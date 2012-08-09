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Sony Xperia Tablet'e ait yeni görüntüler sızdı

6 yıl
3,3b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony Xperia Tablet'e ait yeni görüntüler sızdı
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Sony'nin yeni tablet bilgisayarına ait basın görselleri internete sızdı. Xperia Tablet olarak isimlendirilen ve FCC tarafından bir süre önce onaylanan SGPT1211 kod adlı cihaz, geçen yıl piyasaya sürülen Tablet S'in halefi olarak karşımıza çıkacak.
9.4 inç WXGA (1280 x 800 piksel) ekran, 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 16/32/64GB dahili hafıza, 3G, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, 8MP kamera, 1MP görüntülü görüşme kamerası ve 6000mAh pile sahip olan Xperia Tablet, eski tasarıma oranla %42 inceltilerek taşınılabilirliği daha yüksek bir çözüm haline gelmiş. Ice Cream Sandwich işletim sistemini taşıdığı biliniyor, ancak çıkış tarihine kadar Jelly Bean sürümünün yetiştirilme ihtimali bulunuyor.
Magnezyum-alüminyum alaşımı kasası, ikinci nesil Tablet S'in en önemli detaylarından biri olacak. 449$'dan başlayan fiyatlarla önümüzdeki ay satışa çıkacak olan yeni Sony tablet bilgisayarının özel aksesuarlarına ait detaylar ve fiyatlandırmalar için buradaki habere göz atabilirsiniz.
Sony, 29 Ağustos Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 17:00'da bir basın duyurusu düzenleyecek. Almanya'nın Berlin şehrindeki tüketici elektroniği fuarı IFA 2012 kapsamındaki bu etkinlikte, Japon üreticinin yeni amiral gemi telefon ve tabletlerinin resmiyet kazanması bekleniyor. 

Sony Xperia Tablet'e ait yeni görüntüler sızdı
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Sony Xperia Tablet'e ait yeni görüntüler sızdı
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http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1762902 Yorum Yaz
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yukuberk 6 yıl en beğenilen
Tablette de sony bir numara. Tasarıma öl bit. Galaxy tab, ipad falan hikaye.
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LKLC 6 yıl
arkaplan çok güzel uymuş tablete. çok şık duruyor. sonyci arkadaş konuya bekleniyor.
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quzman 6 yıl
memoseler
Xperiaların arayüzünü berbat buluyorum. Arayüz benim için çok önemli olduğu için kesinlikle almayı bile düşünmüyorum. Asla bi TouchWiz olamaz. Xperia Neo Vmi sırf arayüzü yüzünden geri değiştirmiştim.

Bi Launcher kullanıp da Touchwiz teması yükleseydin daha kolay olurdu sanki ...
memoselerXperiaların arayüzünü berbat buluyorum. Arayüz benim için çok önemli olduğu için kesinlikle almayı bile düşünmüyorum. Asla bi TouchWiz...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 6 yıl
Arayüz olarak kullanımı o kadarda eleştirmeyi hakketmediğini düşünüyorum. Neo V kullanan biri olarak bir süre farklı Launcher'ları kullandım sonra yine orjinal arayüze dündüm, alışınca offical arayüz insanı rahatsız etmiyor. Tablete gelirsek dün siparişi verdim bir kaç güne gelir gerek yazılım gerekse donanım açısından şuan için alınabilecek en iyi 2-3 tabletten biri.
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DH Misafiri 6 yıl
adamlar gerçekten farklı ya. kimseyi komyalamıyor ki samesung gibi. eski sloganlarını geri getirsin daha iyi olur sony için. SONY.....like.no.other!
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Illuminn 6 yıl
Tasarımı felaket
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DH Misafiri 6 yıl
Sony yeşil renkli 8cm kalınlığında tablet çıkarsın yine alırım dunyanın en iyi tableti iPad galaxy hikaye sony tek gecerim.
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kmlbyrkc 6 yıl
Çok klas ve özgün bir ürün olmuş. Sürüden ayrılıp farklı olmak isteyenler için birebir.
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lj94 6 yıl
yukuberk
Tablette de sony bir numara. Tasarıma öl bit. Galaxy tab, ipad falan hikaye.

yalnız adam + oy alan tek fan :D
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YGA 6 yıl
Sony guzel uretiyor da cok pahali ya.
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Mr Worldwide 6 yıl
yukuberk
Tablette de sony bir numara. Tasarıma öl bit. Galaxy tab, ipad falan hikaye.

Hoşgeldiniz
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SF01 6 yıl
St Batuhan
Alın size farklılık, tasarım gerçekten iyi de özellikler yine düşük, Sony sever bir insan olarak malesef burada noksanlığı kabul edilebilir [telefon olsa özellikler belki tamam ama tablet olduğundan bence daha fazlasını hakediyor]

allah için kaç tane 4+1 çekirdekli tegra 3 lü tablet var yorum yazarken biraz adaletli olun
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sticer12 6 yıl SF01
SF01

St Batuhan

Alın size farklılık, tasarım gerçekten iyi de özellikler yine düşük, Sony sever bir insan olarak malesef burada noksanlığı kabul edilebilir [telefon olsa özellikler belki tamam ama tablet olduğundan bence daha fazlasını hakediyor]


allah için kaç tane 4+1 çekirdekli tegra 3 lü tablet var yorum yazarken biraz adaletli olun

yalnız arkadaşlar şuda var tablelerdeki tegra 3 kırpılmış bir tegra 3 tür telefonlardakinden daha kötü performanslıdır
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St Batuhan 6 yıl SF01
SF01

St Batuhan

Alın size farklılık, tasarım gerçekten iyi de özellikler yine düşük, Sony sever bir insan olarak malesef burada noksanlığı kabul edilebilir [telefon olsa özellikler belki tamam ama tablet olduğundan bence daha fazlasını hakediyor]


allah için kaç tane 4+1 çekirdekli tegra 3 lü tablet var yorum yazarken biraz adaletli olun

Arkadaşım bak ben bir Sony sever olduğum için böyle bir yorum yazıyorum zira ben yakıştıramıyorum, adamlar nedense kendilerini farklı konumlardan götürüyorlar ve bu onların bazen geride kalmasına sebep oluyor. Böyle bir ürün çok daha geleceğe yönelik adımların atıldığı bir ürün olmalı, tegra 3 değil tegra 3 plus olmalı en azından ya da ST-Ericsson tarafından bir platform kabul edilip farklılık konmalı.
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Her zaman ki gibi tasarım süper
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nurettinaz 6 yıl
Sony tabletin birinci neslini kullanma sansim oldu. Gercekten ergonomi olarak bu kadar iyi baska bir tablet gormedim. Gercekten reklamlarini yaptiklari gibi kagit tutarmiscasina rahat. Ozellik olarak biraz eksiklikleri vardi, ancak yeni neslinde bence sony kendine tablet piyasasinda guzel bir yer alacak gibi duruyor.
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