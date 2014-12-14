Sony akıllı kapı kilidi projesi geliştiriyor





Geçtiğimiz günlerde farklı bir firma adı altında e-mürekkep ekranlı akıllı saat projesi hazırladığı ortaya çıkan Sony, bu kez de akıllı bir kapı kilidi projesi ile karşımızda.





World Innovation Lab ile birlikte Qrio adında bir firma kuran Sony, aynı adı taşıyan akıllı kapı kilidini Japon bağış sitesi Makuake'de destek kampanyasına sundu. Proje şimdiye kadar televizyon, mobil cihaz, dijital görüntüleme sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren Sony için de bir ilk olacak.





Qrio, akıllı telefon uygulaması ile Bluetooth üzerinden açılıyor veya kilitlenebiliyor. İstenirse yetki verilen kişiler de uygulama ile kilidi açabiliyor. 4 adet CR123A batarya ile kilit yaklaşık bin gün boyunca kullanılabiliyor. Sony akıllı kilidin türünün en küçük örneği olduğunu belirtiyor.





Qrio projesi gerekli olan miktarı ikiye katlamış durumda ve ürünün dağıtımına Mayıs ayı itibariyle başlanacak. Yaklaşık 100$ bağış karşılığında bir adet kilit elde edilebiliyor. Ürünün perakende fiyatı ise 130$ civarında olacak.

https://www.makuake.com/project/qrio-smart-lock/