Sony Mobile : Satılık değiliz!

Haber Editörü
Sony'nin bir türlü engelleyemediği kötü gidişat nedeniyle televizyon ve mobil bölümlerini satışa çıkarmayı düşündüğüne dair gündemde olan iddialara yine firmanın kendisinden sert bir cevap geldi.
Sony Electronics patronu Kazou Hirai lansman için MWC 2015 fuarındayken, Sony Mobile şefi Hiroki Totoki iddialar ile ilgili Le Figaro'ya açıklamalarda bulundu. Totoki mobil bölümü satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve bir yeniden yapılanma içerisinde olduklarını belirtti.
Totoki kar marjının düşük olduğu bir bölümün düze çıkmasının zor olduğunu, eğer cihaz satışları düşükse yenilikçi yazılımlar geliştirerek mobil pazarda kalmaya devam etmeleri ve sadece donanıma bağlı kalmamaları gerektiğini dile getirdi.
Totoki, Z3 ailesinin milyonlarca ürün sattığını ve ancak mobil stratejilerin yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu, tüketicinin telefon değiştirme sıklığı azaldığı için ürün tanıtım periyotlarını da uzatmayı istediklerini ifade etti. Zaten Sony bu fuarda herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmadı.
Sony hali hazırda akıllı telefon pazarında yüzde 3 paya sahip. Ayrıca satışlarda büyük bir artış beklenmiyor. Bu bakımdan firmanın yeniden yapılanma süreci de zorlaşmaya başlayacak. Önümüzdeki dönem Sony için oldukça zor geçecek diyebiliriz.
http://tech.163.com/15/0303/10/AJPA85HS000915BD.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dediğiniz gibi Türkiye yönetimi çok kötü her yönüyle,
İstedği rakamlara ulaşamasının sebebi diğer ülkelerdeki işi bilmeyen yöneticiler olabilir,Sony ilk önce bu adamlardan kurtulup tamamen yenilenmeli bence.
İphone 5 ile 5S arasında ne fark var?
Z1 ile Z2 arasında çok fark var ama Z2 ile Z3 arasında çok az fark vardı en büyük hatayı firma Z2 ve Z3 ile yaptı Z2'yi biraz daha geç ama sorunsuz çıkaracaktı Z3'üde şimdi duyuracaktı.
Ben gelenekçi bi adamım valla o bakımdan zamanında aldığımız Walkmanler, arabaya aldığım Xplod teypler ve hoparlörlerin kalitesini, eski tvlerdeki görüntülerini bildiğim için gidip Sony aldım. Ne oldu peki?
Eski kaliteden hiçbişey kalmamakla birlikte bi de üstüne su geçirince burdaki servisi heyete vermek durumunda kaldık.
Bir de zamanında çıkan Sony Ericssonlar vardı mesela w810. off off of o ne telefondu öyle.
Ben Sony'nin eski kalitesini ve mükemmellik anlayışını biliyorum. Bu yüzden diyorum ki telefonları maalesef 5 para etmez. Senede 1 de çıkarsa yine de para etmez.
çeviriyse başkada editörler kendi fikirlerini dışa vurmak zorunda değil.