Sony Mobile, Xperia S için Android 4.0.4'ün kaynak kodlarını yayınladı

Sony Mobile, açık kaynak kuralları gereğince, Xperia S için Android 4.0.4 ICS’in (6.1.A.0.452) kernel kaynak kodlarını yayınlayarak; üçüncü parti geliştiricilerin yeni ROM yazabilmelerinin önünü açtı.

Eğer sizde bu konuya ilgi sahibiyseniz, dosyayı burayı tıklayarak ulaşacağını sayfa üzerinde yükleyebilirsiniz. Diğer taraftan Sony Mobile’ın yayınladığı kaynaklar kodları şimdilik son kullanıcı için çok bir şey ifade etmediğini ancak önümüzdeki günlerde Xperia S için daha gelişmiş ROM’ları görebileceğimizin habercisi olduğunu ifade edelim.