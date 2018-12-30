Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı

Farklı güç çıkışları
Yeni şarj cihazı CP-ADRM2 kod adında ve üzerinde 1 adet USB-C portu, 1 adet USB-A portu olmak üzere iki çıkışa sahip. USB-C çıkışından, 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A ve 15V/2.6A güç üretebiliyor. Aynı çıkışının 39W’a kadar uyumlu cihazlara voltaj sağlayabildiği belirtilmiş. USB-A portu üzerinden de 7.5W 5V/1.5A güç çıkışı veren şarj aleti toplam 46.5W gibi iyi bir değere ulaşabiliyor. Şarj aletinin güç kablosu ise C7 uca sahip. 100V ve 200V uyumluluğunun da belirtildiği cihazın dünyanın her yerinde kullanılabilir olduğu söylenmiş.Ayrıca Bkz. "Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi"
USP-PD teknolojisi sayesinde dizüstü bilgisayarlar da şarj edebilecek. Ayrıca değişken güç seçenekleri akıllı telefonlar, iPad, kameralar ve tabletler gibi birçok cihazı şarj etmenize imkan sağlayacak. Şu an için Asya pazarına sunulan cihazın diğer ülke piyasalarına girmesi konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.
https://www.gizmochina.com/2018/12/29/sony-launches-the-first-fast-usb-pd-charger-with-intelligent-power-controller/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Super VOOC charger
gsmarena.com/...
Önemli olan bu aleti bilgisayarın usb kısmına taktığımda telefonu maksimum ne kadar hızlı şarj edeceği ?