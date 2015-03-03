Sony Mobile : Satılık değiliz!





Sony'nin bir türlü engelleyemediği kötü gidişat nedeniyle televizyon ve mobil bölümlerini satışa çıkarmayı düşündüğüne dair gündemde olan iddialara yine firmanın kendisinden sert bir cevap geldi.

Sony Electronics patronu Kazou Hirai lansman için MWC 2015 fuarındayken, Sony Mobile şefi Hiroki Totoki iddialar ile ilgili Le Figaro'ya açıklamalarda bulundu. Totoki mobil bölümü satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve bir yeniden yapılanma içerisinde olduklarını belirtti.

Totoki kar marjının düşük olduğu bir bölümün düze çıkmasının zor olduğunu, eğer cihaz satışları düşükse yenilikçi yazılımlar geliştirerek mobil pazarda kalmaya devam etmeleri ve sadece donanıma bağlı kalmamaları gerektiğini dile getirdi.

Totoki, Z3 ailesinin milyonlarca ürün sattığını ve ancak mobil stratejilerin yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu, tüketicinin telefon değiştirme sıklığı azaldığı için ürün tanıtım periyotlarını da uzatmayı istediklerini ifade etti. Zaten Sony bu fuarda herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmadı.

Sony hali hazırda akıllı telefon pazarında yüzde 3 paya sahip. Ayrıca satışlarda büyük bir artış beklenmiyor. Bu bakımdan firmanın yeniden yapılanma süreci de zorlaşmaya başlayacak. Önümüzdeki dönem Sony için oldukça zor geçecek diyebiliriz.









http://tech.163.com/15/0303/10/AJPA85HS000915BD.html