Sony Walkman A serisi, Avrupa'da 64GB kapasite ve Beyaz renk seçeneğiyle güncelleniyor

Sony geçtiğimiz yılın sonuna doğru ilk defa Japonya'da satışa sunduğu Walkman A serisi medya oynatıcılarını güncelledi. Başta OLED ekranı olmak üzere sahip olduğu özelliklerle iPod Touch'a rakip olarak gösterilen medya oynatıcısı, Avrupa pazarında maksimum 16GB depolama kapasitesiyle satışa sunulmuştu. Ancak Sony cephesinden gelen bilgilere göre Avrupa pazarı için 32GB (NWZ-A846) ve 64GB (NWZ-A847) kapasiteli modeller de kullanıma sunuluyor. Teknik özellik bazında artan depolama kapasitesiyle birlikte Sony, kozmetik güncelleme olarak Beyaz renk seçeneğini de opsiyon listesine ekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.