Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı

USB-PD standardını destekleyen cihazlar için Sony tarafından geliştirilen CP-ADRM2 model numaralı hızlı şarj cihazı tanıtıldı. USB-C portundan 39W’a kadar güç çıkışı alınabiliyor.
4 ay
5,4b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı
Tam Boyutta Gör
Sony, bugün itibariyle ilk USB-PD şarj cihazını tanıttı. “Powerful Devilery” özelliği uyumlu cihazları hızlı şarj edebiliyor. Ayrıca akıllı güç kontrolü özelliği sayesinde güvenli ve kolay bir kullanım sunuyor.

Farklı güç çıkışları

Yeni şarj cihazı CP-ADRM2 kod adında ve üzerinde 1 adet USB-C portu, 1 adet USB-A portu olmak üzere iki çıkışa sahip. USB-C çıkışından, 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A ve 15V/2.6A güç üretebiliyor. Aynı çıkışının 39W’a kadar uyumlu cihazlara voltaj sağlayabildiği belirtilmiş. USB-A portu üzerinden de 7.5W 5V/1.5A güç çıkışı veren şarj aleti toplam 46.5W gibi iyi bir değere ulaşabiliyor. Şarj aletinin güç kablosu ise C7 uca sahip. 100V ve 200V uyumluluğunun da belirtildiği cihazın dünyanın her yerinde kullanılabilir olduğu söylenmiş.

Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi"

USP-PD teknolojisi sayesinde dizüstü bilgisayarlar da şarj edebilecek. Ayrıca değişken güç seçenekleri akıllı telefonlar, iPad, kameralar ve tabletler gibi birçok cihazı şarj etmenize imkan sağlayacak. Şu an için Asya pazarına sunulan cihazın diğer ülke piyasalarına girmesi konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.


https://www.gizmochina.com/2018/12/29/sony-launches-the-first-fast-usb-pd-charger-with-intelligent-power-controller/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gun 4 ay en beğenilen alemburda34
Bu cihazın önemi 39 watt’a kadar USB-PD destekli dizüstü ve tabletleride şarj edebiliyor olması.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cangunner 4 ay alemburda34
Bu adaptörün girişi yine prize bağlı,bilgisayara değil. Çıkıştaki usb standart telefon şarj aleti gibi çalışıyor,type-c kısmı ise bir bilgisayarı şarj edecek kadar güç üretebiliyor.
Bu adaptörün girişi yine prize bağlı,bilgisayara değil. Çıkıştaki usb standart telefon şarj aleti gibi çalışıyor,type-c kısmı ise bir bilgisayarı şarj edecek k...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nevdar_1986 4 ay
Bu ürünün satıldığı bi link var mı? Sony’ nin sitesinden baktım, bulamadım. Tabletimle sürekli hareket halindeyim ve her yerde priz bulunmuyor. Bununla kosa zmnda şarj edip yola devam etmeyi düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 ay
Fena degilmis ama aylar oncesinden daha da hizli zaten vardi :
Super VOOC charger
gsmarena.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 ay
Benim için hikaye o zaman teşekkürler bilgi için. Çünkü benimde bildiğim hızlı şarj edebilmesi Için usbnin desteklemesi gerekiyor ama nedense bir türlü yaygınlaşamadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 ay
Ben zerre anlamadım bu haberden birşey prizden şarjı geçiyorum zaten orada yığınla şarj aleti var.
Önemli olan bu aleti bilgisayarın usb kısmına taktığımda telefonu maksimum ne kadar hızlı şarj edeceği ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 4 ay alemburda34
Bu cihazın önemi 39 watt’a kadar USB-PD destekli dizüstü ve tabletleride şarj edebiliyor olması.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cangunner 4 ay alemburda34
Bu adaptörün girişi yine prize bağlı,bilgisayara değil. Çıkıştaki usb standart telefon şarj aleti gibi çalışıyor,type-c kısmı ise bir bilgisayarı şarj edecek kadar güç üretebiliyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite 4 ay Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı 4 ay Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı 4 ay iPhone Xs Max patladı! 4 ay Zenfone 5Z için Android 9 Pie güncellemesi, bazı bölgelerde kullanıma sunuldu 4 ay LG yakında yeni bir Android tablet çıkaracak 4 ay DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi? 4 ay Deniz yosunu yiyen mikro organizmalar sürdürülebilir bioplastik üretti 4 ay Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı 4 ay Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru ev hapsinde 4 ay Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor 4 ay Sikorsky ve Boeing'den hız rekoru kıracak sıra dışı helikopter: SB>1 Defiant 4 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı 4 ay 2011'de Iphone 4 için böbreğini satan Çinli, diyalize girmeye başladı 4 ay LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi 4 ay Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile seri son buluyor 4 ay Samsung, kripto para cüzdanı için ticari marka arayışında 4 ay Electrum cüzdanlarından 200 Bitcoin çalındı 4 ay Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı 4 ay Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı Sonraki Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi 4 ay New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret" 4 ay 2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı 4 ay Bird Box, Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü 4 ay Sony, 3D kamera üretimini hızlandırıyor 4 ay Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 4 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı 4 ay Essential Phone resmi olarak sonlandırıldı 4 ay Sony Xperia XA3 Ultra'nın fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 4 ay Beyindeki bir protein, kaygı bozukluğu tedavisinde kilit rol oynayabilir 4 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 7 4 ay iPhone'umu Bul özelliği, çalıntı arabanın yerini tespit etmek için kullanıldı 4 ay Amatörce piyano çalan robot el 4 ay Porsche, elektrikli spor arabası Taycan'ın fiyatını açıkladı 4 ay Derinin neden yaşlandığı keşfedildi 4 ay Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor 4 ay Plastikler, yapıştırıcı madde olmaksızın diğer yüzeylere tutturuldu 4 ay Netflix uygulama içi abonelik sistemini iOS üzerinden kaldırdı 4 ay 90 yaş üstü Amerikalılar üzerinde yapılan araştırmanın ilginç sonuçları 4 ay FCC onayı alan Sony Xperia L3 kalın çerçeveleri ile geliyor 4 ay Star Wars temalı eğlence parkı geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim