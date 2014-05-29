Sony, Xperia Z2 modeli için iki yeni kablosuz şarj aksesuarını tanıttı

Sony yaptığı duyuruyla kablosuz şarj standartlarını desteklemeyen Xperia Z2 modeline kablosuz şarj özelliğini kazandıran kablosuz şarj kılıfı WCR12 ve Qi standardındaki kablosuz şarj cihazı WCH10'u duyurdu.

Telefonun arka yüzünü ve kapaklı yapısıyla ön yüzünü de kapatan kılıf aynı zamanda katlanabilir yapısı sayesinde düz bir zeminde cihaz için stant görevini de görebiliyor. Şık bir tasarıma sahip olan bu kılıf sayesinde Qi standardını destekleyen Sony kablosuz şarj cihazı veya piyasada bulunan pek çok alternatif kablosuz şarj cihazıyla Xperia Z2'yi şarj edebilmek mümkün hale geliyor.

Kılıfın yanında WCH10 kablosuz şarj aletini de duyuran Sony, oldukça sade bir tasarıma sahip olan kablosuz şarj cihazının 5W güce sahip olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Qi standardını desteklediği için WCH10 şarj cihazını Xperia Z2 dışında Nexus 5, Lumia 920 gibi bu standardı destekleyen diğer akıllı telefonlarla da kullanabilmek mümkün.

Sony tarafından henüz resmi fiyatı açıklanmayan aksesuarları İngiltere'deki bir online mağazada kılıf £70 ve şarj cihazı £55 fiyat etiketleriyle satılıyor.

http://blogs.sonymobile.com/2014/05/28/wireless-charging-for-xperia-z2/