojisi ve 5-inç Full HD ekran gibi özellikleriyle ön plana çıkan Honami, 4 Eylül tarihinde Almanya'daki IFA Fuarı'nda yapılacak lansman ile duyurulmuş olacak.
Sony'nin Xperia Z ile hayatımıza giren Omnibalance tasarım anlayışını devam ettiren Honami, güçlü özelliklerine ek olarak suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla da heyecan uyandırmayı başarıyor. Yayınlanan video kapsamında da su geçirmezlik özelliğine de vurgu yapılan Honami, sahip olduğu kamera özellikleri ve Lens Camera konsepti gibi ekstra özellikleri ile akıllı telefonlar arasındaki kamera yarışında zirve yarışına da dahil oluyor. Kamera performansı açısından Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy S4 Zoom ile rekabete girişecek olan cihaz, donanımsal ve tasarımsal avantajları ile fark yaratacak gibi görünüyor.
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Ayrıca heralde herkes benim gibi yüksek çözünürlüklü kamera kullanıldığından arka kısımda bir çıkıntı olmasını bekliyordu ama Sony bu konuda çok iyi bir iş çıkarmış ve bu kadar özellik barındıran bir kamerayı kasanın içine yekpare bir şekilde entegre etmiş.
Xperia Z'nin en çok eleştiri alan kısımlarından biri de bağlantı noktalarının kapakların altında kalmasıydı. Bu telefon yine su geçirmez olmasına rağmen bu sefer bağlantı noktaları tam istenildiği gibi açık bırakılmış.
Malzeme kalitesi noktasında ise çok hafif olmasına rağmen çok sağlam bir bileşen olan karbonfiber kullanılmış ve bu malzemeye ek olarak arka kapakta Gorilla Glass 3 kullanılmış. Plastik sevenlere selam olsun!
Bu sefer Sony dersine çok iyi çalışmış ve pastadan pay almaya geliyor, en azından bunu hakediyor.
Edit: Z ye çöp oldu diyenler S4 ve Htc One da çöp oldu öyleyse. Herkes s600 ün FHD yi kaldıramayacağını biliyordu ama bizim milletimizde Telefonla zenginlik ölçüldüğü için...
---Temasına laf edenler ios kullanmıyorsunuz android kullanıyorsunuz kısıtlama yok
Dipnot: HTC One X kullanıyorum önceden S2 ve S1 kullandım.