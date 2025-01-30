Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı

- Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p 30FPS)
- Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p 60FPS)
- Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p 60FPS)
- Yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- Çok yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- Ultimate ışın izleme sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)
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Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri
Marvel's Spider-Man 2'yi tüm ışın izleme ihtişamıyla deneyimlemek, çok daha güçlü bir donanım gerektiriyor. 4K deneyimi için, RTX 4090 ekran kartı, Ryzen 7 7800X3D/Core i9-12900K işlemci ve 32 GB RAM gerekiyor. 1440p kalitede oynamak için Core i7-12700K/Ryzen 9 5900X işlemcili Radeon RX 7900 XTX/RTX 4080 ekran kartlı bir PC yeterli. İşte Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p 30FPS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT
- İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 3100
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- Depolama: 140 GB SSD
Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p 60FPS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- Depolama: 140 GB SSD
Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p 60FPS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800
- İşlemci: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- Depolama: 140 GB SSD
Yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7900 XT
- İşlemci: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- Depolama: 140 GB SSD
Çok yüksek ışın izleme sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
- İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- Depolama: 140 GB SSD
Ultimate ışın izleme sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090
- İşlemci: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- Bellek: 32 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- Depolama: 140 GB SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P