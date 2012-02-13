Sony Music, Whitney Houston'ın anısına albüm fiyatlarına ZAM yaptı!

Çok az sayıda insan sanatıyla dünya çapında üne kavuşuyor. Bunun yanında aldığı ödüllerin sayısıyla rekorlar kitabına girmek ise bir rüya gibi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Whitney Houston'ın başarılı sanat hayatı ve beklenmedik ölümüyle unutulmazlar arasında kalacağı kesin fakat eminim ki iTunes üzerindeki son hamlesiyle Sony Music te oldukça fazla konuşulacak.

iPodnn'in haberine göre Sony Music, sanatçının ölümü üzerinden 1 saat geçmeden iTunes İngiltere'de yer alan ve eski albümlerden biri olan "The Ultimate Collection" 'ın fiyatını 5 Pound'dan 8 Pound'a yükseltti. Aynı zamanda sanatçının bir başka albümü olan "The Greatest Hits" ise satış listesinden çıkartıldı.

Sony Music, ölüm haberi ardından albümleri kontrol ederken fiyattaki yanlışlığı tespit edip düzelttiklerini belirtmiş olsa da anlaşılan kısa sürede oluşan büyük tepki ardından fiyat sessiz sedasız tekrar revize edilerek eski seviyesine çekilmiş durumda (teşekkürler emirizmir ). Bu haberden anlaşılıyor ki albümler dijital kopya halinde bile olsalar günü geldiğinde sayılı, özel ürün sınıfında yer alabiliyorlar.

http://www.ipodnn.com/articles/12/02/13/jacked.wholesale.price.causes.spike.on.itunes/