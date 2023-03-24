Sony mutlu olmayacak! İngiltere, Microsoft'un Activision satın alımını onaylayabilir

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık’ın Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft’un uzunca bir süredir beklediği iyi haber verdi. CMA tarafından yapılan açıklamada Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması halinde bile Call of Duty'yi PlayStation'a sunmaya devam edeceğine inandıklarını belirtti.

İngiltere'nin endişeleri giderilmiş durumda

24 Mart'ta CMA, Microsoft'un Activision'ı satın alma girişimine ilişkin yeni bir rapor yayınladı ve önceki raporlarını güncelledi. CMA daha önce rekabeti azaltacağı gerekçesiyle bu satın alma işlemine sıcak bakmazken, şimdi görüşünü değiştirmiş görünüyor. Düzenleyici kurum, Microsoft’un Blizzard'ı satın alması halinde "Birleşik Krallık'ta konsol oyunlarıyla ilgili olarak rekabeti önemli ölçüde azaltmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör CMA, Microsoft'un Call of Duty'yi tek bir konsolla sınırlandırarak, başka bir deyişle seriyi PlayStation platformlarından tamamen çıkararak finansal olarak hiçbir şey kazanmayacağını belirtiyor. Tam aksine, eğer Call of Duty serisi Xbox’a özel yapılırsa Microsoft’un ticari açıdan zarar görebileceği belirtiliyor. Bu nedenden ötürü de Microsoft’un seriyi PlayStation platformuna sunmaya devam edeceği söyleniyor.

Microsoft: Sony, 10 yılda Call of Duty alternatifi geliştirebilir 1 gün önce eklendi

Kısacası, bu Microsoft ve Activision için ciddi bir kazanç. Zira CMA, daha önce Microsoft'un Activision'ı satın almak için Call of Duty'yi satması fikrini ortaya atmıştı ancak şimdi bu fikirden tamamen vazgeçilmiş durumda. CMA, nihai kararını 26 Nisan’a kadar açıklayacak. İngiltere’den ayrı olarak Microsoft'un Activision satın alımı Avrupa ve Amerika tarafından da inceleniyor. Eğer İngiltere satın alımı onaylarsa zincirleme bir etki oluşabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Microsoft’un Activision satın alımına İngiltere yeşil ışık yaktı