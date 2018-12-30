Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi

Telefonlarımıza gelen spam mesajlar çoğumuz için büyük sorun teşkil ediyor. Bunun farkında olan Google, spam mesajlardan koruma sistemini kullanıma sunuyor. Artık Google Mesajlar uygulamasını kullananlar daha az spam mesajla karşılaşacaklar.

Güncelleme resmi olarak dağıtılıyor

Geçtiğimiz ay APK’sı üzerinden fark edilen özellik resmi olarak dağıtılmaya bugün itibariyle başlandı. Güncellemeden sonra uygulamaya giren bazı kullanıcılar “Yeni spam koruması” hakkında çıkan bir bildirimle karşılaşıyorlar. Bildirimin tam içeriği ise bu şekilde; Spam gönderileri tanımaya yardımcı olmak için Google, size mesaj gönderen telefon numaralarını ve mesajlaşma saatlerini geçici olarak depolar. Ancak telefon numaranız veya bu mesajın içeriği saklanmaz.

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Kısacası kişisel verilerin mahremiyetine de önem vererek bu hizmeti başlattıklarını açıklamışlar. Kullanmak istemeyen kullanıcılara ayarlar kısmında spam koruma özelliğini kapatma imkanını da sunulmuş. Gelen mesajlarınızdaki veriler yardımıyla gelişerek sistemin spam mesajları tanıma yeteneği zamanla artacak. Son olarak Android.com üzerinden ulaşılabilen mesajlar uygulamasına ait web arayüzünün de yakın zamanda Google.com altına taşınacağı öğrenilmiş.

Mesajlar: Google Play

https://9to5google.com/2018/12/28/google-messages-spam-protection/