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    Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı

    Spider Man 2, sonunda PC'ye çıkış yapıyor. Yayıncı PlayStation Studios, Marvel's Spider-Man 2 PC portunun sistem gereksinimleriyle ilgili detayları açıkladı.    
    Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Spider Man 2 PC versiyonu, bugün Steam ve Epic Games Store’da çıkış yapacak. Nixxes ve Insomniac sonunda oyunun PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Ayrıca ultra wide monitörler (48:9'a kadar), Nvidia DLSS Ray Reconstruction, DLSS 3.0, FSR 3.1 Frame Gen ve Intel XeSS desteği gibi platforma özgü özelliklerin de olacağını öğrendik.

    Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri

    spider man 2 minimum önerilen sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Işın izleme olmadan, 8. Nesil Intel veya Zen 2 CPU ve GTX 1650/RX 5500 ekran kartı yeterli oluyor. Ancak bu, 1080p 30 FPS kalitede oynattırıyor. 60 FPS için RTX 3050/RX 5700 ekran kartı gerekiyor. 1440p içinse GeForce RTX 3070/RX 6800 ekran kartıyla birlikte Core i5-11400/Ryzen 5 5600 gerekiyor.

    Marvel's Spider-Man 2'yi tüm ışın izleme ihtişamıyla deneyimlemek, çok daha güçlü bir donanım gerektiriyor. 4K deneyimi için, RTX 4090 ekran kartı, Ryzen 7 7800X3D/Core i9-12900K işlemci ve 32 GB RAM gerekiyor. 1440p kalitede oynamak için Core i7-12700K/Ryzen 9 5900X işlemcili Radeon RX 7900 XTX/RTX 4080 ekran kartlı bir PC yeterli. İşte Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri:

    Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p 30FPS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT
    • İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • Depolama: 140 GB SSD

    Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p 60FPS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • Depolama: 140 GB SSD

    Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p 60FPS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800
    • İşlemci: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • Depolama: 140 GB SSD

    Yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT
    • İşlemci: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • Depolama: 140 GB SSD

    Çok yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
    • İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • Depolama: 140 GB SSD

    Ultimate ışın izleme sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090
    • İşlemci: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D
    • Bellek: 32 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • Depolama: 140 GB SSD

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    Mantarın Başı 5 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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