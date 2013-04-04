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Sony Xperia S için Android ''Jelly Bean'' güncellemesi birkaç güne yayınlanabilir

6 yıl
4,9b
1
101
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia S için Android ''Jelly Bean'' güncellemesi birkaç güne yayınlanabilir
Sony Xperia S için Android 4.1.x ''Jelly Bean'' güncellemesinde görünüşe bakılırsa sona yaklaşılıyor. Sony Polonya, Facebook'tan yöneltilen soru üzerine büyük bir merakla beklenen güncellemenin birkaç güne kadar yayınlanmaya başlayabileceğini belirtmiş. Daha önce Sony Almanya, resmi Twitter hesabı üzerinden, güncellemenin mart sonuna kadar yetişebileceğini açıklamış; ancak sonradan açıklamalar 2013 yılının ikinci çeyreği olarak değiştirilmişti.
Sony'nin 2012 yılındaki amiral gemisi Xperia S'in başlıca teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 1.5 GHz'de çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformu, Adreno 220 grafik işlem birimi, 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 4.3-inç büyüklüğünde 720p ekran, Full HD video kaydı yapabilen 12 megapiksel kamera ve 1.750 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor.
Sony Xperia S için Android ''Jelly Bean'' güncellemesi birkaç güne yayınlanabilir

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151861203188902&set=a.396440258901.207065.294613988901&type=1 Yorum Yaz
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1 Avatar
ahkbjk 5 yıl
Bi sıfırlasın bnce
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bende bugün güncellemeyi yükledim çok beğendim ama mesajları açmıyor bir bilgisi olan var mı veya aynı sorunu yaşayan
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Nymphetaminê 5 yıl
Merhabalar , arkadaşım xperia ion kullanıyor . Bugün güncelleme(jellybean) yapmış , güncellemeden sonra telefon kasmaya başlamış , menü geçişlerinde sorunlar oluyormuş.Güncellemeden sonra fabrika ayarlarına çevirememiş telefonu. Nedeni nedir? Çözümü nedir ? Yardımlarınızı bekliyoruz.
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DH Misafiri 5 yıl
sony ne kadar rezil bir firmasın
1 yıldır yanımızda gezdirdiğimiz xperia S' i hala 4.0.4 ile kullanıyoruz !
zaten problem yumağı :S
yazıklar olsun sana
çin malından ne farkın var ?
2 Yanıt Yanıtla
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elifednah 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sony ne kadar rezil bir firmasın
1 yıldır yanımızda gezdirdiğimiz xperia S' i hala 4.0.4 ile kullanıyoruz !
zaten problem yumağı :S
yazıklar olsun sana
çin malından ne farkın var ?

Güncelleme geldi yanlız
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ahkbjk 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sony ne kadar rezil bir firmasın
1 yıldır yanımızda gezdirdiğimiz xperia S' i hala 4.0.4 ile kullanıyoruz !
zaten problem yumağı :S
yazıklar olsun sana
çin malından ne farkın var ?

isimsiz kahraman..
İstanbulda yaşıyor
10 yıldır şiir yazıyor
bu şiirini Çok sevdiği Sonye göndermiş..(bkz: posta şiir köşesi)
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DH Misafiri 5 yıl
sony xperia S telefonumda şebeke sorunu yaşıyorum. biri beni aradığında ulaşılamıyor gösteriyor. ben ise birini arayamıyorum cep telefonu şebekesi kullanılamıyor sorunu veriyor. sim kart kilitli sorunu da veriyor. bu arada başka telefonlara taktığım da sim ve şebeke düzgün çalışıyor sorun olmuyor. sorun nedir?
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corluluu 6 yıl
sony xperia S telefonumda şebeke sorunu yaşıyorum. biri beni aradığında ulaşılamıyor gösteriyor. ben ise birini arayamıyorum cep telefonu şebekesi kullanılamıyor sorunu veriyor. sim kart kilitli sorunu da veriyor. bu arada başka telefonlara taktığım da sim ve şebeke düzgün çalışıyor sorun olmuyor. sorun nedir?
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hzr53 6 yıl
Lanet olsun sana sony başka ne denilebilirki sallaya sallaya mayısı buldurdular ulan sony altın kaplama telefon yapsa bin liraya satsa bir daha asla sonyden telefon almam adamalar resmen kafa buluyolar bizle bide samsungla dalga geçiyodum plastik telefon yapıp piyasaya sürüyolar diye en azında adamlar güncellemeyi zamanında veriyolar Haziranda androidin yeni sürümü tanıtılacak sony hala jb verecek ulan hangi üretici müşterisini bu kadar oyalayıp dalga geçiyor Söylenecek tek kelime harbiden lanet olsun sana sony
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elifednah 6 yıl
Mayıs ın sonuna ertelenmiş
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okank. 6 yıl
Sony, Xperia S için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesinin mayıs sonunda resmi olarak dağıtılacağını bildirdi.

haberimport.com/...

Bu böyle uzar gider arkadaş
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar sorunlarinizi okudm xperia s kullanicisiyim fakat batarya nin çabuk bitmesi dışında hiç bir sorun yasamıyorum teli ilk aldığım andan beri suana kadar bikere kitlendi ki benim telefonda Dr web mobile core SwiftKey3 en az çalışan programlar bunlar 7 8sayfada uygulama yüklü bu arada 1000lerce hata demiş sen bi htc one x bak 1000lerce hata vardı ben buna şahit oldum bu telefonun yarısı bile yapamaz bi esk telimdi.. Guncellemelerde co yavaş Sony reklamlarida Yetersiz bu yüzden zirvede değil kendi hatası
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hubey 6 yıl
az kaldı
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Han-X 6 yıl
sabredin az kaldı :) geçen yılda aynı ics için böyle bekliyorduk bu zamanlar vay anasını her sene yeni bir telaş :)
Sony'e göre birkaç haftaya dağıtıma başlarlar galiba
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dirty gangbanger 6 yıl
Geldi mi?
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