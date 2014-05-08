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Sony, yeni hoparlörleri SRS-X1 ve SRS-X2'yi duyurdu

Sony Japonya, dün yaptığı duyuruyla iki yeni taşınabilir kablosuz hoparlörünü kamuoyuna tanıttı. Bluetooth 3.0 ve NFC desteği bulunan SRS-X1 ve SRS-X2 model numaralı hoparlörlerden daha küçük boyuttak
5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony, yeni hoparlörleri SRS-X1 ve SRS-X2'yi duyurdu
Sony Japonya, dün yaptığı duyuruyla iki yeni taşınabilir kablosuz hoparlörünü kamuoyuna tanıttı.
Bluetooth 3.0 ve NFC desteği bulunan SRS-X1 ve SRS-X2 model numaralı hoparlörlerden daha küçük boyuttaki, üst kısımda görseli yer alan SRS-X1 5W güce, 12 saat batarya ömrüne ve 185 gram ağırlığa sahip, ancak modelin en dikkat çeken özelliği tamamen su geçirmez yapıda olması. Biraz daha büyük yapıdaki, görseli altta yer alan diğer model SRS-X2'ye baktığımız zaman; çift hoparlörüyle 10 + 10 = 20W güç verebilen model 500 gram ağırlığa sahip ve 5 saat batarya süresi sunuyor.
21 Haziran tarihinde Japonya'da satışa sunulacak hoparlörlerin global pazara sunulup sunulmayacağı ise şu an için bilinmiyor. 

 
Sony, yeni hoparlörleri SRS-X1 ve SRS-X2'yi duyurdu

http://www.xperiablog.net/2014/05/07/sony-japan-announces-srs-x1-and-srs-x2-portable-waterproof-speakers/ Yorum Yaz
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saruman_me 5 yıl en beğenilen
SONY VE DİĞERLERİ..
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Triluminos 5 yıl
Samsungun kopyalayıp piyasaya çıkartması 3-4 ayı bulur, sonra dünyanın en adi malzemeleriyle üretip Sony nin yarı fiyatına piyasaya girer, ondan sonra ergen yorumları "neden Sony e 2 kat fazla ödeyim? , plastik olması benim için avantaj Samsung çok daha hafif" vs. vs.
Samsungun kopyalayıp piyasaya çıkartması 3-4 ayı bulur, sonra dünyanın en adi malzemeleriyle üretip Sony nin yarı fiyatına piyasaya girer, ondan sonra ergen yor...
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Technotronic 5 yıl
İlk görseldeki ürün, bir önceki model olan SRS-BTV5 in suya dayanıklı versiyonu olmuş, tasarım olarak bi fark yok, Sony bu tarz ürünleri biraz daha uygun fiyatlı satabilse taleb daha fazla artar
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Illustrious. 5 yıl
Beyaz renkli olanlar
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BARIŞ55 5 yıl
Sony candır. STK kandır.
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s_sadistic 5 yıl
Tasarım açısında güzel ürünler. Ancak evimde duran 2+1 için gidip bluetooth adaptör almayı tercih ederim. Bunlar yerine bluetooth adaptör satsalar daha iyi olur. Bu tip ürünler hep tüketimi arttıran tarzdalar. İhtiyaçlar doğrultusunda ürünler satın alınmalı.
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TheRad67 5 yıl
Ucuz olsa da olsak z1 ime aksesuar alamadım daha
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aspirin_00 5 yıl
samsung kopyalamasına gerek yok ki bu tip ses sistemlerini farklı markalar daha önceden çıkartmışlardı kalitesine fiyatıne bir şey diyemem o ayrı konu fakat buna benzer var olan ürünler için sony den alıntı olacak denmesi saçma.
1 Yanıt Yanıtla
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Xloud 5 yıl aspirin_00
aspirin_00

samsung kopyalamasına gerek yok ki bu tip ses sistemlerini farklı markalar daha önceden çıkartmışlardı kalitesine fiyatıne bir şey diyemem o ayrı konu fakat buna benzer var olan ürünler için sony den alıntı olacak denmesi saçma.

Yanlız bu Sony yıllardır bu tarz hoparlör üretiyor çok geniş seçenek sunuyor bu su geçirmez 2. modeli sanırım hatta.Taklitten kastı tasarım olabiliir arkadaşın ....
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ardarda45 5 yıl
SRS-X1'in tasarımı şahane
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Triluminos 5 yıl
Samsungun kopyalayıp piyasaya çıkartması 3-4 ayı bulur, sonra dünyanın en adi malzemeleriyle üretip Sony nin yarı fiyatına piyasaya girer, ondan sonra ergen yorumları "neden Sony e 2 kat fazla ödeyim? , plastik olması benim için avantaj Samsung çok daha hafif" vs. vs.
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saruman_me 5 yıl en beğenilen
SONY VE DİĞERLERİ..
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