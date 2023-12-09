Xiaomi 15 serisinin ekran ve işlemci detayları ortaya çıktı

Yeni bir rapora göre, Xiaomi 15, 1.5K çözünürlük, 2500x1200 piksel, 1-120Hz yenileme hızına sahip LTPO paneline sahip 6.36 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon, aynı zamanda önceki modele benzer şekilde düz kenarlara sahip olacak. Ekran, 1500 nit parlaklığa sahip olacak. Parlaklık ve ekran çözünürlüğü iyileştirmeleriyle güç tüketiminin %15-20 oranında azaltılacağı söyleniyor. Xiaomi 15 Pro, mevcut Xiaomi 14 Pro’ya kıyasla biraz daha ince çerçeveyle gelecek ve Pro modelin ekranı 2K çözünürlüğü destekleyecek.
Xiaomi 15 ve 15 Pro, yeni nesil Qualcomm amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Şirket, Xiaomi 14 serisinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanan ilk şirket oldu. Bu arada aynı işlemciyi taşıyan Xiaomi 14 Ultra modelinin tanıtılacağına dair söylentiler var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.