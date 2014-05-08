Sony, yeni hoparlörleri SRS-X1 ve SRS-X2'yi duyurdu

Sony Japonya, dün yaptığı duyuruyla iki yeni taşınabilir kablosuz hoparlörünü kamuoyuna tanıttı.

Bluetooth 3.0 ve NFC desteği bulunan SRS-X1 ve SRS-X2 model numaralı hoparlörlerden daha küçük boyuttaki, üst kısımda görseli yer alan SRS-X1 5W güce, 12 saat batarya ömrüne ve 185 gram ağırlığa sahip, ancak modelin en dikkat çeken özelliği tamamen su geçirmez yapıda olması. Biraz daha büyük yapıdaki, görseli altta yer alan diğer model SRS-X2'ye baktığımız zaman; çift hoparlörüyle 10 + 10 = 20W güç verebilen model 500 gram ağırlığa sahip ve 5 saat batarya süresi sunuyor.

21 Haziran tarihinde Japonya'da satışa sunulacak hoparlörlerin global pazara sunulup sunulmayacağı ise şu an için bilinmiyor.





http://www.xperiablog.net/2014/05/07/sony-japan-announces-srs-x1-and-srs-x2-portable-waterproof-speakers/