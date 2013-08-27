Sony Honami'nin ilk videosu yayınlandı

Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Xperia i1 (Kod adı Honami) için ilk resmi video yayınlandı. Sahip olduğu 20.7MP çözünürlüğünde, 4K video kaydı yapabilen özel kamerası, Snapdragon 800 işlemcisi, Sony'nin yenilikçi G Lens teknolojisi ve 5-inç Full HD ekran gibi özellikleriyle ön plana çıkan Honami, 4 Eylül tarihinde Almanya'daki IFA Fuarı'nda yapılacak lansman ile duyurulmuş olacak.

Sony'nin Xperia Z ile hayatımıza giren Omnibalance tasarım anlayışını devam ettiren Honami, güçlü özelliklerine ek olarak suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla da heyecan uyandırmayı başarıyor. Yayınlanan video kapsamında da su geçirmezlik özelliğine de vurgu yapılan Honami, sahip olduğu kamera özellikleri ve Lens Camera konsepti gibi ekstra özellikleri ile akıllı telefonlar arasındaki kamera yarışında zirve yarışına da dahil oluyor. Kamera performansı açısından Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy S4 Zoom ile rekabete girişecek olan cihaz, donanımsal ve tasarımsal avantajları ile fark yaratacak gibi görünüyor.