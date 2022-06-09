Hızlı şarj terimleri PPS, USB PD ve QC ne anlama geliyor?

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Bugüne giriş seviyesine kadar akıllı telefonlarda, kulaklıklarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda hatta araçlarda bile hızlı şarj özelliğine yer veriliyor. Daha çok taşınabilir cihazlarda karşımıza çıkan hızlı şarj kavramlarını sizler için araştırdık.

Hızlı şarj terimleri

Kullandığımız en az bir taşınabilir cihazda hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Duruma göre birden fazla da olabiliyor. Genel anlamda hızlı şarj terimi kullanılsa da her cihazın sunduğu standart farklı. Qualcomm, USB Forumu, Samsung, MediaTek, Oppo gibi pek çok firma veya platform hızlı şarj teknolojisi geliştirdi. Cihazlarda bir veya birden fazla bu standartları görmek mümkün.

Quick Charge nedir?

Hızlı şarj dendiği zaman akla ilk gelen şüphesiz Quick Charge oluyor. Qualcomm’un yıllardır geliştirdiği ve uygun fiyatlı telefonlara da sunabildiği Quick Charge en çok kullanılan hızlı şarj markası olarak kabul ediliyor.

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Telefonların seviyesine göre sunulan özelliğin Quick Charge 3.0 versiyonu bataryanın yüzde 80’ini 35 dakikada doldururken Quick Charge 5 ise yüzde 50 seviyesini 5 dakikada görebiliyor. QC markası anlık aktarım takibi ve ısınmayı önleme gibi verimlilik odaklı özelliklere sahip.

USB-C PD nedir?

USB Forumu tarafından alternatif olarak geliştirilen USB-C PD teknolojisi destekli Apple ve Android cihazlarda 100W seviyesine kadar hızlı şarj imkânı sunabiliyor. Bu sayede mobil cihazlar dışında dizüstü modellerini de şarj edebilmeyi sağlıyor. Yine voltaj dengeleme ve ısı takibi gibi verimlilik odaklı özellikleri mevcut. Hali hazırda USB-C PD 3.0 standardı yaygın bir şekilde kullanılıyor.

PPS nedir?

Programmable Power Supply (PPS) ise yine USB Tip-C bağlantısı üzerinden hızlı şarj sağlıyor. Dinamik olarak voltajı ve akımı ayarlayan teknoloji cihazın durumuna bağlı olarak maksimum gücü vermeye çalışıyor. Ayrıca şarj esnasında kayıpları da en aza indiriyor ve ısınmayı engelliyor. 10 saniyede bir akım üzerinde dinamik optimizasyon yapabiliyor.

PPS teknolojisi özellikle daha hızlı ve daha verimli şarj sunması nedeniyle öne çıkıyor. Bununla birlikte en az 25W şarj adaptörleri zorunlu tutuluyor. Henüz çok yaygın bir adaptör desteği mevcut değil. Galaxy S20, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S22, Galaxy S20 Ultra gibi modellerde PPS desteği mevcut. Programmable Power Supply (PPS) teknolojisi biraz daha mevcut standartların içerisine entegre edilebilecek yapıda geliştirilmiş.

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Quick Charge 4+ ve USB-C PD 3.0 standartları ile PPS teknolojisi desteklenmeye başladı. Bu sayede adaptörler ve cihazlar arasında bir uyum elde edilmiş olacak. Haliyle kullanımı da yaygınlaşacak. Mobil cihaz üreticileri maliyete göre bu standartların bir veya birden fazlasına ürünlerinde yer veriyor.

Yukarıda saydıklarımız haricinde Samsung Adaptive Fast Charging, OnePlus Warp Charge, Oppo SuperVOOC, MediaTek PumpExpress gibi markaya özgü hızlı şarj teknolojileri de yaygınlaşmaya devam ediyor. Özellikle Çinli firmaların yüksek Watt değerleri üzerinde yarıştığını söyleyebiliriz.

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