El konsolu MSI Claw tanıtıldı: Intel Core Ultra ile gelen ilk el konsolu

Tam Boyutta Gör MSI, CES 2024'te Claw adlı taşınabilir el konsolunu tanıttı. En büyük rakipleri Steam Deck ve ASUS ROG Ally'nin aksine, AMD yerine Intel'in işlemcileri tarafından destekleniyor. Claw, Intel'in yeni Core Ultra çipleriyle çalışıyor ve akıcı bir oyun deneyimi için FPS'yi artırmak üzere gelişmiş yapay zeka yükseltme algoritmaları kullanan Intel'in XeSS teknolojisiyle entegre olarak geliyor.

MSI Claw özellikleri

Windows tabanlı MSI Claw, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Meteor Lake Core Ultra işlemcisinden güç alıyor ve "en fazla" Intel Core Ultra 7 155H ile donatılabiliyor. Firma, 3 model satışa sunacak ve giriş modelinde Core Ultra 5 ile 512 GB depolama bulunacak.

Uyumlu oyunlarda Intel'in XeSS yükseltme teknolojisini destekleyen MSI Claw, böylelikle "AAA oyunları zahmetsizce" oynatabilecek, en azından firmaya göre durum bu. MSI'ın sınıfının en büyüğü olduğunu ve tam yük altında iki saat pil ömrü sunduğunu iddia ettiği 53Wh pilin yanı sıra rakiplerinden yüzde 50 daha büyük olduğunu iddia ettiği bir soğutma sistemi sahip.

Tam Boyutta Gör 675 gram ağırlığıyla orijinal Steam Deck'ten biraz daha ağır olan Claw, 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında. MSI, dokunsal düğmeler ve Hall efektli tetikleyicilerle donatıldığını ve bunların uzun vadede dayanıklı olacağını söylüyor.

Claw, 1080p çözünürlüğe ve 500 nit tipik parlaklığa sahip yedi inçlik 120Hz IPS ekrana sahip. Bu ekran ayrıca değişken yenileme hızına da ssahip. Bu ekran Asus ROG Ally'de bulunan ekrana benziyor ancak Lenovo Legion Go'daki daha büyük 1600p ekranın arkasında kalıyor. Ayrıca yeni Steam Deck revizyonunun OLED ekranından yoksun.

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Diğer özellikler arasında 16GB RAM ve 1TB'a kadar PCIe M.2 depolama alanı yer alıyor. Cihazın üst kısmında daha fazla depolama kapasitesi eklemek için bir microSD yuvası, bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörüyle donatılmış bir güç düğmesi bulunuyor. El konsolunda ayrıca çeşitli işlevleri kaydedebileceğiniz makro düğmeler ve ROG Ally’a benzer şekilde kontrolcülerin her birinin etrafında RGB aydınlatma bulunuyor.

MSI Claw fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Yazılım tarafındaysa Claw, oyunlarınıza ve oyun kütüphanelerinize kısayollar sunmak için MSI'ın kendi MSI Center M yazılımı ile Windows 11'i çalıştırıyor. Tüm bunlara ek olarak yukarıda da dediğimiz gibi MSI, Claw konsolunu üç model olarak satışa çıkaracak. Bunlar 699 ila 799 dolar arasında değişen fiyatlara sahip olacak. Giriş katmanında Core Ultra 5 ile 512 GB depolama bulunurken en üst konfigürasyonda 16GB RAM, 1TB PCIe M.2 depolama ve Core Ultra 7 155H olacak. MSI Claw, 2024’ün ilk yarısında satışa çıkacak.

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El konsolu MSI Claw tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri