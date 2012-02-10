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Sony PlayStation Vita şarj aksesuarları Japonya'da ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
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11
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin 22 Şubat'ta Avrupa ve ABD'de piyasaya süreceği PS Vita için ilk aksesuarlar da ortaya çıkmaya başladı. 

Sony tarafından yapılan duyuruda Japonya pazarına taşınabilir şarj cihazı ve araç şarj cihazı olmak üzere ilk etapta iki aksesuar sunulacak.

PCH-ZPC1 J taşınabilir adaptörü 135g ağırlığında ve 5000 mAh kapasiteye sahip. PS Vita cihazıyla daha fazla vakit geçirmek isteyenler için PCH-ZPC1 J şarj adaptörü; 7 saate yakın oyun oynama, 12 saate yakın da farklı kullanım süresi sunuyor. Adaptörün kendisi ise 7 saatte tam olarak şarj olabiliyor. Adaptör 5 Nisan tarihinde 60$'dan piyasaya çıkacak.

PCH-ZCA1 J araç adaptörü ise seyahat esnasında oyun oynamayı sevenler için üretilmiş. 22 Mart tarihinde 20$'dan satışa sunulacak. Adaptörlerin Japonya'nın ardından diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.
Sony PlayStation Vita şarj aksesuarları Japonya'da ortaya çıktı
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theraptorx 7 yıl en beğenilen cagataykoroglu
cagataykoroglu
theraptorx
Araç şarj cihazı değil ama taşınabilir şarj cihazını kesin alacağım.

Senin gibiler olmasa Sony nasıl ayakta kalırdı :) 2 tane al.

Senin gibiler olmasaydı banada eğlence çıkmadı. Senin için üç tane alacağım :)
cagataykoroglutheraptorxAraç şarj cihazı değil ama taşınabilir şarj cihazını kesin alacağım.Senin gibiler olmas...
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theraptorx 7 yıl
Bence fiyatlar uygun. 5000 Mah pili iPhone icin almaya çalışsam daha fazla veririm. Zaten alacagım yedek pili iPhone ve iPad icinde kullanmayı planlıyorum.
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createemir 7 yıl
Biraz pahalı değil mi ?
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MasterOfPuppets 7 yıl createemir
createemir

Biraz pahalı değil mi ?

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ControlYourDream 7 yıl
Bu meret, oyun ve aksesuarlarıyla 3 katı fiyatına geliyor .

Sony kendi kuyusunu kazıyor .
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DraGonS 7 yıl
Şarj konusundan seçenek sunması değil bu. Ürünü 3- 3.5 saat süreli oyun oynatacak seviyede pille sunalım ki ileride aksesuarlardanda para kazanıp maliyeti düşürüp daha fazla kar edelim. Kazıklama politikaları.
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E_Aydin35 7 yıl
Sony iyi düşünmüş doğrusu şarj konusundada seçenek sunması onların artısı yine
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cagataykoroglu 7 yıl
theraptorx
Araç şarj cihazı değil ama taşınabilir şarj cihazını kesin alacağım.

Senin gibiler olmasa Sony nasıl ayakta kalırdı :) 2 tane al.
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theraptorx 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
theraptorx
Araç şarj cihazı değil ama taşınabilir şarj cihazını kesin alacağım.

Senin gibiler olmasa Sony nasıl ayakta kalırdı :) 2 tane al.

Senin gibiler olmasaydı banada eğlence çıkmadı. Senin için üç tane alacağım :)
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theraptorx 7 yıl
Araç şarj cihazı değil ama taşınabilir şarj cihazını kesin alacağım.
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