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Sony, Xperia Z2 modeli için iki yeni kablosuz şarj aksesuarını tanıttı

4 yıl
8,3b
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony, Xperia Z2 modeli için iki yeni kablosuz şarj aksesuarını tanıttı
Sony yaptığı duyuruyla kablosuz şarj standartlarını desteklemeyen Xperia Z2 modeline kablosuz şarj özelliğini kazandıran kablosuz şarj kılıfı WCR12 ve Qi standardındaki kablosuz şarj cihazı WCH10'u duyurdu.
 
Sony, Xperia Z2 modeli için iki yeni kablosuz şarj aksesuarını tanıttı
Telefonun arka yüzünü ve kapaklı yapısıyla ön yüzünü de kapatan kılıf aynı zamanda katlanabilir yapısı sayesinde düz bir zeminde cihaz için stant görevini de görebiliyor. Şık bir tasarıma sahip olan bu kılıf sayesinde Qi standardını destekleyen Sony kablosuz şarj cihazı veya piyasada bulunan pek çok alternatif kablosuz şarj cihazıyla Xperia Z2'yi şarj edebilmek mümkün hale geliyor.
Sony, Xperia Z2 modeli için iki yeni kablosuz şarj aksesuarını tanıttı
Kılıfın yanında WCH10 kablosuz şarj aletini de duyuran Sony, oldukça sade bir tasarıma sahip olan kablosuz şarj cihazının 5W güce sahip olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Qi standardını desteklediği için WCH10 şarj cihazını Xperia Z2 dışında Nexus 5, Lumia 920 gibi bu standardı destekleyen diğer akıllı telefonlarla da kullanabilmek mümkün.
Sony tarafından henüz resmi fiyatı açıklanmayan aksesuarları İngiltere'deki bir online mağazada kılıf £70 ve şarj cihazı £55 fiyat etiketleriyle satılıyor.

http://blogs.sonymobile.com/2014/05/28/wireless-charging-for-xperia-z2/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 4 yıl en beğenilen

blue7
orhanyıldız

Kablosuz diyorlar ama aparatlar kablolu :))


Elektrik havadan mı gitsin ? Öyle bir teknoloji var da bizim mi haberimiz yok ?

Üşüyoruz Tesla reis..
blue7orhanyıldızKablosuz diyorlar ama aparatlar kablolu :))Elektrik havadan mı gitsin ?...
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2 Yanıt Yanıtla +49
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Tesla Nikola 4 yıl
MinPayne


blue7

orhanyıldız

Kablosuz diyorlar ama aparatlar kablolu :))


Elektrik havadan mı gitsin ? Öyle bir teknoloji var da bizim mi haberimiz yok ?

Üşüyoruz Tesla reis..



MinPayneblue7orhanyıldızKablosuz diyorlar ama aparatlar kablolu :))
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OverClocK1ng 4 yıl
Ah Tesla ahhh. Seni bitirdiler, Dünyanın önüne barikatı set halinde çektiler.
Kahrolsun Edison. Şu halimize bak.
Ne güzel, telefon cebimizde sokakta yürürken bile şarj oluyor olacaktı şimdi...
Ah Tesla ahhh. Seni bitirdiler, Dünyanın önüne barikatı set halinde çektiler.Kahrolsun Edison. Şu halimize bak.Ne güzel, telefon cebimizde sokakta yürü...
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar o kılıfın görüntüsüne aldanmayın ben aldım kullandım 2 ay içinde dört tarafından açıldı içinde karton parçası var koymuşlar. 2 ay kullana bildim bozuldu parçalandı çıkarıp attım.
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AlimranAltın 4 yıl
Yinede arkadaşın dediği gibi aparatlar kablolu. E normal kablolu şarj makinesi gibi iş görecek. Çok da gerek yokmuş açıkçası. Ama meraklısı vardır tabii bilemeyiz
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erpls 4 yıl
Burdaki asil.amac kapakciklarin kapli olup asinmadan sarj edilmesi.su gecirmez ozelliginini yitirmemesi.
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Illustrious. 4 yıl
Şarj aksesuarı kullanışsız bence ama şu kılıfa bitiyorum, harika..
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Umutcan 4 yıl
On yıllardır kullanılan şarj docklarından ne gibi bir kullanım avantajı var ki bunun şimdi... Sonuçta telefon dock gibi temas eder şeklinde üstüne konuyor yine.
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depeche35 4 yıl
Xperia Z3 ile dock alacağım. Dock daha mantıklı bence,en azından prizden çekmem.
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speedyrazor 4 yıl
o fiyattan dolayi cok az satis yapar
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Xloud 4 yıl
Çok saçma bir teknoloji,sonynin manyetik dockları daha mantıklı ha doka koymuşdun ha pedin üdtüne ne farkeder...Ayrıca dockta daha hızlı şarj oluyor...
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Vipracing 4 yıl
Kılıf 65 gram!
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Cool_psy 4 yıl
Bu fiyat ne ya sony neyin kafasnı yaşıyor tez zamanda batsınlar htc de sony de..
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12 Angry Men 4 yıl
Z2 tüm telefonlardan önce tanıtıldı, ondan sonra tanıtılan telefonlar satışa çıktı z2 hala yok :d
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uguroz76 4 yıl
15 yıl önce kullandığım panasonic traş makinesinde bile vardı benzer teknoloji. Nedense pek yaygınlaşmadı.
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Elsa 4 yıl
Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum


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matmuhendisi 4 yıl

Elsa
Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum


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Nikini yazıp resim göstermesen kimse inanmıcaktı :D
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