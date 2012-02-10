Sony PlayStation Vita şarj aksesuarları Japonya'da ortaya çıktı

Sony'nin 22 Şubat'ta Avrupa ve ABD'de piyasaya süreceği PS Vita için ilk aksesuarlar da ortaya çıkmaya başladı.





Sony tarafından yapılan duyuruda Japonya pazarına taşınabilir şarj cihazı ve araç şarj cihazı olmak üzere ilk etapta iki aksesuar sunulacak.





PCH-ZPC1 J taşınabilir adaptörü 135g ağırlığında ve 5000 mAh kapasiteye sahip. PS Vita cihazıyla daha fazla vakit geçirmek isteyenler için PCH-ZPC1 J şarj adaptörü; 7 saate yakın oyun oynama, 12 saate yakın da farklı kullanım süresi sunuyor. Adaptörün kendisi ise 7 saatte tam olarak şarj olabiliyor. Adaptör 5 Nisan tarihinde 60$'dan piyasaya çıkacak.





PCH-ZCA1 J araç adaptörü ise seyahat esnasında oyun oynamayı sevenler için üretilmiş. 22 Mart tarihinde 20$'dan satışa sunulacak. Adaptörlerin Japonya'nın ardından diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.



