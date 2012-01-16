Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia S, İngiltere'de ön sipariş listesine girdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,1b
1
126
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 
Akıllı telefon pazarında Ericsson ile ortaklığını bitirip bu pazarda yola tek başına devam etme kararı alan Sony'nin Android işletim sistemli telefonu Xperia S, İngiltere'de ön siparişli satış listesindeki yerini aldı.
Sony'nin 1280x720 çözünürlüğe sahip Reality Display teknolojisiyle ürettiği 4.3 inç boyutlu ekrana sahip olan telefonda 1.5 Ghz işlem hızına sahip çift çekirdekli işlemci yer alıyor. 1 GB'lık sistem belleğiyle donatılan telefonda 32GB kapasiteli dahili hafıza, kullanıcıların depolama ihtiyacını karşılamakta. Telefonun diğer teknik detayları arasında, WiFi,3G,GPS gibi standart özelliklerin yanısıra 1080p çözünürlükte video kayıt desteği sunan 12 MP'lik arka kamera ve 1.3 MP'lik ön kamera yer alıyor. Google'ın Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle satışa sunulacak olan Xperia S, ileriki dönemde Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.x işletim sistemi için gerekli olan güncellemeyi alacak.
İngiltere'de bulunan Clove Technology adlı tedarikçi firmanın ön siparişle internet sitesinde satışına başladığı Sony Xperia S'in £389.99 fiyat etiketine sahip olduğu belirtildi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*Whisky 7 yıl en beğenilen musti545
musti545

1.5 ghz lik işlemci az olmuş onun yerine tegra 3 süper olurdu...

Nükleer santral mi kuracan birader ?
5 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
handsame_ 7 yıl
eskiden 3310 umuz vardı hiç bunları bilmezdik kafamız rahattı
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHF34 7 yıl
Uzun zamandır fanboylar yüzünden foruma giriş yapmıyordum.bu ürün ilgimi çekti incelerken baktım ki apple fanboylarından sonra samsung fanboyları türemiş. birde donanım hastaları var tabiki her zaman ki gibi. anlamadığım nokta dört çekirdekli işlemciyle bir cep telefonunda mevcut yazılımlarla ne yapılabileceğidir. i7 işlemciler çıktı hepimiz aldık kullanıyoruz 2 yıldır ama dört çekirdek teknolojisini destekleyen program ne kadar fazla tartışılır. sidik yarıştırır gibi işlemci ram yarıştırıyoruz ama gerçekte bu cihazları ne kadar etkin kullanıyoruz tartışılır. bana göre sony'nin izlediği politika aslında piyasa şartlarından çok farklı değil bir kaç yenilikle sık sık yeni model çıkartmak ve daha çok harcama yapmamızı sağlamak. ancak bu modele bakıldığında arc s modeline göre ciddi bir değişiklik söz konusu ve ıcs desteği alacağı kesin. mevcut donanımıyla da bir kaç yıl problemsiz herkese yeter. ayrıca sony kalitesini sadece cpu ve ram üzerinden değerlendirmekte çok basite kaçmak olur. sony nin herhangi bir ürününü kullanan ne demek istediğimi gayet iyi anlar. kamera konusunda ise profesyonel olarak bu işle uğraşan biri olarak söyleyebilirim ki piyasadaki telefonları bırakın bundan 10 yıl sonra çıkacak telefonlarla bile fotoğraf kalitesi açısından bir şey beklemeyin. olay sadece megapiksel değildir. diyafram değeri piksel yoğunluğu manuel ayarlamalar ve en önemlisi sensör boyutu fotoğraf kalitesini etkileyen şeylerdir. mermicek kadar sensöre 20mp koysanda fotoğraf kötü olur 100mp koysanda. özetle bana göre piyasada farklı bir ürün olarak yerini alacak bir model beklemedeyim.
Uzun zamandır fanboylar yüzünden foruma giriş yapmıyordum.bu ürün ilgimi çekti incelerken baktım ki apple fanboylarından sonra samsung fanboyları türemiş. birde...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
obahadir 7 yıl
Tahminen turkiyede alabilmek icin ne kadar beklicez?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 7 yıl
5 martta avrupada satışa çıkacakmış. Türkiyeye gelmesi mayıs- haziran gibi olur diye düşünüyorum.
Çift çekirdekli 1.5GHz Qualcomm MSM 8260 S3 işlemcisi bulunan Xperia S, neredeyse fotoğraf makinelerini aratmayacak 12 MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip. 16x zoom yapabilen cihazın 1080p video kaydedebiliyor olması da bir başka artısı.

scroll.comdan alıntıdır.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 7 yıl
htc ne üretimi bilmiyorum. Ancak ötv kdv kar payı vs. Dersek bende 1400-1500 lira civarından piyasaya girer diye düşünüyorum. Wave3 1200 kusur den piyasaya girdi şimdi 900 lira civarında. Ilk çıktığında pahalı olacaktır ama 2-3 ay sonra ucuzlayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 7 yıl
rekor zarar açıkladı sony. Ancak bunda ericssonu satın almasının büyük payı var diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
sony kesinlikle Türkiye pazarına el atmalı.halkımız 10 sene önceki kötü telleri gibi sanıyor sonyi.Maalesef sonynin reklam olayı ve geç gelen telefonları yüzünden Türkiye ve dünyada hep kan kaybediyor.hep geç kalıyor.şimdi galaxy s3 muhtemelen 4 çekirdek 1,5 gb ramla gelecek yeni nesil işlemci ile gelecek.yine piyasada sönük kalacaklar.bunların pazarlama işine aklım ermedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertu55 7 yıl
güzel telefon aklımda hep vardı sony daha önce satio vardı ama olmadı inş nasip olur bu telefonu almak kurtulurum nokıa dan güzel telefon yapmışlar bu sefer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
elma boy' lar şimdi kim ne derse desin apple desinde görelim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHF34 7 yıl
Uzun zamandır fanboylar yüzünden foruma giriş yapmıyordum.bu ürün ilgimi çekti incelerken baktım ki apple fanboylarından sonra samsung fanboyları türemiş. birde donanım hastaları var tabiki her zaman ki gibi. anlamadığım nokta dört çekirdekli işlemciyle bir cep telefonunda mevcut yazılımlarla ne yapılabileceğidir. i7 işlemciler çıktı hepimiz aldık kullanıyoruz 2 yıldır ama dört çekirdek teknolojisini destekleyen program ne kadar fazla tartışılır. sidik yarıştırır gibi işlemci ram yarıştırıyoruz ama gerçekte bu cihazları ne kadar etkin kullanıyoruz tartışılır. bana göre sony'nin izlediği politika aslında piyasa şartlarından çok farklı değil bir kaç yenilikle sık sık yeni model çıkartmak ve daha çok harcama yapmamızı sağlamak. ancak bu modele bakıldığında arc s modeline göre ciddi bir değişiklik söz konusu ve ıcs desteği alacağı kesin. mevcut donanımıyla da bir kaç yıl problemsiz herkese yeter. ayrıca sony kalitesini sadece cpu ve ram üzerinden değerlendirmekte çok basite kaçmak olur. sony nin herhangi bir ürününü kullanan ne demek istediğimi gayet iyi anlar. kamera konusunda ise profesyonel olarak bu işle uğraşan biri olarak söyleyebilirim ki piyasadaki telefonları bırakın bundan 10 yıl sonra çıkacak telefonlarla bile fotoğraf kalitesi açısından bir şey beklemeyin. olay sadece megapiksel değildir. diyafram değeri piksel yoğunluğu manuel ayarlamalar ve en önemlisi sensör boyutu fotoğraf kalitesini etkileyen şeylerdir. mermicek kadar sensöre 20mp koysanda fotoğraf kötü olur 100mp koysanda. özetle bana göre piyasada farklı bir ürün olarak yerini alacak bir model beklemedeyim.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 7 yıl
arkadaş ne güzel konuşmuş kamera konusunda sadece mega piksel değil mercek boyutuu diyafram açıklığı önrmliii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahattintopaloglu 7 yıl DHF34
DHF34

Uzun zamandır fanboylar yüzünden foruma giriş yapmıyordum.bu ürün ilgimi çekti incelerken baktım ki apple fanboylarından sonra samsung fanboyları türemiş. birde donanım hastaları var tabiki her zaman ki gibi. anlamadığım nokta dört çekirdekli işlemciyle bir cep telefonunda mevcut yazılımlarla ne yapılabileceğidir. i7 işlemciler çıktı hepimiz aldık kullanıyoruz 2 yıldır ama dört çekirdek teknolojisini destekleyen program ne kadar fazla tartışılır. sidik yarıştırır gibi işlemci ram yarıştırıyoruz ama gerçekte bu cihazları ne kadar etkin kullanıyoruz tartışılır. bana göre sony'nin izlediği politika aslında piyasa şartlarından çok farklı değil bir kaç yenilikle sık sık yeni model çıkartmak ve daha çok harcama yapmamızı sağlamak. ancak bu modele bakıldığında arc s modeline göre ciddi bir değişiklik söz konusu ve ıcs desteği alacağı kesin. mevcut donanımıyla da bir kaç yıl problemsiz herkese yeter. ayrıca sony kalitesini sadece cpu ve ram üzerinden değerlendirmekte çok basite kaçmak olur. sony nin herhangi bir ürününü kullanan ne demek istediğimi gayet iyi anlar. kamera konusunda ise profesyonel olarak bu işle uğraşan biri olarak söyleyebilirim ki piyasadaki telefonları bırakın bundan 10 yıl sonra çıkacak telefonlarla bile fotoğraf kalitesi açısından bir şey beklemeyin. olay sadece megapiksel değildir. diyafram değeri piksel yoğunluğu manuel ayarlamalar ve en önemlisi sensör boyutu fotoğraf kalitesini etkileyen şeylerdir. mermicek kadar sensöre 20mp koysanda fotoğraf kötü olur 100mp koysanda. özetle bana göre piyasada farklı bir ürün olarak yerini alacak bir model beklemedeyim.




bence bu makina alınacak bir makina...

sony işte :)

bu arada, tarih belli olmuş:

scroll.com.tr/...

değiştirme:"bu arada tarih.."
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moon5 7 yıl
yavaş yavaş iş bakmalı... :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mc_shekil 7 yıl
ben şimdiden elimdeki x10i yi satayım fiyatı dahada düşmeden...aşık oldum bu cihaza yaa..o benimdir o benimm :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barisx3 7 yıl
bu telefon alınır mükemmel olmuş wawe elveda ..ilgilteredeki kuzene sipariş vercem bu fiyata bu telefon helal sony
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
handsame_ 7 yıl
burak2011
clove.co.uk/... 467,99 euro

kardeş bu telefonu gavur memleketlerinden nasıl getirtebiliriz bilgin varmı yine aynı fiyata gelirmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merdempc 7 yıl
bf3 kaç fps veriyo bu alet:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16097 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xperia ve
2 etiket daha sony android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera 7 yıl CES 2012: Intel işlemcili akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası 7 yıl HTC Sensation XL video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim