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    Anlık Bildirim

    Sony mutlu olmayacak! İngiltere, Microsoft'un Activision satın alımını onaylayabilir

    Birleşik Krallık’ın Rekabet ve Piyasa Kurumu Microsoft’un Activision satın alımına yeşil ışık yaktı. Nihai karar verilmemiş olsa da satın alımdan beklenen endişeler ortadan kalkmış durumda.
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    Microsoft’un Activision satın alımına İngiltere yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık’ın Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft’un uzunca bir süredir beklediği iyi haber verdi. CMA tarafından yapılan açıklamada Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması halinde bile Call of Duty'yi PlayStation'a sunmaya devam edeceğine inandıklarını belirtti.

    İngiltere'nin endişeleri giderilmiş durumda

    24 Mart'ta CMA, Microsoft'un Activision'ı satın alma girişimine ilişkin yeni bir rapor yayınladı ve önceki raporlarını güncelledi. CMA daha önce rekabeti azaltacağı gerekçesiyle bu satın alma işlemine sıcak bakmazken, şimdi görüşünü değiştirmiş görünüyor. Düzenleyici kurum, Microsoft’un Blizzard'ı satın alması halinde "Birleşik Krallık'ta konsol oyunlarıyla ilgili olarak rekabeti önemli ölçüde azaltmayacaktır" ifadelerini kullandı.

    Microsoft’un Activision satın alımına İngiltere yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör
    CMA, Microsoft'un Call of Duty'yi tek bir konsolla sınırlandırarak, başka bir deyişle seriyi PlayStation platformlarından tamamen çıkararak finansal olarak hiçbir şey kazanmayacağını belirtiyor. Tam aksine, eğer Call of Duty serisi Xbox’a özel yapılırsa Microsoft’un ticari açıdan zarar görebileceği belirtiliyor. Bu nedenden ötürü de Microsoft’un seriyi PlayStation platformuna sunmaya devam edeceği söyleniyor.

    Kısacası, bu Microsoft ve Activision için ciddi bir kazanç. Zira CMA, daha önce Microsoft'un Activision'ı satın almak için Call of Duty'yi satması fikrini ortaya atmıştı ancak şimdi bu fikirden tamamen vazgeçilmiş durumda. CMA, nihai kararını 26 Nisan’a kadar açıklayacak. İngiltere’den ayrı olarak Microsoft'un Activision satın alımı Avrupa ve Amerika tarafından da inceleniyor. Eğer İngiltere satın alımı onaylarsa zincirleme bir etki oluşabilir.

    Kaynakça https://www.gamesradar.com/major-win-for-microsoft-as-uk-watchdog-walks-back-concerns-over-activision-deal/ https://www.gov.uk/government/news/cma-narrows-scope-of-concerns-in-microsoft-activision-review
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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