Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia E Dual, İngiltere'de 179.99 Pound'dan satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
780
1
6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia E Dual, İngiltere'de 179.99 Pound'dan satışa sunuldu
2012 yılının aralık ayında tanıtılan Sony Xperia E Dual, elimize ulaşan bilgilere göre İngiltere pazarına giriş yapmış. İngiltere'nin önde gelen alışveriş sitelerinden MobiCity, alt segmentte konumlandırılan akıllı telefon için vergiler dahil 179.99 Pound fiyat belirlemiş durumda. 179.99 Pound'un kendi para birimimizle karşılığının yaklaşık 499 TL olduğunu belirtelim.
Yeniden gündeme getirmek gerekirse, 1 GHz'de çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A platformuna, Adreno 200 grafik işlem birimine, 512 MB RAM'e ve 4 GB'lık dahili depolama alanına ev sahipliği yapan Xperia E Dual, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Akıllı telefonun ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesine kavuşacağı belirtiliyor. 3.5-inç büyüklüğünde - 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 4 GB'lık dahili depolama alanına, 3.2 megapiksellik kameraya ve 1.530 mAh kapasiteli bataryaya yer verilen akıllı telefon, isimlendirmesinden anlaşılacağı üzere çift sim kart desteği sunuyor.
Tek sim kart girişli ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli Xperia E'nin ise biraz daha uygun fiyatla İngiltere pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor.  
Sony Xperia E Dual, İngiltere'de 179.99 Pound'dan satışa sunuldu

http://www.mobicity.co.uk/sony-xperia-e-dual-sim-c1605e.html#ystfuv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Blacktree 6 yıl
Neo bundam iyi buna jb geliyor bize yok. Nerede adalet?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
benim neo dan bile kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayalet cevher 6 yıl
Msm 7227a ile bu cihaz jelly bean çalıştırıyor da, MSM8255'li amiral gemisi Arc-Pro çalıştırmıyo!!! Ulan yazıktır !
CM10'de bug filan yok, alın MSM8255'li bi cihaz CM10 kurun, şu dandik Xperia E'den 10 kat iyi olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kawastr TR 6 yıl
Arkadşlar Bu Telefon Nasıldır Verileceği Paranın Hakkını Verebilirmi Kamera Benim için Sorun Değil . Bi sitede Gördüm Açılış Fiyatı 599 TL Olucakmış Bu Fiyat Artabilir Tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 6 yıl
3 yıldır şu donanımın aynısı yeni android sürümleriyle tekrar tekrar çıkarılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl LKLC
LKLC

3 yıldır şu donanımın aynısı yeni android sürümleriyle tekrar tekrar çıkarılıyor.

Donanımlar yıllandıkça giriş seviyesine doğru kaydırıyorlar anlaşılan. 2 seneye s3 ve note2'deki 4 çekirdekli exynos'lar giriş modellerine düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung ATIV Smart PC Pro "İkisi bir arada bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim