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Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi

Google’un mesajlaşma uygulamasına son gelen güncelleme ile artık spam mesajlarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. 3.9 sürümlü yeni versiyon bazı kullanıcılar için yayınlanmaya başlandı.
4 ay
5,3b
1
3
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi
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Telefonlarımıza gelen spam mesajlar çoğumuz için büyük sorun teşkil ediyor. Bunun farkında olan Google, spam mesajlardan koruma sistemini kullanıma sunuyor. Artık Google Mesajlar uygulamasını kullananlar daha az spam mesajla karşılaşacaklar.

Güncelleme resmi olarak dağıtılıyor

Geçtiğimiz ay APK’sı üzerinden fark edilen özellik resmi olarak dağıtılmaya bugün itibariyle başlandı. Güncellemeden sonra uygulamaya giren bazı kullanıcılar “Yeni spam koruması” hakkında çıkan bir bildirimle karşılaşıyorlar. Bildirimin tam içeriği ise bu şekilde; Spam gönderileri tanımaya yardımcı olmak için Google, size mesaj gönderen telefon numaralarını ve mesajlaşma saatlerini geçici olarak depolar. Ancak telefon numaranız veya bu mesajın içeriği saklanmaz.

Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi
Ayrıca Bkz. "Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor"

Kısacası kişisel verilerin mahremiyetine de önem vererek bu hizmeti başlattıklarını açıklamışlar. Kullanmak istemeyen kullanıcılara ayarlar kısmında spam koruma özelliğini kapatma imkanını da sunulmuş. Gelen mesajlarınızdaki veriler yardımıyla gelişerek sistemin spam mesajları tanıma yeteneği zamanla artacak. Son olarak Android.com üzerinden ulaşılabilen mesajlar uygulamasına ait web arayüzünün de yakın zamanda Google.com altına taşınacağı öğrenilmiş.

Mesajlar: Google Play


https://9to5google.com/2018/12/28/google-messages-spam-protection/ Yorum Yaz
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MaRZoCHi 4 ay
Block & Report spam ile çoğu bahis vs. reklam gönderenleri engelliyorum. Bazı mesajlar başlıklı olarak gelmiyor. Toplam 67 adet engellediğim başlık / numara varmış :)
Hali hazırda engelleme işlemi manuel yapıldığında göndericinin son 10 mesajı ve numaranız Google'a gönderiliyor. Buna göre spam tespiti yapılıyor sanırım.
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kayamtky 4 ay
Mesajın başlığına göre engelleme yapıyor, mesajın içerdiği kelimelere göre değil, kullanması pratik, çok başarılı program. Bence mesaj başlığına göre engelleme, kelime bazlı filtrelemeye göre daha başarılı. Çünkü, örneğin reklam gönderen "bahis" kelimesini bahis, bahıs, BAHİS, BAHIS olarak her seferinde değişik kombinasyonlar da gönderebiliyor, ve siz bir bahis kelimesini engellemek için, kelime bazlı filtreleme de 4 ayrı engelleme yapmak zorundasınız, daha çok emek, daha çok zahmet. Yani kelimeler sürekli değişiyor fakat mesaj başlığı değişmiyor.
Üstelik bu program sayesinde mesajı engellemek için mesaj başlığını yazmak zorunda değilsiniz. "Engelle" diyorsunuz, hepsi bu kadar.
Bu program sayesinde taciz reklam mesajların dan kurtuldum. Çok memnunum.
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alemburda34 4 ay
Seçili kelimeleri engelleyebiliyorsa iyi bahis sitelerinden gelen mesajları ancak öyle engelleyebiliyorum.
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