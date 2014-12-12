Sony a9 iddiaları yeniden gündemde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kısa bir süre önce gövdesinde 5 yönlü görüntü sabitleme sistemine sahip a7II tam kare aynasız kamerasını duyuran Sony, kapalı kapılar ardında a9 modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda, 54MP çözünürlüğünde tam kare Exmor CMOS sensöre, çift BION X işlemcisine ve çift bellek kartı slotuna sahip olacağı söylenen a9, Sony Alpha Rumours'un yeni haberine göre, öngörülenden farklı bir donanım yapısıyla karşımıza çıkacak.
Eğer paylaşılan bilgiler a9 modelinin nihai versiyonuna aitse, E-Mount tabanlı yeni kamera, 46MP çözünürlüğünde Bayer sensör ile gelecek. Mozaikli renk filtresi dizisinden oluşan sensörün tam olarak hangi kabiliyetlere sahip olduğu henüz bilinmiyor. 4fps çekim yeteneği ile donatılan Sony A9, 100-25,600 ISO hassasiyetini desteklerken, bu değer 50 ve 51,200 seviyesinde genişletilebilecek. Sony'nin bu serideki güncel modelleri gibi 4K video çekebilecek ama muhtemelen dahili bir kaydediciye sahip olmayacak a9, aynı zamanda yağmur gibi istenmeyen koşullara dayanıklı, güçlü bir gövde tasarımı ile kullanıma sunulacak.
En çok merak edilen konulardan çift hafıza kartı slotunun olup olmadığı ise henüz muallak. Aynasız kamera pazarında yeni modeller ile atağa geçen Sony'nin, a9 modelini ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor ancak güçlü bir ihtimal olarak ilk defa Ocak ayı başındaki CES Fuarı'nda tanıtılması da muhtemel görünüyor. Fiyat kısmına gelecek olursak eğer, kesinlik kazanmamakla birlikte 3000 dolar civarında olacağı öngörülüyor. a7 serisinin üstüne yerleşecek olan a9, farklı bir sınıfa hitap edecek ve bu modellerin yerini almayacak.
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iso düşük gibi geldi A7S de daha fazla idi sanki
İşin ilginç yanı adamın iyi dediği gövde deki sensörü de sony üretiyor. Sonra Biliyorsunuz titreşim önleyici bir sistemi var stadyshot diye. Onsuz insanlar elde nasıl çekim yapıyorlar anlamayorum.
Aynı özelliği canon ve noki gövdede sunamadığı için lenslerde veriyor ama fiyatlar yine fahiş!!!! Anlaşılan fazladan para verince herşeyin en iyisine sahip olduğunu düşünüyoruz fakat teknolojide denklem bu kadar basit değil.
Şimdi ben hangi lensi alırsam alayım otomatikman hem titreşim önleyici hemde gövdeden af motoruda bulunduğundan her ikisinden de tasarruf etmiş oluyorum.
Neyse. Kendini hiç beğenmesemde bu seride kabul ettirdi.
Tüketicilerde bir garip. Nerden vuracakları belli olmuyor.
En azında bi rekabet ortamı olsa ülkemizde belki daha uygun fiyatlar görebiliriz birde yukardaki arkadaşların dediği gibi Sony artık Lens
olayına ağırlığını koymalı 24 -70 -70 -200 kalitesinde acilen çeşitliliği çoğaltmalı
APS-C modellerinde Fujifilm XT-1 Samsung NX-30 ve yeni çıkan NX-1 gibi bir modeli yok.
A3000-A5000-A5100-A6000 gibi modeller çıkardı unutmuş değil.
Siz üst düzey APS-C leri kasdediyorsunuz sanırım. A7000 gelecek yakında Nex 7 yerine.