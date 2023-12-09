Xiaomi 15 serisinin ekran ve işlemci detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Ekim 2023’te Xiaomi 14 serisini piyasaya sürdü. Gelecek yıl aynı tarihlerde çıkması beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro’nun ekran ve işlemci detayları şimdiden ortaya çıktı.

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Yeni bir rapora göre, Xiaomi 15, 1.5K çözünürlük, 2500x1200 piksel, 1-120Hz yenileme hızına sahip LTPO paneline sahip 6.36 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon, aynı zamanda önceki modele benzer şekilde düz kenarlara sahip olacak. Ekran, 1500 nit parlaklığa sahip olacak. Parlaklık ve ekran çözünürlüğü iyileştirmeleriyle güç tüketiminin %15-20 oranında azaltılacağı söyleniyor. Xiaomi 15 Pro, mevcut Xiaomi 14 Pro’ya kıyasla biraz daha ince çerçeveyle gelecek ve Pro modelin ekranı 2K çözünürlüğü destekleyecek.

Xiaomi 15 ve 15 Pro, yeni nesil Qualcomm amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Şirket, Xiaomi 14 serisinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanan ilk şirket oldu. Bu arada aynı işlemciyi taşıyan Xiaomi 14 Ultra modelinin tanıtılacağına dair söylentiler var.

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Xiaomi 15 Pro ekran ve işlemci özellikleri ortaya çıktı