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Sony, VAIO Fit isimli yeni dizüstü bilgisayar serisini duyurdu

6 yıl
3,9b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, VAIO Fit isimli yeni dizüstü bilgisayar serisini duyurdu
Uzun yıllardır VAIO dizüstü bilgisayarları ile piyasada yer alan Sony, giriş seviyesine yönelik geliştirdiği yeni modellerini duyurdu.
VAIO Fit ismine sahip olan yeni seri, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar sahibi olmak isteyen öğrenciler ve iş yerleri için oldukça şık alüminyum malzeme kalitesi ile hazırlanmışlar. 1600x900 piksel 14-inç ve 1920x1080 piksel 15.6-inç dokunmatik ekran boyutlarına sahip olarak geliştirilen Fit serisi dizüstü bilgisayarlar üzerinde, üçüncü jenerasyon Intel Core işlemci ve harici Nvidia grafik çözümleri yer alıyor.
Depolama tarafında kullanıcılara SSD, HDD ya da hibrit çözümler sunan VAIO Fit serisinin en dikkat çekici özelliği ise, NFC (Near Field Communication) teknolojisi ile bilgisayarların birbirleri arasında ya da Xperia akıllı telefonlar ile kablosuz olarak veri aktarımı sağlayabiliyor olmaları. Windows 8 işletim sistemi üzerinde kurulmuş olan modeller ayrıca, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına da sahipler.
 
Sony, VAIO Fit isimli yeni dizüstü bilgisayar serisini duyurdu
Sony tarafından siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle hazırlanan yeni seriden, VAIO Fit 14 649$, VAIO Fit 15 modeli ise 699$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Mayıs ayı içerisinde piyasaya çıkacak.

http://mashable.com/2013/05/07/sony-vaio-fit/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Yorumlarınız için çok teşekkürler .Ben de dokunmatik ekran düşünüyorum da e serisinde dokunmatik ekran var mı ve e serisi mi fit mi
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ogezzy 5 yıl
O değil de ses kalitesini çok beğendim.
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erdhemes 5 yıl
Su anda dokunmatik olmazsa olmaz birşey değil. Önümüzdeki dönemde belki daha kullanislo olabilir ama Su anda ortalama bir notebookda dokunmatik özellik için 300-400 tl fazla vermek yerine i5 den i7 ye terfi etmek yada ram ve ekran kartı almak daha mantikli gibi ama ultrabook larda almışken dokunmatik alınır bence ister istemez ince el ekrana gidiyor
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DH Misafiri 5 yıl
erdhemes
DH MisafiriBence çok güzel bir bilgisayar.Fazla teknik özellikten anlayan biri değilim o yüzden size sorucam:Sizce toshiba satelite mı sony vaio mu
Toshiba Halen 5 yillik kasalari satmaya çalışıyor hemde fahiş fiyatla. Kesinlikle vaio fit ve PRO serileriyle vaio yeniden doğdu ve bu isin en iyisi olduğunu bir kez daha gosterdI. Ha fiyatlari biraz yuksek mi yüksek ama toshibadan herzaman yüzde 20 pahali olmayı hakediyor. Şu an aynı fiyatta olmaları toshiba için sonun baslangicI desek yalan olmaz

Teşekkür ederim ben de sony vaio düşünüyorum zaten prolar çok pahalı ve ben sadece oyun ve ödev amaçlı kullanıcım bir de touch screen güzel bir özellik mi yani olmasa olmaz bir şey mi ?kullanan var mı
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DH Misafiri 5 yıl
Bence çok güzel bir bilgisayar.Fazla teknik özellikten anlayan biri değilim o yüzden size sorucam:Sizce toshiba satelite mı sony vaio mu
1 Yanıt Yanıtla
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erdhemes 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bence çok güzel bir bilgisayar.Fazla teknik özellikten anlayan biri değilim o yüzden size sorucam:Sizce toshiba satelite mı sony vaio mu

Toshiba Halen 5 yillik kasalari satmaya çalışıyor hemde fahiş fiyatla. Kesinlikle vaio fit ve PRO serileriyle vaio yeniden doğdu ve bu isin en iyisi olduğunu bir kez daha gosterdI. Ha fiyatlari biraz yuksek mi yüksek ama toshibadan herzaman yüzde 20 pahali olmayı hakediyor. Şu an aynı fiyatta olmaları toshiba için sonun baslangicI desek yalan olmaz
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ankara 6 yıl
sony kalitesi eskisi gibi değil...
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erdhemes 6 yıl
Videoda iki farkli kasa var. Aliminyum olan ultrabook gibI muhtemelen pahalıdır. Digerler E serisinin yenisi gibi onlar ucuz olur. 1500 liraya i5 li Vaio candir.
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erci501 6 yıl
Ülkemizde vaio fat olarak satilacakmis.
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jr2012 6 yıl
bunun neresi giriş seviye. 1600x900 ve 1920x1080 pikselli çözünürlük ne zamandır giriş seviyeli olmuş? artı bir de subwooferı var ve nfc özelliğine sahipmiş. ekranları dokunmatikmiş ve harici nvidia ekran kartına sahipmiş. böyle giriş seviyeli laptop mu olur? VAIO Fit 14 modeli 1800 liranın altında giriş yapsın direk alırım.
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eesph 6 yıl
Sony nin kullandığı en yüksek ekran kartı ; gt550m den biraz daha randımanlı olan gt640m LE. En son serilerinde bile amd 7650m kullanmışlar ve hala da kullanıyorlar. Fiyatları da bir o kadar gereksiz, abartı oluyor. Kalite , soğutma vs. gibi özellikler iyi olabilir, fakat orta segmentin biraz üstüne çıksalar çok iyi olacak ama maalesef çok vasat ekran kartları kullanıyor sony.
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DH Misafiri 6 yıl
Videoyu sırf Annie Gaus için izledim.
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seconder77 6 yıl
3 bin civarı gelirse alabilirim
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