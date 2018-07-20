WhatsApp mesajlara yönlendirme limiti getirdi!

Şirket: “Biz inanıyoruz ki, süreç içerisinde değerlendirmeye devam edeceğimiz bu değişiklikler WhatsApp’ın geliştirilme amacına uygun bir şekilde, kişisel bir mesajlaşma uygulaması olarak çalışmasına yardımcı olacaktır.” diyor. Problemi tamamen ortadan kaldıracak bir çözüm olmasa da yapılan değişiklikler sahte bilgilerin WhatsApp uygulaması üzerinden viral olarak yayılmasını engellemek amacıyla yapıldı. Ayrıca bu değişikliğin, Hindistan'daki bir dizi olaya da doğrudan yanıt olması amaçlandı.
BBC kısa bir süre önce WhatsApp’tan yayılan, bir köyden çocukları kaçırmaya çalışan adamın öldürüldüğünü ve iki kişinin ciddi şekilde dövüldüğünü gösteren bir olay hakkında yazdı. Alınan bilgilere göre, Hindistan’da geçtiğimiz yıl benzer koşullar altında 17 kişi öldü. Polis, WhatsApp aracılığıyla yanlış söylentilerin yayıldığını söyledi.
https://blog.whatsapp.com/10000647/More-changes-to-forwarding Yorum Yaz Paylaş Tweetle