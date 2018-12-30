Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı

Sony, bugün itibariyle ilk USB-PD şarj cihazını tanıttı. “Powerful Devilery” özelliği uyumlu cihazları hızlı şarj edebiliyor. Ayrıca akıllı güç kontrolü özelliği sayesinde güvenli ve kolay bir kullanım sunuyor.

Farklı güç çıkışları

Yeni şarj cihazı CP-ADRM2 kod adında ve üzerinde 1 adet USB-C portu, 1 adet USB-A portu olmak üzere iki çıkışa sahip. USB-C çıkışından, 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A ve 15V/2.6A güç üretebiliyor. Aynı çıkışının 39W’a kadar uyumlu cihazlara voltaj sağlayabildiği belirtilmiş. USB-A portu üzerinden de 7.5W 5V/1.5A güç çıkışı veren şarj aleti toplam 46.5W gibi iyi bir değere ulaşabiliyor. Şarj aletinin güç kablosu ise C7 uca sahip. 100V ve 200V uyumluluğunun da belirtildiği cihazın dünyanın her yerinde kullanılabilir olduğu söylenmiş.

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USP-PD teknolojisi sayesinde dizüstü bilgisayarlar da şarj edebilecek. Ayrıca değişken güç seçenekleri akıllı telefonlar, iPad, kameralar ve tabletler gibi birçok cihazı şarj etmenize imkan sağlayacak. Şu an için Asya pazarına sunulan cihazın diğer ülke piyasalarına girmesi konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/29/sony-launches-the-first-fast-usb-pd-charger-with-intelligent-power-controller/