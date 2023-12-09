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    Xiaomi 15 serisinin ekran ve işlemci detayları ortaya çıktı

    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun Ekim 2024'te tanıtılması bekleniyor, lansmana uzun bir süre var ancak şimdiden yeni Xiaomi telefonlar hakkında bilgiler gelmeye başladı.
    xiaomi 15 & xiaomi 15 pro işlemci ve ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Ekim 2023’te Xiaomi 14 serisini piyasaya sürdü. Gelecek yıl aynı tarihlerde çıkması beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro’nun ekran ve işlemci detayları şimdiden ortaya çıktı.

    Yeni bir rapora göre, Xiaomi 15, 1.5K çözünürlük, 2500x1200 piksel, 1-120Hz yenileme hızına sahip LTPO paneline sahip 6.36 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon, aynı zamanda önceki modele benzer şekilde düz kenarlara sahip olacak. Ekran, 1500 nit parlaklığa sahip olacak. Parlaklık ve ekran çözünürlüğü iyileştirmeleriyle güç tüketiminin %15-20 oranında azaltılacağı söyleniyor. Xiaomi 15 Pro, mevcut Xiaomi 14 Pro’ya kıyasla biraz daha ince çerçeveyle gelecek ve Pro modelin ekranı 2K çözünürlüğü destekleyecek.

    Xiaomi 15 ve 15 Pro, yeni nesil Qualcomm amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Şirket, Xiaomi 14 serisinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanan ilk şirket oldu. Bu arada aynı işlemciyi taşıyan Xiaomi 14 Ultra modelinin tanıtılacağına dair söylentiler var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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