Sony, tenis raketlerini akıllı hale getiren sensörün satışına başladı

Günümüzde bir çok ürün "akıllanma" yolunda hızla ilerlerken bu konuda farklı bir adım da Sony'den geldi. Genellikle spor ürünlerini teknolojiyle buluşturan markalar spor odaklı olsa da, Sony bu geleneği değiştirmiş gibi görünüyor. Tenis raketleri için geliştirilen yeni sensör raketin alt kısmına takılarak aktivitelerinin takip edilmesini sağlıyor.

Akıllı telefonlar ile eşleşerek topladığı bilgileri gönderen bu ufak sensör raketin savrulma hızı, topun gidiş hızı, havadaki topun ne kadar döndüğü gibi bilgileri toplayabiliyor. Veriler anlık takip edilebildiği gibi spor sonrası da görüntülenebiliyor. Bu durumda tenisin hangi kısmıyla, kaç kez topa vurulduğu gibi ekstra bilgiler de gösteriliyor. Şimdilik yalnızca ABD ve Kanada için satışa çıkarılan sensör 200 dolarlık fiyat etiketine sahip.