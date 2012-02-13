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Sony Music, Whitney Houston'ın anısına albüm fiyatlarına ZAM yaptı!

7 yıl
5,5b
1
51
iPod / iPod Touch
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çok az sayıda insan sanatıyla dünya çapında üne kavuşuyor. Bunun yanında aldığı ödüllerin sayısıyla rekorlar kitabına girmek ise bir rüya gibi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Whitney Houston'ın başarılı sanat hayatı ve beklenmedik ölümüyle unutulmazlar arasında kalacağı kesin fakat eminim ki iTunes üzerindeki son hamlesiyle Sony Music te oldukça fazla konuşulacak.
 iPodnn'in haberine göre Sony Music, sanatçının ölümü üzerinden 1 saat geçmeden iTunes İngiltere'de yer alan ve eski albümlerden biri olan  "The Ultimate Collection" 'ın fiyatını 5 Pound'dan 8 Pound'a yükseltti. Aynı zamanda sanatçının bir başka albümü olan "The Greatest Hits" ise satış listesinden çıkartıldı.

Sony Music, ölüm haberi ardından albümleri kontrol ederken fiyattaki yanlışlığı tespit edip düzelttiklerini belirtmiş olsa da anlaşılan kısa sürede oluşan büyük tepki ardından fiyat sessiz sedasız tekrar revize edilerek eski seviyesine çekilmiş durumda (teşekkürler emirizmir).
Bu haberden anlaşılıyor ki albümler dijital kopya halinde bile olsalar günü geldiğinde sayılı, özel ürün sınıfında yer alabiliyorlar.

http://www.ipodnn.com/articles/12/02/13/jacked.wholesale.price.causes.spike.on.itunes/ Yorum Yaz
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Volkanbaba 7 yıl en beğenilen
vay iyiymiş.Sanatçı olsam ölü taklidi yaparım öldükten sonra x2 para kazanıyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +15
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yedado0506 7 yıl
Toplam borcu sermaye'nin %40'ına ulaştı.Amerikalı ceo sıçtı batırdı sony'yi.İnanıyorum ki Kaz hirai şirketi tekrar eski günlerine döndürecektir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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perikentli 7 yıl
zaten sanatcı öldükten sonra albumleri pahalır yoksa albumleri bedava versenız kımse almaz yanı öle olmuyormu herzaman :)
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Guest-5980C441C 7 yıl
Kefen ücreti herhalde
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DH Misafiri 7 yıl
Habere mobil den giriyorum, 2 satır cevap için 50satır alıntı yapmazsanız sevinirim. Sadece bu değil her konuda sizin gibi alıntı yapanlar yüzünden rahat haber okuyamıyoruz. Gidin özelde tartışın.
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DH Misafiri 7 yıl
Burada, yapılmış bu ayıbı sony yaptığı için normalmiş gibi yazanlar veya sony`yi fanatikçe saçma sapan bir şekilde savunanlar
eğer bu ayıbı başka bir firma yapsaydı (intel,apple,microsoft,asus,facebook dışındakiler) o zaman o firmayı yerden yere vurmak için kendilerini paralarlardı
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Batuist 7 yıl
Haber başlığı beni epey güldürdü.. ama fiyat tekrar eski seviyesine çekildiyse bunu daha net belirtmek lazım diye düşünüyorum.. özellikle başlıkta. çünkü kurumsal bir imajın adı zarar görüyor.
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Tanarri 7 yıl
şahanın reklamı geldi aklıma sony de bunu diyebilir. Domatesinde fiyatı artıyo!
Zorundamıyımmmmm zorundamıyımmm
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~Lion King~ 7 yıl
Sony ahilli ol samsungu salarim ustune
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sertacarslan 7 yıl
Ayıp etmiş
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aspirin_00 7 yıl
fiyatı 5 den 8 çeken acaba türk mü merak ediyorum ?
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NecronLord 7 yıl
Sony'nin kredi notu geçenlerde BBB+'ye düşürüldü.Cep telefonu,tv,bilgisayar sektöründe rakiplere cevap veremiyorlar.Toplam borcu sermaye'nin %40'ına ulaştı.Amerikalı ceo sıçtı batırdı sony'yi.İnanıyorum ki Kaz hirai şirketi tekrar eski günlerine döndürecektir.
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teramit 7 yıl
sony fiyatını düşürse hem kendi imajına katkı olur hemde bunun promosyonunu yapabilir.satışları sürümden bile artar ama fiyatı yükseltince imaj negatif etkileniyor.satışlarda ciro düşük oluyor hepten zarar yani..
ciddi bir yönetim sorunu...
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