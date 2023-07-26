Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtıldı: Her zamankinden daha ince, hafif ve taşınabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, beklendiği üzere 26 Temmuz’da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanan akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 5’i Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Watch 6 serisiyle birlikte tanıttı. Samsung Z Fold 5, en iyi oyun deneyimi için en hızlı Snapdragon işlemci, en gelişmiş çoklu görev deneyimi, S Pen’i üzerinde taşıyan özel kılıfıyla öne çıkıyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri:

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Şimdiye kadarki en ince, kompakt Galaxy Z Fold

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 5, tasarım olarak önceki modele oldukça benziyor. Selefinden farklı olarak, yeni mekanizma sayesinde rakipleri gibi tam düz şekilde katlanabiliyor ve biraz daha ince görünüyor. Katlandığında 13.4mm inceliğinde, 253 g ağırlığında bir cihaz. Geliştirilmiş menteşeye ek olarak toza ve suya dayanıklılık eklendi. Bu arada Z Fold5, oldukça sağlam alüminyum çerçeve ve daha güçlü kılan esnek menteşe tasarımına sahip. S-Pen yeni modelde de kasada değil, S Pen yuvasını barındıran özel kılıfı satın almak gerekiyor.

Alüminyum çerçeve, esnek menteşe, suya dayanıklılık

Tam Boyutta Gör Samsung, Z Fold serisinde yıllar geçtikçe hem iç hem de dış ekranın boyutunu artırdı. Çerçevelerin boyutu küçüldü, daha dayanıklı hale getirildi. Bu yıl da farklı değil. Galaxy Z Fold 5, katlandığında 6.2 inç, açıldığında 7.6 inç bir ekran sunuyor. AMOLED ekranlar, uyarlanabilir 120Hz yenileme hızına sahip ve 1750 nit tepe parlaklık sağlıyor. Bu, bazı durumlarda ekran yenileme hızının 1Hz’e kadar düşebildiği anlamına geliyor. Çoklu kontrol, cihazlar arası klavye ve mouse kullanımını sağlarken, kopyalama ve yapıştırma veya sürükle ve bırak işlemlerini kolaylaştırıyor.

S-Pen'e özel kılıf

Z Fold serisinin katlanabilir akıllı telefonlar arasında en iyi kameraya sahip olduğu kabul ediliyor ve büyük ölçüde geliştirileceği söyleniyor. Yeni Galaxy Z Fold5 modelinde arkada 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera yer alıyor. Önde 10MP ve 4MP çift kamera bulunuyor. Qualcomm’un özelleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, 12GB RAM 1TB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Yeni model, Z Fold 3 ile aynı kapasitede batarya ile (4400 mAh) geliyor. Samsung’a göre batarya, tek şarjla 73 saate kadar müzik dinleme, 21 saate kadar video izleme süresi veriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Dış ekran : 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz İç ekran : 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz

: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Ana kamera : 50MP + 12MP + 10MP

: 50MP + 12MP + 10MP Ön kamera : 4MP + 10MP

: 4MP + 10MP Batarya : 4400 mAh

: 4400 mAh Boyut : 154.9 x 67.1 x 13.4mm (kapalı), 154.9 x 129.9 x 6.1mm (açık)

: 154.9 x 67.1 x 13.4mm (kapalı), 154.9 x 129.9 x 6.1mm (açık) Ağırlık: 253 g

Samsung Galaxy Z Fold 5 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Z Fold 5, 1800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy Z Fold 5, buz mavisi, siyah ve krem renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy Z Fold 5, 26 Temmuz’da ön siparişe açılacak, 11 Ağustos'ta satışa sunulacak. Telefon, S Pen yuvası içeren özel kılıf dahil çeşitli aksesuarlarla geliyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı