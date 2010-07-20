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Sony Walkman A serisi, Avrupa'da 64GB kapasite ve Beyaz renk seçeneğiyle güncelleniyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
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9
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony geçtiğimiz yılın sonuna doğru ilk defa Japonya'da satışa sunduğu Walkman A serisi medya oynatıcılarını güncelledi. Başta OLED ekranı olmak üzere sahip olduğu özelliklerle iPod Touch'a rakip olarak gösterilen medya oynatıcısı, Avrupa pazarında maksimum 16GB depolama kapasitesiyle satışa sunulmuştu. Ancak Sony cephesinden gelen bilgilere göre Avrupa pazarı için 32GB (NWZ-A846) ve 64GB (NWZ-A847) kapasiteli modeller de kullanıma sunuluyor. Teknik özellik bazında artan depolama kapasitesiyle birlikte Sony, kozmetik güncelleme olarak Beyaz renk seçeneğini de opsiyon listesine ekliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
hocam seninki a844 modelimi. s master digital amplifikator özellikli olan değil mi.05464389166 pesin 300 veririm.alıcıyım.adım serkan
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sertacaygun 9 yıl
S545 aldım. Pil diye bir şey yok.
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DH Misafiri 9 yıl
Hatun Güzelmiş /:
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_leylandi_ 9 yıl
ürün türkiyede eskiden olduğu gibi 16gb olarak satılacak ve ayrıca 8 gb lık a844 modeli ve altın renk seçeneği eklenecek.avrupada ise 8 gb ın yanı sıra 32 ve 64 gb lık modeller ve beyaz renk seçeneği dahil oldu.
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A.Ç.C 9 yıl

DH Misafiri

Hatun Güzelmiş /:

Maşallah tablo gibi....
Bu arada mp3 lerin kapasitesinin artması güzel bir gelişme..Bence 64 ve daha üzeri yaygınlaşmalı..Çünkü 8-16gb artık çoğu kimseye yetmiyor.
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DH Misafiri 9 yıl
kaç para ?
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Ezio Auditoré 9 yıl
Fiyatı ne kadar acaba ? Ayrıca Türkiye`de satılan bir yer var mı ? Çok fazla ilgili değilim bu konuda merak ediyorum. Almayı düşünüyorum.
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flight15 8 yıl
NWZ-A844 - Yeni Ürün
bendeki sıfır-hiçkullanılmadı..
son 320 TL ye -aldığım fiyata satıyorum
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