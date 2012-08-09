Sony Xperia Tablet'e ait yeni görüntüler sızdı

Sony'nin yeni tablet bilgisayarına ait basın görselleri internete sızdı. Xperia Tablet olarak isimlendirilen ve FCC tarafından bir süre önce onaylanan SGPT1211 kod adlı cihaz, geçen yıl piyasaya sürülen Tablet S'in halefi olarak karşımıza çıkacak.

9.4 inç WXGA (1280 x 800 piksel) ekran, 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 16/32/64GB dahili hafıza, 3G, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, 8MP kamera, 1MP görüntülü görüşme kamerası ve 6000mAh pile sahip olan Xperia Tablet, eski tasarıma oranla %42 inceltilerek taşınılabilirliği daha yüksek bir çözüm haline gelmiş. Ice Cream Sandwich işletim sistemini taşıdığı biliniyor, ancak çıkış tarihine kadar Jelly Bean sürümünün yetiştirilme ihtimali bulunuyor.

Magnezyum-alüminyum alaşımı kasası, ikinci nesil Tablet S'in en önemli detaylarından biri olacak. 449$'dan başlayan fiyatlarla önümüzdeki ay satışa çıkacak olan yeni Sony tablet bilgisayarının özel aksesuarlarına ait detaylar ve fiyatlandırmalar için buradaki habere göz atabilirsiniz.

Sony, 29 Ağustos Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 17:00'da bir basın duyurusu düzenleyecek. Almanya'nın Berlin şehrindeki tüketici elektroniği fuarı IFA 2012 kapsamındaki bu etkinlikte, Japon üreticinin yeni amiral gemi telefon ve tabletlerinin resmiyet kazanması bekleniyor.









http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1762902