Sony Xperia S için Android ''Jelly Bean'' güncellemesi birkaç güne yayınlanabilir

Haber Editörü
Sony Xperia S için Android 4.1.x ''Jelly Bean'' güncellemesinde görünüşe bakılırsa sona yaklaşılıyor. Sony Polonya, Facebook'tan yöneltilen soru üzerine büyük bir merakla beklenen güncellemenin birkaç güne kadar yayınlanmaya başlayabileceğini belirtmiş. Daha önce Sony Almanya, resmi Twitter hesabı üzerinden, güncellemenin mart sonuna kadar yetişebileceğini açıklamış; ancak sonradan açıklamalar 2013 yılının ikinci çeyreği olarak değiştirilmişti.
Sony'nin 2012 yılındaki amiral gemisi Xperia S'in başlıca teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 1.5 GHz'de çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformu, Adreno 220 grafik işlem birimi, 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 4.3-inç büyüklüğünde 720p ekran, Full HD video kaydı yapabilen 12 megapiksel kamera ve 1.750 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151861203188902&set=a.396440258901.207065.294613988901&type=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 yıldır yanımızda gezdirdiğimiz xperia S' i hala 4.0.4 ile kullanıyoruz !
zaten problem yumağı :S
yazıklar olsun sana
çin malından ne farkın var ?
Güncelleme geldi yanlız
isimsiz kahraman..
İstanbulda yaşıyor
10 yıldır şiir yazıyor
bu şiirini Çok sevdiği Sonye göndermiş..(bkz: posta şiir köşesi)
haberimport.com/...
Bu böyle uzar gider arkadaş
Sony'e göre birkaç haftaya dağıtıma başlarlar galiba