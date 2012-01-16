Sony Xperia S, İngiltere'de ön sipariş listesine girdi





Akıllı telefon pazarında Ericsson ile ortaklığını bitirip bu pazarda yola tek başına devam etme kararı alan Sony'nin Android işletim sistemli telefonu Xperia S, İngiltere'de ön siparişli satış listesindeki yerini aldı.

Sony'nin 1280x720 çözünürlüğe sahip Reality Display teknolojisiyle ürettiği 4.3 inç boyutlu ekrana sahip olan telefonda 1.5 Ghz işlem hızına sahip çift çekirdekli işlemci yer alıyor. 1 GB'lık sistem belleğiyle donatılan telefonda 32GB kapasiteli dahili hafıza, kullanıcıların depolama ihtiyacını karşılamakta. Telefonun diğer teknik detayları arasında, WiFi,3G,GPS gibi standart özelliklerin yanısıra 1080p çözünürlükte video kayıt desteği sunan 12 MP'lik arka kamera ve 1.3 MP'lik ön kamera yer alıyor. Google'ın Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle satışa sunulacak olan Xperia S, ileriki dönemde Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.x işletim sistemi için gerekli olan güncellemeyi alacak.

İngiltere'de bulunan Clove Technology adlı tedarikçi firmanın ön siparişle internet sitesinde satışına başladığı Sony Xperia S'in £389.99 fiyat etiketine sahip olduğu belirtildi.