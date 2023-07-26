Samsung Galaxy Z Fold 5 tanıtıldı: Her zamankinden daha ince, hafif ve taşınabilir

- Şimdiye kadarki en ince, kompakt Galaxy Z Fold
- Alüminyum çerçeve, esnek menteşe, suya dayanıklılık
- S-Pen'e özel kılıf
- Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri
- Samsung Galaxy Z Fold 5 fiyatı ne kadar?
- Samsung Galaxy Z Fold 5 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Şimdiye kadarki en ince, kompakt Galaxy Z Fold
Alüminyum çerçeve, esnek menteşe, suya dayanıklılık
S-Pen'e özel kılıf
Z Fold serisinin katlanabilir akıllı telefonlar arasında en iyi kameraya sahip olduğu kabul ediliyor ve büyük ölçüde geliştirileceği söyleniyor. Yeni Galaxy Z Fold5 modelinde arkada 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera yer alıyor. Önde 10MP ve 4MP çift kamera bulunuyor. Qualcomm’un özelleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, 12GB RAM 1TB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Yeni model, Z Fold 3 ile aynı kapasitede batarya ile (4400 mAh) geliyor. Samsung’a göre batarya, tek şarjla 73 saate kadar müzik dinleme, 21 saate kadar video izleme süresi veriyor.
Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri
- Dış ekran: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
- İç ekran: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Bellek: 12GB RAM
- Ana kamera: 50MP + 12MP + 10MP
- Ön kamera: 4MP + 10MP
- Batarya: 4400 mAh
- Boyut: 154.9 x 67.1 x 13.4mm (kapalı), 154.9 x 129.9 x 6.1mm (açık)
- Ağırlık: 253 g
Samsung Galaxy Z Fold 5 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Z Fold 5, 1800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.
Samsung Galaxy Z Fold 5 ne zaman çıkacak?
Samsung Galaxy Z Fold 5, buz mavisi, siyah ve krem renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy Z Fold 5, 26 Temmuz’da ön siparişe açılacak, 11 Ağustos'ta satışa sunulacak. Telefon, S Pen yuvası içeren özel kılıf dahil çeşitli aksesuarlarla geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: