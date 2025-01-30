Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı

Tam Boyutta Gör Spider Man 2 PC versiyonu, bugün Steam ve Epic Games Store’da çıkış yapacak. Nixxes ve Insomniac sonunda oyunun PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Ayrıca ultra wide monitörler (48:9'a kadar), Nvidia DLSS Ray Reconstruction, DLSS 3.0, FSR 3.1 Frame Gen ve Intel XeSS desteği gibi platforma özgü özelliklerin de olacağını öğrendik.

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Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Işın izleme olmadan, 8. Nesil Intel veya Zen 2 CPU ve GTX 1650/RX 5500 ekran kartı yeterli oluyor. Ancak bu, 1080p 30 FPS kalitede oynattırıyor. 60 FPS için RTX 3050/RX 5700 ekran kartı gerekiyor. 1440p içinse GeForce RTX 3070/RX 6800 ekran kartıyla birlikte Core i5-11400/Ryzen 5 5600 gerekiyor.

Marvel's Spider-Man 2'yi tüm ışın izleme ihtişamıyla deneyimlemek, çok daha güçlü bir donanım gerektiriyor. 4K deneyimi için, RTX 4090 ekran kartı, Ryzen 7 7800X3D/Core i9-12900K işlemci ve 32 GB RAM gerekiyor. 1440p kalitede oynamak için Core i7-12700K/Ryzen 9 5900X işlemcili Radeon RX 7900 XTX/RTX 4080 ekran kartlı bir PC yeterli. İşte Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p 30FPS)

Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT İşlemci : Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100

: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p 60FPS)

Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p 60FPS)

Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 İşlemci : Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600

: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT İşlemci : Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Çok yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX İşlemci : Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X

: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

Ultimate ışın izleme sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)

Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4090

: NVIDIA GeForce RTX 4090 İşlemci : Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D

: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Depolama: 140 GB SSD

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Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı