Sony mutlu olmayacak! İngiltere, Microsoft'un Activision satın alımını onaylayabilir

İngiltere'nin endişeleri giderilmiş durumda
24 Mart'ta CMA, Microsoft'un Activision'ı satın alma girişimine ilişkin yeni bir rapor yayınladı ve önceki raporlarını güncelledi. CMA daha önce rekabeti azaltacağı gerekçesiyle bu satın alma işlemine sıcak bakmazken, şimdi görüşünü değiştirmiş görünüyor. Düzenleyici kurum, Microsoft’un Blizzard'ı satın alması halinde "Birleşik Krallık'ta konsol oyunlarıyla ilgili olarak rekabeti önemli ölçüde azaltmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Kısacası, bu Microsoft ve Activision için ciddi bir kazanç. Zira CMA, daha önce Microsoft'un Activision'ı satın almak için Call of Duty'yi satması fikrini ortaya atmıştı ancak şimdi bu fikirden tamamen vazgeçilmiş durumda. CMA, nihai kararını 26 Nisan’a kadar açıklayacak. İngiltere’den ayrı olarak Microsoft'un Activision satın alımı Avrupa ve Amerika tarafından da inceleniyor. Eğer İngiltere satın alımı onaylarsa zincirleme bir etki oluşabilir.Kaynakça https://www.gamesradar.com/major-win-for-microsoft-as-uk-watchdog-walks-back-concerns-over-activision-deal/ https://www.gov.uk/government/news/cma-narrows-scope-of-concerns-in-microsoft-activision-review Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)