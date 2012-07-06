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Sony Xperia Tipo, İngiltere'de 135 Sterlin'den ön satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,6b
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13
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Sony Xperia Tipo, İngiltere'de 135 Sterlin'den ön satışa sunuldu
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Sony’nin geçtiğimiz ay tanıtımı gerçekleştirdiği giriş seviyesi akıllı telefonu Xperia Tipo’nun satışıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.

İngiltere’de ön satışa sunulan telefonun satış fiyatı vergiler dahil 135 Sterlin, vergiler hariç yaklaşık 113 Sterlin olarak belirlenirken, muhtemel satışa sunulma tarihi ise 20 Ağustos olarak gözüküyor.

Sony’nin Miro ile birlikte tanıttığı Tipo’nun öne çıkan özellikleri şöyle;

  • 3,2 inç, 320x480 piksel çizilmeye dayanıklık ekran
  • 3,2 MP’lik birincil kamera
  • 800 mHz frekansında çalışabilen işlemci
  • 512 MB sistem belleği
  • 2,9 GB’lık dahili depolama alanı
  • microSD kart desteği
  • 1500 mAh’lik batarya
  • Android 4.0 Ice Cream Sandwhich desteği
Sony Xperia Tipo, İngiltere'de 135 Sterlin'den ön satışa sunuldu
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Aklıma direk bu geldi :D
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_OlguN_ 7 yıl
t20 ile aynı fiyat daha üstün telefon. Ram mhz olarak.
380 tl ingiltere fiyatı, alsak burada 100 tl işletme parası 480, gayet makul.
Görecez
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Bukalemun 7 yıl _OlguN_
_OlguN_

t20 ile aynı fiyat daha üstün telefon. Ram mhz olarak.
380 tl ingiltere fiyatı, alsak burada 100 tl işletme parası 480, gayet makul.

Görecez

pasaport işi ne olacak ? garanti - fatura - servis avantajı ?

TR da huwaei 415TL den satıldı kampanya ile , hem paylaşımı yüksek hemde daha F / P cihazı .MArka takıntınız yoksa tabi :))

T 20 sıfır = 300 - 350TL alınabilir , üstün olması önemli değil ! paylaşım - resmi destek ve servis önemlidir.

Şu aralar F/P cihazı XPERİA U gibi durmakta.
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Bukalemun 7 yıl
HTC EXPLORER YADA DESİRE C ALIRIM :)) Böyle ürüne bu dizayn , masraf yapmışsın !!!!
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akman7322 7 yıl
miro olsaydı daha güzel olurdu.
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Pardus Linux 7 yıl
Giriş segmentin hepsi standart bir farklılık yok hele ki donanım konusunda, tek farklılık tasarımda Sony'de onu başarıyor bence. Fiyat normal ama Türkiye'de 500 tl altı giriş yapmaz kolay kolay...
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vetivet 7 yıl
htc havası var
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zeona 7 yıl
500 tl olsun peynir ekmek gibi gider.
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tarkowskitat 7 yıl
Sony’nin geçtiğimiz ay tanıtımı gerçekleştirdiği giriş seviyesi akıllı telefonu Xperia Tipo’nun satışıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.
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Luc4sHood 7 yıl
Maşallah bu telefonda bile ICS var.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Türkiye fiyatı 500 olur en az
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Aklıma direk bu geldi :D
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Battlecryea 7 yıl
Bence Fiyatı çok iyi (Türkiye fiyatını saymazsak. :D)
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