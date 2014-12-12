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Sony a9 iddiaları yeniden gündemde

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony a9 iddiaları yeniden gündemde
Kısa bir süre önce gövdesinde 5 yönlü görüntü sabitleme sistemine sahip a7II tam kare aynasız kamerasını duyuran Sony, kapalı kapılar ardında a9 modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda, 54MP çözünürlüğünde tam kare Exmor CMOS sensöre, çift BION X işlemcisine ve çift bellek kartı slotuna sahip olacağı söylenen a9, Sony Alpha Rumours'un yeni haberine göre, öngörülenden farklı bir donanım yapısıyla karşımıza çıkacak.
Eğer paylaşılan bilgiler a9 modelinin nihai versiyonuna aitse, E-Mount tabanlı yeni kamera, 46MP çözünürlüğünde Bayer sensör ile gelecek. Mozaikli renk filtresi dizisinden oluşan sensörün tam olarak hangi kabiliyetlere sahip olduğu henüz bilinmiyor. 4fps çekim yeteneği ile donatılan Sony A9,  100-25,600 ISO hassasiyetini desteklerken, bu değer 50 ve 51,200 seviyesinde genişletilebilecek. Sony'nin bu serideki güncel modelleri gibi 4K video çekebilecek ama muhtemelen dahili bir kaydediciye sahip olmayacak a9, aynı zamanda yağmur gibi istenmeyen koşullara dayanıklı, güçlü bir gövde tasarımı ile kullanıma sunulacak.
En çok merak edilen konulardan çift hafıza kartı slotunun olup olmadığı ise henüz muallak. Aynasız kamera pazarında yeni modeller ile atağa geçen Sony'nin, a9 modelini ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor ancak güçlü bir ihtimal olarak ilk defa Ocak ayı başındaki CES Fuarı'nda tanıtılması da muhtemel görünüyor. Fiyat kısmına gelecek olursak eğer, kesinlik kazanmamakla birlikte 3000 dolar civarında olacağı öngörülüyor. a7 serisinin üstüne yerleşecek olan a9, farklı bir sınıfa hitap edecek ve bu modellerin yerini almayacak. 


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xmasx 4 yıl
Sony tezek çikarsa alınır :)
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3DneBandim 4 yıl
Galiba Aşık oldum.

iso düşük gibi geldi A7S de daha fazla idi sanki
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a.f.y. 4 yıl
sony piyasayı domine etmeye devam ediyor. yenilik her zaman iyidir.
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Spinata 4 yıl
Bu sony'nin Alpha SLT serisi arada kaynayıp gitti Ama, piyasadaki fahiş fiyata satılan muadillerinden hem çok yetenekli hemde ucuz idi. İnsanlarımız teknoloji konusunda çok sabit fikirli. Tutturmuşlar Canon, Noki.
İşin ilginç yanı adamın iyi dediği gövde deki sensörü de sony üretiyor. Sonra Biliyorsunuz titreşim önleyici bir sistemi var stadyshot diye. Onsuz insanlar elde nasıl çekim yapıyorlar anlamayorum.
Aynı özelliği canon ve noki gövdede sunamadığı için lenslerde veriyor ama fiyatlar yine fahiş!!!! Anlaşılan fazladan para verince herşeyin en iyisine sahip olduğunu düşünüyoruz fakat teknolojide denklem bu kadar basit değil.
Şimdi ben hangi lensi alırsam alayım otomatikman hem titreşim önleyici hemde gövdeden af motoruda bulunduğundan her ikisinden de tasarruf etmiş oluyorum.
Neyse. Kendini hiç beğenmesemde bu seride kabul ettirdi.
Tüketicilerde bir garip. Nerden vuracakları belli olmuyor.
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vector x-31 4 yıl
Sony aldı başını gidiyor şu anda aynasız makinada en iyisi diyebiliriz pazarda tekler peki Nikon ve Canon bu pazara ne zaman giricek acaba ??

En azında bi rekabet ortamı olsa ülkemizde belki daha uygun fiyatlar görebiliriz birde yukardaki arkadaşların dediği gibi Sony artık Lens

olayına ağırlığını koymalı 24 -70 -70 -200 kalitesinde acilen çeşitliliği çoğaltmalı

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doctor_bey 4 yıl
Sony aynasız işini iyi yapıyor,devam Sony!
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dwho 4 yıl
Gelsin gelsin(Gel hele gel bırakın gelsin)
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Elefue 4 yıl
Sony yüksek modellerle uğraşırken alt modelleri unutuyor sanki.
APS-C modellerinde Fujifilm XT-1 Samsung NX-30 ve yeni çıkan NX-1 gibi bir modeli yok.
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denizhoca 4 yıl Elefue
Elefue

Sony yüksek modellerle uğraşırken alt modelleri unutuyor sanki.

APS-C modellerinde Fujifilm XT-1 Samsung NX-30 ve yeni çıkan NX-1 gibi bir modeli yok.

A3000-A5000-A5100-A6000 gibi modeller çıkardı unutmuş değil.
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AlgoMan 4 yıl Elefue
Elefue

Sony yüksek modellerle uğraşırken alt modelleri unutuyor sanki.

APS-C modellerinde Fujifilm XT-1 Samsung NX-30 ve yeni çıkan NX-1 gibi bir modeli yok.

Siz üst düzey APS-C leri kasdediyorsunuz sanırım. A7000 gelecek yakında Nex 7 yerine.
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0MG90 4 yıl
Güzel
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jeofizikci 4 yıl
bu sony senede 5-6 tane gövde çıkaracağana, bu çıkardığı gövdeler için biraz lens çıkarsa çok daha iyi olacak. a7 daha yeni çıkmıştı, a7r ve a7II yı çıkardılar, ama ff destekli lens sayısı hala 3-4 tane.
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