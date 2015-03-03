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Sony Mobile : Satılık değiliz!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Mobile : Satılık değiliz!

Sony'nin bir türlü engelleyemediği kötü gidişat nedeniyle televizyon ve mobil bölümlerini satışa çıkarmayı düşündüğüne dair gündemde olan iddialara yine firmanın kendisinden sert bir cevap geldi.
Sony Electronics patronu Kazou Hirai lansman için MWC 2015 fuarındayken, Sony Mobile şefi Hiroki Totoki iddialar ile ilgili Le Figaro'ya açıklamalarda bulundu. Totoki mobil bölümü satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve bir yeniden yapılanma içerisinde olduklarını belirtti.
Totoki kar marjının düşük olduğu bir bölümün düze çıkmasının zor olduğunu, eğer cihaz satışları düşükse yenilikçi yazılımlar geliştirerek mobil pazarda kalmaya devam etmeleri ve sadece donanıma bağlı kalmamaları gerektiğini dile getirdi.
Totoki, Z3 ailesinin milyonlarca ürün sattığını ve ancak mobil stratejilerin yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu, tüketicinin telefon değiştirme sıklığı azaldığı için ürün tanıtım periyotlarını da uzatmayı istediklerini ifade etti. Zaten Sony bu fuarda herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmadı.
Sony hali hazırda akıllı telefon pazarında yüzde 3 paya sahip. Ayrıca satışlarda büyük bir artış beklenmiyor. Bu bakımdan firmanın yeniden yapılanma süreci de zorlaşmaya başlayacak. Önümüzdeki dönem Sony için oldukça zor geçecek diyebiliriz.



http://tech.163.com/15/0303/10/AJPA85HS000915BD.html Yorum Yaz
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Source 4 yıl
Sony icin isler kotu gidiyor umarim bu durumu duzeltirler.
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beter.böcek 4 yıl
Ekrem bu siralar olumsuz sony haberleri yapmaktan zevk almaya basladi galiba :)
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CorelDraw04 4 yıl
Sony candır kalitedir.sadece satış stratejisini değişirse özellikle tr de sony yönetimini değişse süper olur
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E.R.W. 4 yıl CorelDraw04
assault79

Sony candır kalitedir.sadece satış stratejisini değişirse özellikle tr de sony yönetimini değişse süper olur

Dediğiniz gibi Türkiye yönetimi çok kötü her yönüyle,
İstedği rakamlara ulaşamasının sebebi diğer ülkelerdeki işi bilmeyen yöneticiler olabilir,Sony ilk önce bu adamlardan kurtulup tamamen yenilenmeli bence.
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MyWorldLife 4 yıl
Z1 Z2 Z3 arasinda dise dokunur ne farklar var ?

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TearsForFears 4 yıl MyWorldLife
MyWorldLife

Z1 Z2 Z3 arasinda dise dokunur ne farklar var ?



İphone 5 ile 5S arasında ne fark var?

Z1 ile Z2 arasında çok fark var ama Z2 ile Z3 arasında çok az fark vardı en büyük hatayı firma Z2 ve Z3 ile yaptı Z2'yi biraz daha geç ama sorunsuz çıkaracaktı Z3'üde şimdi duyuracaktı.
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Leon 4 yıl
Aynı sözleri Bravia'dan da bekliyoruz.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Sony fanboyları ağlıyor gözleri yaşlı.
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Master_Evil 4 yıl
nokia'yı bitirdiler sıra sony'e geldi
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Çok sevindim tv ve mobile bölümü gitmemeli en kaliteli telefonları üretiyorlar alacağım 2 telefon var sony iphone ;)
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RevengeR 4 yıl
bu kafayla direk bu bölümü elden çıkarmaları lazımdı. ya da bu kafaları değiştirmeleri lazımdı.
Ben gelenekçi bi adamım valla o bakımdan zamanında aldığımız Walkmanler, arabaya aldığım Xplod teypler ve hoparlörlerin kalitesini, eski tvlerdeki görüntülerini bildiğim için gidip Sony aldım. Ne oldu peki?
Eski kaliteden hiçbişey kalmamakla birlikte bi de üstüne su geçirince burdaki servisi heyete vermek durumunda kaldık.
Bir de zamanında çıkan Sony Ericssonlar vardı mesela w810. off off of o ne telefondu öyle.
Ben Sony'nin eski kalitesini ve mükemmellik anlayışını biliyorum. Bu yüzden diyorum ki telefonları maalesef 5 para etmez. Senede 1 de çıkarsa yine de para etmez.
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IIAlparslan 4 yıl
Japonların Dünya Sahasında ki En Büyük Milli Ekonomik Güçlerinden Birinin Batacağını Düşünenler, Daha Henüz Devlet Babanın Gücünün Ne Olduğunu Anlayamamış Kimselerdir.
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se_runtome 4 yıl
Ya arkadaşlar ben mi yanlış okuyorum yoksa ceviri mi yanlış. Adamlar satış söz konusu bile olamaz diyorlar burada satılacak deniyor?
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Road.Runner 4 yıl
haberde mobil bölümü satmıyoruz yeniden yapılanıyoruz ve artık ortalıkta 6 ayda bir amiral gemisi çıkarıyor diye ağlayan bebeleri göremeyeceksiniz çünkü 1 yılda 1 adet çıkaracağız deniyor.

Sony hali hazırda akıllı telefon pazarında yüzde 3 paya sahip. Ayrıca satışlarda büyük bir artış beklenmiyor. Bu bakımdan firmanın yeniden yapılanma süreci de zorlaşmaya başlayacak. Önümüzdeki dönem Sony için oldukça zor geçecek diyebiliriz.


çeviriyse başkada editörler kendi fikirlerini dışa vurmak zorunda değil.
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assasin34 4 yıl
yani biz bittik okeye donuyoruz demis:-).boyle bir aciklama yapmasi bile gidisati gosterir nitelikte.
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