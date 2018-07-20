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WhatsApp mesajlara yönlendirme limiti getirdi!

WhatsApp dünya genelinde sahte bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla önlemler almaya devam ediyor. Şirket şimdi uygulamaya mesaj yönlendirme limiti getirdi. Detaylar haberimizde.
10 ay
3,4b
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4
Mobil Uygulamalar
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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WhatsApp mesajlara yönlendirme limiti getirdi!

WhatsApp’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı güncellemeyle yönlendirilmiş mesajlara “iletildi” etiketi koymaya başladı. Ardından Hindistan’da tam sayfa gazete ilanı yayınlayarak üzerinde “iletildi” ibaresi bulunan mesajlara itibar etmemeleri konusunda kullanıcıları uyardı. Tüm bunlar uygulamanın yaygın kullanımından doğan kontrolsüz ve sahte bilgilerin yayılmasından dolayı uygulandı. Şimdi ise şirket işi daha da ileriye taşıyıp mesajlara yönlendirme limiti getirdi. Peki ne demek bu yönlendirme limiti? Artık WhatsApp üzerinden gelen bir mesajı doğrudan iletmek istediğinizde bunu dünya genelinde en fazla 20 farklı grup sohbetine yönlendirebiliyorsunuz. Bu sayı, WhatsApp kullanıcısı sayısı 200 milyonu aşan Hindistan’da ise 5’e çekilmiş durumda. Aynı zamanda Hindistan’da WhatsApp üzerinden gelen video, ses, görüntü gibi içeriklerin doğrudan başka sohbetlere yönlendirilmesi de engellendi.
                           
WhatsApp mesajlara yönlendirme limiti getirdi!
 

Şirket: “Biz inanıyoruz ki, süreç içerisinde değerlendirmeye devam edeceğimiz bu değişiklikler WhatsApp’ın geliştirilme amacına uygun bir şekilde, kişisel bir mesajlaşma uygulaması olarak çalışmasına yardımcı olacaktır.” diyor. Problemi tamamen ortadan kaldıracak bir çözüm olmasa da yapılan değişiklikler sahte bilgilerin WhatsApp uygulaması üzerinden viral olarak yayılmasını engellemek amacıyla yapıldı. Ayrıca bu değişikliğin, Hindistan'daki bir dizi olaya da doğrudan yanıt olması amaçlandı.

BBC kısa bir süre önce WhatsApp’tan yayılan, bir köyden çocukları kaçırmaya çalışan adamın öldürüldüğünü ve iki kişinin ciddi şekilde dövüldüğünü gösteren bir olay hakkında yazdı. Alınan bilgilere göre, Hindistan’da geçtiğimiz yıl benzer koşullar altında 17 kişi öldü. Polis, WhatsApp aracılığıyla yanlış söylentilerin yayıldığını söyledi.


https://blog.whatsapp.com/10000647/More-changes-to-forwarding Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tolgatelli 10 ay
Nüfusu 200 milyonu aşan Hindistan cümlesi doğru ama Hindistan nüfusu 1 milyar 350milyonu aşıyor şu an
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theJuDGe_41 10 ay tolgatelli
WhatsApp kullanıcı sayısının 200 milyonu aştığını söylüyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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