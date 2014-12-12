Sony a9 iddiaları yeniden gündemde

Kısa bir süre önce gövdesinde 5 yönlü görüntü sabitleme sistemine sahip a7II tam kare aynasız kamerasını duyuran Sony, kapalı kapılar ardında a9 modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda, 54MP çözünürlüğünde tam kare Exmor CMOS sensöre, çift BION X işlemcisine ve çift bellek kartı slotuna sahip olacağı söylenen a9, Sony Alpha Rumours'un yeni haberine göre, öngörülenden farklı bir donanım yapısıyla karşımıza çıkacak.

Eğer paylaşılan bilgiler a9 modelinin nihai versiyonuna aitse, E-Mount tabanlı yeni kamera, 46MP çözünürlüğünde Bayer sensör ile gelecek. Mozaikli renk filtresi dizisinden oluşan sensörün tam olarak hangi kabiliyetlere sahip olduğu henüz bilinmiyor. 4fps çekim yeteneği ile donatılan Sony A9, 100-25,600 ISO hassasiyetini desteklerken, bu değer 50 ve 51,200 seviyesinde genişletilebilecek. Sony'nin bu serideki güncel modelleri gibi 4K video çekebilecek ama muhtemelen dahili bir kaydediciye sahip olmayacak a9, aynı zamanda yağmur gibi istenmeyen koşullara dayanıklı, güçlü bir gövde tasarımı ile kullanıma sunulacak.

En çok merak edilen konulardan çift hafıza kartı slotunun olup olmadığı ise henüz muallak. Aynasız kamera pazarında yeni modeller ile atağa geçen Sony'nin, a9 modelini ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor ancak güçlü bir ihtimal olarak ilk defa Ocak ayı başındaki CES Fuarı'nda tanıtılması da muhtemel görünüyor. Fiyat kısmına gelecek olursak eğer, kesinlik kazanmamakla birlikte 3000 dolar civarında olacağı öngörülüyor. a7 serisinin üstüne yerleşecek olan a9, farklı bir sınıfa hitap edecek ve bu modellerin yerini almayacak.



