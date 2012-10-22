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Sony Xperia Odin C650X ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Japon elektronik devi Sony'nin gelecek yıl için akıllı telefon pazarında iddialı bir konuma gelmeyi planladığı yol haritasından sızan modellerden birisi olan Odin, İtalya'da ete kemiğe bürünmüş olarak ortaya çıktı.

C650X model adına sahip olduğu belirtilen Odin'in 5 inçlik Full HD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci ve 2GB RAM kapasitesi ile geleceği farklı kaynaklar tarafından rapor edilmişti.

İtalyan bir blogda ortaya çıkan görsel ise Odin melez cihazının prototipini gözler önüne seriyor. Sony ve Xperia ibarelerinin görüldüğü cihaz köşeden köşeye ve kenarsız bir ekran sunuyor. Bu melez akıllı telefonlar için oldukça ilginç bir tasarım olarak yorumlanıyor.

Görselin gerçekliği ile ilgili herhangi bir teyit yok. Her ne kadar gelecek yılın iddialı modelleri arasında yer alsa da Google'ın bir etkinlikte Sony Nexus X olarak bu modeli tanıtacağı dillendirilmişti. Ancak daha önce sızdırılan görsellerle karşılaştırıldığında pek bir benzerlik yok gibi görünüyor. 

Sony'nin Odin modelini tanıtma yeri olarak gelecek yılın başlarındaki CES 2013 fuarı gösteriliyor. Samsung'un ülkemizde de satışa başladığı Galaxy Note 2 modeli, HTC'nin 5 inçlik Full HD ekrana sahip J Butterfly ve DLX modelleri Odin'in en büyük rakipleri olarak karşısına çıkacak.  

http://www.androidauthority.com/sony-xperia-odin-c650x-spotted-124589/ Yorum Yaz
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talerk 7 yıl en beğenilen
Herşey 2012 başında başladı bir tane android telefon almaya başladım nokia c6 01 galaksi ace yada xperia neo v alacaktım. Telefonların özelliklerine fiyatına bakayım derken teknoloji siteleri ilgimi çekti daha sonra sony e bi hayranlık duymaya başladım xperia t yi beklemeye başladım. Ama Turkiyeye girmeyeceklerini öğrenince bende galaksi s3 aldım. Ama hala sony haberlerini takip ederim gel gör ki sony de donanım olarak hep bi yerden kısıyor. Sony fanı değilim ama aynı donanımda ki lg samsung nokia sony den sony i tercih ederim ve bir sonraki telefonum sony olacak.
Herşey 2012 başında başladı bir tane android telefon almaya başladım nokia c6 01 galaksi ace yada xperia neo v alacaktım. Telefonların özelliklerine fiyatına ba...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu resim concept-phones sitesinden alınmış,
O site sadece concept telefonları yayınlıyor, yayınladığı modellerin %99u üretilmiyor sadece fikir ve tasarım olarak öylece duruyor.
Sony'nin 2,5 Ghz. 4 çekirdek ,4.GB. Ram, 16 megapixel cyber-shot 2160p UltraHD. Modeli o sitede aylardır var.
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nurettinaz 7 yıl
Sony tasarım konusunda bence şu an piyasadaki en iyi telefonları üretiyor.
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alaz1903 7 yıl
fangnu
wow, bu senin daha iyi iyi biri, kaçırmayın: baseurl.de/...

her konu başlığı altında google translate ile türkçeleştirilmiş bu spam mesajlar ve üyelikler hakkında bişeyler yapılsın artık.
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fangnu 7 yıl
wow, bu senin daha iyi iyi biri, kaçırmayın: baseurl.de/...
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bigbooss 7 yıl
güzel.
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veteriner69 7 yıl
senolkoyuncu
redbloodedmanTelefonun avuç içindeki duruşu göz önüne alınırsa resimdeki telefon kesinlikle 5 değil.
ya 5 degil yada elin sahibi kerim abdul cabbar gibi biri :)

Açı ve lens yüzünden size öyle geliyor. Fotoğraftaki baş parmağı ölçùn, sonra o başparmak uzunluğuyla ekran diyagonalini karşılaştırın, Bariz 5 inch.
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atroce 7 yıl
bizleri yine şık tasarımlar bekliyor bence,

tanıtım zamanı normalde ülkemize gelmesi umarım gelecek yıl sonunu bulmaz

gpu dan söz edilmemiş ancak adreno 320 dir büyük ihtimal

birde kamera var tabiki Exmor RS olmalı kesinlikle, eski lensleri bırakmalı

yukarda bir arkadaş yazmış, aynı bende bu şekildeyim temmuzdan beri telefon alma içersindeyim xperia s, acro s, xperia v derken xperia t de karar kılmıştım ki yeni nesil cihazlar geliyor yine bekleyecez sanırım
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napolyon94 7 yıl
talerk
Herşey 2012 başında başladı bir tane android telefon almaya başladım nokia c6 01 galaksi ace yada xperia neo v alacaktım. Telefonların özelliklerine fiyatına bakayım derken teknoloji siteleri ilgimi çekti daha sonra sony e bi hayranlık duymaya başladım xperia t yi beklemeye başladım. Ama Turkiyeye girmeyeceklerini öğrenince bende galaksi s3 aldım. Ama hala sony haberlerini takip ederim gel gör ki sony de donanım olarak hep bi yerden kısıyor. Sony fanı değilim ama aynı donanımda ki lg samsung nokia sony den sony i tercih ederim ve bir sonraki telefonum sony olacak.

çok trajik bir hikaye,ibretlik
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hidrojennn 7 yıl
redbloodedman
Telefonun avuç içindeki duruşu göz önüne alınırsa resimdeki telefon kesinlikle 5 değil.

ya 5" degil yada elin sahibi kerim abdul cabbar gibi biri :)
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CertificatedStaff 7 yıl
Telefon 5 gibi durmuyor ama
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redbloodedman 7 yıl
Telefonun avuç içindeki duruşu göz önüne alınırsa resimdeki telefon kesinlikle 5" değil.
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mcebi001 7 yıl
banada razr ları anımsattı....
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se_runtome 7 yıl redbloodedman
redbloodedman

Telefonun avuç içindeki duruşu göz önüne alınırsa resimdeki telefon kesinlikle 5" değil.

aynen katılıyorum kardeşim sen çok yaşa ayrıca gerçek olduğuna da kanaatım sıfırdır. bu da sony nexus gibi bir kandırmaca.hatırlarsanız 4-5 gün evvel nexus diye bir sony resmi yayınlandı sonra iki sonra resmı yapan kişi sadece tepkileri olçmek ıstemiştim dedı buda aynı hesaptan bence.
ha gercekse de eğer ben çok beğendim .zarif bir duruşu var .
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DH Misafiri 7 yıl
Nexua ibaresi nerde yer alio onu goremedim de eger nexus cikaricaksa beklerim degilse beklemeye gerek yok
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