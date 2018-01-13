Sony’den 10 000 nit parlaklık değerine sahip televizyon

Kapılarını ziyaretçilere kapatan CES 2018 tüketici elektroniği fuarındaki en dikkat çekici ürünlerden birisi Sony’nin prototip halinde ziyaretçilere sunduğu 8K televizyonu oldu.

Sony 8K televizyon özellikleri

Henüz 4K çözünürlükler yeni yeni yaygınlaşmış durumda ve hem kullanıcı tarafı hem üretici tarafı geçişe devam ediyor. Bu bakımdan 8K tanımı bize biraz uzak kalsa da pek çok önemli çalışma mevcut. HDMI standardı, televizyonlar, yayın altyapıları şimdiden yeni çözünürlük için kendilerini hazırlıyorlar.

Sony’nin halen üzerinde çalıştığı 8K çözünürlüğündeki LCD televizyonu olağanüstü parlaklık değeri ile kendisini öne çıkarıyor. Yeni nesil çok güçlü X1 Ultimate görüntü işlemcisinden gücünü alan televizyon, tepe lambası veya güneş yansıması gibi sahnelerde parlaklık değerini 10 000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor.

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85 inçlik boyutu ile izleyici adeta içerisine çeken televizyonun son seviye parlaklık değerinde sanki gerçekten sahneyi yaşıyormuş havası uyandırıyor. Ayrıca HDR desteğinin de olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Ultra HD ve ötesi televizyonlar için tanımlanan Rec.2020 standartlarına çok yakın özellikler barındırdığı ifade ediliyor.

Televizyonun diğer bir ilgi çekici tarafı ise yapay zeka teknolojilerine yer vermesi. Ekranda nesnenin analizini yapan sistem otomatik olarak video kalitesini optimize ediyor. BU özellik X1 Ultimate işlemcisine has bir durum.

Sony etkileyici televizyonunu ne zaman piyasaya sürecek bilinmiyor ancak pek çok standart zaten hazır. Bu bakımdan işin prototip aşamasından ticari aşamaya geçiş süreci kalmış durumda. Bunun olması da pek uzun sürmeyecektir.