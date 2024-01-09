El konsolu MSI Claw tanıtıldı: Intel Core Ultra ile gelen ilk el konsolu

MSI Claw özellikleri
Windows tabanlı MSI Claw, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Meteor Lake Core Ultra işlemcisinden güç alıyor ve "en fazla" Intel Core Ultra 7 155H ile donatılabiliyor. Firma, 3 model satışa sunacak ve giriş modelinde Core Ultra 5 ile 512 GB depolama bulunacak.
Uyumlu oyunlarda Intel'in XeSS yükseltme teknolojisini destekleyen MSI Claw, böylelikle "AAA oyunları zahmetsizce" oynatabilecek, en azından firmaya göre durum bu. MSI'ın sınıfının en büyüğü olduğunu ve tam yük altında iki saat pil ömrü sunduğunu iddia ettiği 53Wh pilin yanı sıra rakiplerinden yüzde 50 daha büyük olduğunu iddia ettiği bir soğutma sistemi sahip.
Claw, 1080p çözünürlüğe ve 500 nit tipik parlaklığa sahip yedi inçlik 120Hz IPS ekrana sahip. Bu ekran ayrıca değişken yenileme hızına da ssahip. Bu ekran Asus ROG Ally'de bulunan ekrana benziyor ancak Lenovo Legion Go'daki daha büyük 1600p ekranın arkasında kalıyor. Ayrıca yeni Steam Deck revizyonunun OLED ekranından yoksun.
Diğer özellikler arasında 16GB RAM ve 1TB'a kadar PCIe M.2 depolama alanı yer alıyor. Cihazın üst kısmında daha fazla depolama kapasitesi eklemek için bir microSD yuvası, bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörüyle donatılmış bir güç düğmesi bulunuyor. El konsolunda ayrıca çeşitli işlevleri kaydedebileceğiniz makro düğmeler ve ROG Ally’a benzer şekilde kontrolcülerin her birinin etrafında RGB aydınlatma bulunuyor.
MSI Claw fiyatı ve çıkış tarihiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.