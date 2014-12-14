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Sony akıllı kapı kilidi projesi geliştiriyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony akıllı kapı kilidi projesi geliştiriyor

Geçtiğimiz günlerde farklı bir firma adı altında e-mürekkep ekranlı akıllı saat projesi hazırladığı ortaya çıkan Sony, bu kez de akıllı bir kapı kilidi projesi ile karşımızda. 

World Innovation Lab ile birlikte Qrio adında bir firma kuran Sony, aynı adı taşıyan akıllı kapı kilidini Japon bağış sitesi Makuake'de destek kampanyasına sundu. Proje şimdiye kadar televizyon, mobil cihaz, dijital görüntüleme sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren Sony için de bir ilk olacak. 

Qrio, akıllı telefon uygulaması ile Bluetooth üzerinden açılıyor veya kilitlenebiliyor. İstenirse yetki verilen kişiler de uygulama ile kilidi açabiliyor. 4 adet CR123A batarya ile kilit yaklaşık bin gün boyunca kullanılabiliyor. Sony akıllı kilidin türünün en küçük örneği olduğunu belirtiyor.

Qrio projesi gerekli olan miktarı ikiye katlamış durumda ve ürünün dağıtımına Mayıs ayı itibariyle başlanacak. Yaklaşık 100$ bağış karşılığında bir adet kilit elde edilebiliyor. Ürünün perakende fiyatı ise 130$ civarında olacak.  

https://www.makuake.com/project/qrio-smart-lock/ Yorum Yaz
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Parallel Killer 4 yıl
otellere iyi gider
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Aman diyim kapıyı hacklemesinler...
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myanemicnick 4 yıl
Leverage adlı bir dizide hcker eleman tüm güvenli kapıları açıyordu.Bi bölümde normal kilitle baş edememişti
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NedenAllahım 4 yıl
Çok küçük düşünüyosunuz. Bu sistem bi devrim bile olabilir açıkçası. Otomobilleri garaja sokmak için bi dokunma yetecek, evlerin, belki de bankaların bile kilidini bi telefon açabilecek(güvenlik sağlandığı takdirde ve yazılımı korunursa hack ihtimaline karşı). Bu sadece ayağa kalkıp kapıyı kilitlemeye üşenecek kişiler için değil
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carter 4 yıl
Burada amaç nedir, dayanıklılık mı yoksa kolaylık mı? Ben ikisini de şahsen göremedim.
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nufyat19 4 yıl
ps4 war tuhunder oynayan varmı varsa tr dıl varmı yokmu soylerse sevınırım saygılar
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FERFEROS 4 yıl
Sony ve güvenlik birbirine uzak kavramlar.
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shadowtr 4 yıl
Sony bile bağış toplayarak proje sunuyorsa vah vah...
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zgrp 4 yıl
Sony olunca nedense kilit olsa haber yapıyorsunuz ama bizim milli markamız kale kilidin çıkartmaya hazırlandığı teknolojiler kimsenin umurunda değil. Bu kadar herşeyi yabancı sitelerden alıp entegre eden bir site olmayın biraz da siz araştırın göreceksinizki zaten bu teknoloji kale kilidin de çıkartmak üzere olduğu birşey üstelik milli
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MrKemal17 4 yıl zgrp
zgrp

Sony olunca nedense kilit olsa haber yapıyorsunuz ama bizim milli markamız kale kilidin çıkartmaya hazırlandığı teknolojiler kimsenin umurunda değil. Bu kadar herşeyi yabancı sitelerden alıp entegre eden bir site olmayın biraz da siz araştırın göreceksinizki zaten bu teknoloji kale kilidin de çıkartmak üzere olduğu birşey üstelik milli

Kalenin çıkarmak üzere olduğu kilidi Sony zaten çıkarmış, haberinin yapılması anormal bir durum değil.
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doctor_bey 4 yıl
Ya hacklerlerse ¿
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ugacomtr 4 yıl
nfc olaymış iyi olurmuş. bluetooth ugrastirir gibime geliyor.
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307kd 4 yıl ugacomtr
ugacomtr
nfc olaymış iyi olurmuş. bluetooth ugrastirir gibime geliyor.

Kesinlikle... bluetooth nedir yaw? açacaksın, cihazları tarat, eşleştir. Daya nfc yi açsın kapıyı...
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Bl00dyHell 4 yıl
Kilidin veya telefonun şarjının bitmesi ayrı bir dert olur o zaman
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