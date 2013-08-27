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Sony Honami'nin ilk videosu yayınlandı

5 yıl
5,6b
1
247
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Honami'nin ilk videosu yayınlandı
Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Xperia i1 (Kod adı Honami) için ilk resmi video yayınlandı. Sahip olduğu 20.7MP çözünürlüğünde, 4K video kaydı yapabilen özel kamerası, Snapdragon 800 işlemcisi, Sony'nin yenilikçi G Lens teknolojisi ve 5-inç Full HD ekran gibi özellikleriyle ön plana çıkan Honami, 4 Eylül tarihinde  Almanya'daki IFA Fuarı'nda yapılacak lansman ile duyurulmuş olacak.
Sony'nin Xperia Z ile hayatımıza giren Omnibalance tasarım anlayışını devam ettiren Honami, güçlü özelliklerine ek olarak suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla da heyecan uyandırmayı başarıyor. Yayınlanan video kapsamında da su geçirmezlik özelliğine de vurgu yapılan Honami, sahip olduğu kamera özellikleri ve Lens Camera konsepti gibi ekstra özellikleri ile akıllı telefonlar arasındaki kamera yarışında zirve yarışına da dahil oluyor. Kamera performansı açısından Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy S4 Zoom ile rekabete girişecek olan cihaz, donanımsal ve tasarımsal avantajları ile fark yaratacak gibi görünüyor. 

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OnlyChaos 5 yıl en beğenilen
Bu sefer donanımından ekranına tasarımından malzeme kalitesine kadar dört dörtlük telefon geliyor.

Ayrıca heralde herkes benim gibi yüksek çözünürlüklü kamera kullanıldığından arka kısımda bir çıkıntı olmasını bekliyordu ama Sony bu konuda çok iyi bir iş çıkarmış ve bu kadar özellik barındıran bir kamerayı kasanın içine yekpare bir şekilde entegre etmiş.

Xperia Z'nin en çok eleştiri alan kısımlarından biri de bağlantı noktalarının kapakların altında kalmasıydı. Bu telefon yine su geçirmez olmasına rağmen bu sefer bağlantı noktaları tam istenildiği gibi açık bırakılmış.

Malzeme kalitesi noktasında ise çok hafif olmasına rağmen çok sağlam bir bileşen olan karbonfiber kullanılmış ve bu malzemeye ek olarak arka kapakta Gorilla Glass 3 kullanılmış. Plastik sevenlere selam olsun!

Bu sefer Sony dersine çok iyi çalışmış ve pastadan pay almaya geliyor, en azından bunu hakediyor.
Bu sefer donanımından ekranına tasarımından malzeme kalitesine kadar dört dörtlük telefon geliyor.Ayrıca heralde herkes benim gibi yüksek çözünürl...
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MAXSTAR 5 yıl
Artık Sony almamak için bir neden kalmadı.

Edit: Z ye çöp oldu diyenler S4 ve Htc One da çöp oldu öyleyse. Herkes s600 ün FHD yi kaldıramayacağını biliyordu ama bizim milletimizde Telefonla zenginlik ölçüldüğü için...


---Temasına laf edenler ios kullanmıyorsunuz android kullanıyorsunuz kısıtlama yok
Dipnot: HTC One X kullanıyorum önceden S2 ve S1 kullandım.
Artık Sony almamak için bir neden kalmadı.Edit: Z ye çöp oldu diyenler S4 ve Htc One da çöp oldu öyleyse. Herkes s600 ün FHD yi kaldıramayacağını bil...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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daedlus 5 yıl
Android'de Sony varken Samsung plastik telefonlarıyla nasıl 1 numara oluyor anlamıyorum.
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otelpart2 5 yıl
görelim bakalım
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aycibin 5 yıl
bir o kadar insan da honamini'yi bekliyor.5" çok fazla
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Redunay 5 yıl
Hep aynı hikaye. 1 ay sonra Sony yeni bir telefon duyurur bu telefonda çöp olur.
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viper17 5 yıl Redunay
maviyolcu

Hep aynı hikaye. 1 ay sonra Sony yeni bir telefon duyurur bu telefonda çöp olur.

+1
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virtue28 5 yıl
Arka kapak cikmatilamayan tarz olacak biliyordum ama o sag üstteki beyaz telefonun kapak kiaminda sanki tirnak yeri var. Nedir o anlayamadim
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depeche35 5 yıl
Nefesleri tuttuk bekliyoruz...
Tek beklentim kamerası kaldı
İnadına 2 haftadır dandik çekim örnekleri dolaştı sadece....
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doctor5945 5 yıl
donanım süper ama yazılım berbat ötesi artık android ten farklı bır işletim sisteminin cıkma vaktı geldı yeryuzunde boyle bır sacma işletim sistemi görmedim ultrabook donanımında cıhazı symbian dan daha ağır hale getiriyor kimse bana androidi övmesin sakın full hd ekranlı cihaz üretiyor htc samsung sony uygulama diyorki bu oyun full hd yi desteklemiyor varmı böyle bir saçmalık ya birde oyunun fhd ye port edilmesini bekle işin yoksa
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hukuksever 5 yıl
kusura bakmayın sony ye bir kuruş vermem
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serhdemir 5 yıl
Xperia ZL o sanal tuşlarla ekrandan çalıyor, videolarda oyunlarda yani kullanımda 5" kullanamıyorsunuz, tipini ve kullandığı malzemeyi eleştirsemde ekran ve telefon boyutu açısından bu işi samsung iyi yapıyor (bkz S4 )
Görünen o ki honami de bu ekrandan çalan sanal tuş olayı devam edeck,ayrıca bu tip telefonlarda ekran kalitesi çok önemlidir anlaşılan yine soluk ekranlı bir telefon gelecek,bu ki eksi yönü dışında telefonun özelliklerine diyecek bir şey yok
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serhdemir 5 yıl
Xperia ZL o sanal tuşlarla ekrandan çalıyor, videolarda oyunlarda yani kullanımda 5" kullanamıyorsunuz, tipini ve kullandığı malzemeyi eleştirsemde ekran ve telefon boyutu açısından bu işi samsung iyi yapıyor (bkz S4 )
Görünen o ki honami de bu ekrandan çalan sanal tuş olayı devam edeck,ayrıca bu tip telefonlarda ekran kalitesi çok önemlidir anlaşılan yine soluk ekranlı bir telefon gelecek,bu ki eksi yönü dışında telefonun özelliklerine diyecek bir şey yok
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depeche35 5 yıl
Bilgili olan bir arkadaş varsa yanıtlasın lütfen :
Biliyorsunuz Sony'nin QX10 ve QX100 isimli akıllı telefonlar için ürettiği 2 çeşit lensi tanıtılacak 4 eylülde.
QX10 ( optik özelliği hariç ) honami ( i1) de bulunacak lens, optik..
ile aynı özellikte mi olacak ?
Yani başka bir deyişle Honami alan zaten QX10 ( optik yakınlaştırmayı saymazsak )ile aynı kalitede çekim mi yapabilecek ?
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theyapici 5 yıl
olmuş sony bu sefer becermiş gibi ama ele alıp bakmak gerek dimi?
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burakaydin 5 yıl
Kamerası için alınır be inşallah şarjı da iyidir
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Rampage 5 yıl
Arayüzün değişmesi lazım bence, telefonun kasası da büyük duruyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 5 yıl
eXaline
Tft ekran kullanmakta neden bu kadar direttiklerini anlamıyorum. Bazı yorumlar var, sony tft yi çok geliştirdi diye ama tft, tft dir ne kadar geliştirirsen geliştir adam olmaz. Gene güneş ışığı altında diğer ekran türlerine nazaran daha kötü olacak ve en önemlisi de hiç bir şekilde soluk görünümden çıkıp canlı renkler veremeyecek.

Al canım sana TFT. xperiablog.net/...
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gently weeps 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
eXaline
Tft ekran kullanmakta neden bu kadar direttiklerini anlamıyorum. Bazı yorumlar var, sony tft yi çok geliştirdi diye ama tft, tft dir ne kadar geliştirirsen geliştir adam olmaz. Gene güneş ışığı altında diğer ekran türlerine nazaran daha kötü olacak ve en önemlisi de hiç bir şekilde soluk görünümden çıkıp canlı renkler veremeyecek.

Al canım sana TFT. xperiablog.net/...

Lafı fena sokmuş misafir kardeş:)
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Onurcan91 5 yıl
Gercekten bakalım bu sefer dört dörtlükmü Exmor RS fiyaskosundan sonra bu iyi gelecektir umarım..
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tgyarslan 5 yıl
arkadaslar tlefonun fiyati sizce ne olur. Ayrica ne zaman ulkemizde satisa sunulur bir fikriniz haberiniz var mi ? Umarim 1800 liradan bir fiyatla girer fazla olursa yeminle kendimi jiletleyecem ask ile bu cihazi bekliyorum. Param daha fazlasina cikmaz.
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