Sony Xperia E Dual, İngiltere'de 179.99 Pound'dan satışa sunuldu

2012 yılının aralık ayında tanıtılan Sony Xperia E Dual, elimize ulaşan bilgilere göre İngiltere pazarına giriş yapmış. İngiltere'nin önde gelen alışveriş sitelerinden MobiCity, alt segmentte konumlandırılan akıllı telefon için vergiler dahil 179.99 Pound fiyat belirlemiş durumda. 179.99 Pound'un kendi para birimimizle karşılığının yaklaşık 499 TL olduğunu belirtelim.



Yeniden gündeme getirmek gerekirse, 1 GHz'de çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A platformuna, Adreno 200 grafik işlem birimine, 512 MB RAM'e ve 4 GB'lık dahili depolama alanına ev sahipliği yapan Xperia E Dual, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Akıllı telefonun ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesine kavuşacağı belirtiliyor. 3.5-inç büyüklüğünde - 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 4 GB'lık dahili depolama alanına, 3.2 megapiksellik kameraya ve 1.530 mAh kapasiteli bataryaya yer verilen akıllı telefon, isimlendirmesinden anlaşılacağı üzere çift sim kart desteği sunuyor.

Tek sim kart girişli ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli Xperia E'nin ise biraz daha uygun fiyatla İngiltere pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor.



http://www.mobicity.co.uk/sony-xperia-e-dual-sim-c1605e.html#ystfuv