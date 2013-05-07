Sony, VAIO Fit isimli yeni dizüstü bilgisayar serisini duyurdu

Uzun yıllardır VAIO dizüstü bilgisayarları ile piyasada yer alan Sony, giriş seviyesine yönelik geliştirdiği yeni modellerini duyurdu.

VAIO Fit ismine sahip olan yeni seri, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar sahibi olmak isteyen öğrenciler ve iş yerleri için oldukça şık alüminyum malzeme kalitesi ile hazırlanmışlar. 1600x900 piksel 14-inç ve 1920x1080 piksel 15.6-inç dokunmatik ekran boyutlarına sahip olarak geliştirilen Fit serisi dizüstü bilgisayarlar üzerinde, üçüncü jenerasyon Intel Core işlemci ve harici Nvidia grafik çözümleri yer alıyor.

Depolama tarafında kullanıcılara SSD, HDD ya da hibrit çözümler sunan VAIO Fit serisinin en dikkat çekici özelliği ise, NFC (Near Field Communication) teknolojisi ile bilgisayarların birbirleri arasında ya da Xperia akıllı telefonlar ile kablosuz olarak veri aktarımı sağlayabiliyor olmaları. Windows 8 işletim sistemi üzerinde kurulmuş olan modeller ayrıca, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına da sahipler.

Sony tarafından siyah, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle hazırlanan yeni seriden, VAIO Fit 14 649$, VAIO Fit 15 modeli ise 699$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Mayıs ayı içerisinde piyasaya çıkacak.

http://mashable.com/2013/05/07/sony-vaio-fit/