Sony Xperia Tipo, İngiltere'de 135 Sterlin'den ön satışa sunuldu

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Sony’nin geçtiğimiz ay tanıtımı gerçekleştirdiği giriş seviyesi akıllı telefonu Xperia Tipo’nun satışıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.
İngiltere’de ön satışa sunulan telefonun satış fiyatı vergiler dahil 135 Sterlin, vergiler hariç yaklaşık 113 Sterlin olarak belirlenirken, muhtemel satışa sunulma tarihi ise 20 Ağustos olarak gözüküyor.
Sony’nin Miro ile birlikte tanıttığı Tipo’nun öne çıkan özellikleri şöyle;
- 3,2 inç, 320x480 piksel çizilmeye dayanıklık ekran
- 3,2 MP’lik birincil kamera
- 800 mHz frekansında çalışabilen işlemci
- 512 MB sistem belleği
- 2,9 GB’lık dahili depolama alanı
- microSD kart desteği
- 1500 mAh’lik batarya
- Android 4.0 Ice Cream Sandwhich desteği
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380 tl ingiltere fiyatı, alsak burada 100 tl işletme parası 480, gayet makul.
Görecez
pasaport işi ne olacak ? garanti - fatura - servis avantajı ?
TR da huwaei 415TL den satıldı kampanya ile , hem paylaşımı yüksek hemde daha F / P cihazı .MArka takıntınız yoksa tabi :))
T 20 sıfır = 300 - 350TL alınabilir , üstün olması önemli değil ! paylaşım - resmi destek ve servis önemlidir.
Şu aralar F/P cihazı XPERİA U gibi durmakta.
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