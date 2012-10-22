Sony Xperia Odin C650X ortaya çıktı





Japon elektronik devi Sony'nin gelecek yıl için akıllı telefon pazarında iddialı bir konuma gelmeyi planladığı yol haritasından sızan modellerden birisi olan Odin, İtalya'da ete kemiğe bürünmüş olarak ortaya çıktı.





C650X model adına sahip olduğu belirtilen Odin'in 5 inçlik Full HD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci ve 2GB RAM kapasitesi ile geleceği farklı kaynaklar tarafından rapor edilmişti.





İtalyan bir blogda ortaya çıkan görsel ise Odin melez cihazının prototipini gözler önüne seriyor. Sony ve Xperia ibarelerinin görüldüğü cihaz köşeden köşeye ve kenarsız bir ekran sunuyor. Bu melez akıllı telefonlar için oldukça ilginç bir tasarım olarak yorumlanıyor.





Görselin gerçekliği ile ilgili herhangi bir teyit yok. Her ne kadar gelecek yılın iddialı modelleri arasında yer alsa da Google'ın bir etkinlikte Sony Nexus X olarak bu modeli tanıtacağı dillendirilmişti. Ancak daha önce sızdırılan görsellerle karşılaştırıldığında pek bir benzerlik yok gibi görünüyor.





Sony'nin Odin modelini tanıtma yeri olarak gelecek yılın başlarındaki CES 2013 fuarı gösteriliyor. Samsung'un ülkemizde de satışa başladığı Galaxy Note 2 modeli, HTC'nin 5 inçlik Full HD ekrana sahip J Butterfly ve DLX modelleri Odin'in en büyük rakipleri olarak karşısına çıkacak.

http://www.androidauthority.com/sony-xperia-odin-c650x-spotted-124589/