Sony Xperia Odin C650X ortaya çıktı

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Japon elektronik devi Sony'nin gelecek yıl için akıllı telefon pazarında iddialı bir konuma gelmeyi planladığı yol haritasından sızan modellerden birisi olan Odin, İtalya'da ete kemiğe bürünmüş olarak ortaya çıktı.
C650X model adına sahip olduğu belirtilen Odin'in 5 inçlik Full HD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci ve 2GB RAM kapasitesi ile geleceği farklı kaynaklar tarafından rapor edilmişti.
İtalyan bir blogda ortaya çıkan görsel ise Odin melez cihazının prototipini gözler önüne seriyor. Sony ve Xperia ibarelerinin görüldüğü cihaz köşeden köşeye ve kenarsız bir ekran sunuyor. Bu melez akıllı telefonlar için oldukça ilginç bir tasarım olarak yorumlanıyor.
Görselin gerçekliği ile ilgili herhangi bir teyit yok. Her ne kadar gelecek yılın iddialı modelleri arasında yer alsa da Google'ın bir etkinlikte Sony Nexus X olarak bu modeli tanıtacağı dillendirilmişti. Ancak daha önce sızdırılan görsellerle karşılaştırıldığında pek bir benzerlik yok gibi görünüyor.
Sony'nin Odin modelini tanıtma yeri olarak gelecek yılın başlarındaki CES 2013 fuarı gösteriliyor. Samsung'un ülkemizde de satışa başladığı Galaxy Note 2 modeli, HTC'nin 5 inçlik Full HD ekrana sahip J Butterfly ve DLX modelleri Odin'in en büyük rakipleri olarak karşısına çıkacak.
http://www.androidauthority.com/sony-xperia-odin-c650x-spotted-124589/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O site sadece concept telefonları yayınlıyor, yayınladığı modellerin %99u üretilmiyor sadece fikir ve tasarım olarak öylece duruyor.
Sony'nin 2,5 Ghz. 4 çekirdek ,4.GB. Ram, 16 megapixel cyber-shot 2160p UltraHD. Modeli o sitede aylardır var.
her konu başlığı altında google translate ile türkçeleştirilmiş bu spam mesajlar ve üyelikler hakkında bişeyler yapılsın artık.
Açı ve lens yüzünden size öyle geliyor. Fotoğraftaki baş parmağı ölçùn, sonra o başparmak uzunluğuyla ekran diyagonalini karşılaştırın, Bariz 5 inch.
tanıtım zamanı normalde ülkemize gelmesi umarım gelecek yıl sonunu bulmaz
gpu dan söz edilmemiş ancak adreno 320 dir büyük ihtimal
birde kamera var tabiki Exmor RS olmalı kesinlikle, eski lensleri bırakmalı
yukarda bir arkadaş yazmış, aynı bende bu şekildeyim temmuzdan beri telefon alma içersindeyim xperia s, acro s, xperia v derken xperia t de karar kılmıştım ki yeni nesil cihazlar geliyor yine bekleyecez sanırım
çok trajik bir hikaye,ibretlik
ya 5" degil yada elin sahibi kerim abdul cabbar gibi biri :)
aynen katılıyorum kardeşim sen çok yaşa ayrıca gerçek olduğuna da kanaatım sıfırdır. bu da sony nexus gibi bir kandırmaca.hatırlarsanız 4-5 gün evvel nexus diye bir sony resmi yayınlandı sonra iki sonra resmı yapan kişi sadece tepkileri olçmek ıstemiştim dedı buda aynı hesaptan bence.
ha gercekse de eğer ben çok beğendim .zarif bir duruşu var .
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