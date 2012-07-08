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Sony Mobile, Xperia S için Android 4.0.4'ün kaynak kodlarını yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,7b
1
8
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Sony Mobile, açık kaynak kuralları gereğince, Xperia S için Android 4.0.4 ICS’in (6.1.A.0.452) kernel kaynak kodlarını yayınlayarak; üçüncü parti geliştiricilerin yeni ROM yazabilmelerinin önünü açtı.

Eğer sizde bu konuya ilgi sahibiyseniz, dosyayı burayı tıklayarak ulaşacağını sayfa üzerinde yükleyebilirsiniz. Diğer taraftan Sony Mobile’ın yayınladığı kaynaklar kodları şimdilik son kullanıcı için çok bir şey ifade etmediğini ancak önümüzdeki günlerde Xperia S için daha gelişmiş ROM’ları görebileceğimizin habercisi olduğunu ifade edelim.


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DH Misafiri 7 yıl
Sakın xperia s i ics ye güncellemeyin çünkü performansta müthiş bir azalma meydana geliyor bu da cihazı zorluyor sony zaten mobil cihazlar için ics önermiyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadas yenı yazılım gunceleyemedım bılen varsa yardımcı olsun lutfen
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DH Misafiri 7 yıl
hocam indirdim bunu ama nasıl yüklücem anlamadım ?
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yunuss.10 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hocam indirdim bunu ama nasıl yüklücem anlamadım ?

Allah iyiliğini vere
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir atılım olmuş bence bu, hem belki insanların Sony telefonlarına karşı olan bakış açısı yada sempatisi artar.. :)
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aziz77 7 yıl
android 4ü tüm cihazlara verdi ama kernele dokunmadı.2.3.4 için yapılan kernel performans vermiyor.
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