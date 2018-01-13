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Sony’den 10 000 nit parlaklık değerine sahip televizyon

Çok da uzak olmayan bir gelecekte 8K çözünürlük tanımı hayatımıza girmeye başlayacak. Sony 10 000 nit parlaklık değerine sahip 8K TV modeli ile gönülleri fethedecek.
1 yıl
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21
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kapılarını ziyaretçilere kapatan CES 2018 tüketici elektroniği fuarındaki en dikkat çekici ürünlerden birisi Sony’nin prototip halinde ziyaretçilere sunduğu 8K televizyonu oldu.

Sony 8K televizyon özellikleri

Henüz 4K çözünürlükler yeni yeni yaygınlaşmış durumda ve hem kullanıcı tarafı hem üretici tarafı geçişe devam ediyor. Bu bakımdan 8K tanımı bize biraz uzak kalsa da pek çok önemli çalışma mevcut. HDMI standardı, televizyonlar, yayın altyapıları şimdiden yeni çözünürlük için kendilerini hazırlıyorlar.

Sony’nin halen üzerinde çalıştığı 8K çözünürlüğündeki LCD televizyonu olağanüstü parlaklık değeri ile kendisini öne çıkarıyor. Yeni nesil çok güçlü X1 Ultimate görüntü işlemcisinden gücünü alan televizyon, tepe lambası veya güneş yansıması gibi sahnelerde parlaklık değerini 10 000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi bilgisayarınızdaki içeriğe göre senkronize olacak"

85 inçlik boyutu ile izleyici adeta içerisine çeken televizyonun son seviye parlaklık değerinde sanki gerçekten sahneyi yaşıyormuş havası uyandırıyor. Ayrıca HDR desteğinin de olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Ultra HD ve ötesi televizyonlar için tanımlanan Rec.2020 standartlarına çok yakın özellikler barındırdığı ifade ediliyor.

Televizyonun diğer bir ilgi çekici tarafı ise yapay zeka teknolojilerine yer vermesi. Ekranda nesnenin analizini yapan sistem otomatik olarak video kalitesini optimize ediyor. BU özellik X1 Ultimate işlemcisine has bir durum.

Sony etkileyici televizyonunu ne zaman piyasaya sürecek bilinmiyor ancak pek çok standart zaten hazır. Bu bakımdan işin prototip aşamasından ticari aşamaya geçiş süreci kalmış durumda. Bunun olması da pek uzun sürmeyecektir. 

 

https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1515557746 Yorum Yaz
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shimoda 1 yıl en beğenilen
Kaynakçı gözlüğü ile mi izliycez?
Pratikte bu kadar ışık altında tv nerde izleniyor ki? Acik havada Billboard olur.
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Bukalemun 1 yıl
Bu iş biraz mobil cihazlardaki " PİL ' işine döndü ! Gerçek bir akıllı tv ve 4 k televizyon yapamıyorlar yada Full HD ve kaliteli panel uygun ürünler. Sony-Samsung ' un 6 binlik TV ' si hariç ortada neredeyse ürün yok. Daha halen çin çakması android tablet gücünü ekleyemediler televizyonlara ! Razer phone gibi ( laptop aksesuarı ) televizyonlara da aynı markanın tablet/telefonları soket sistemi ile bağlanabilmeli. Miracast/ Wifi direct ' i bile android ile kaldırdılar. Kaliteli panel ve uygulama destekli yazılıma yatırım gerekli. 8K ( 4 k içerik yok , film bile bulamıyorum ) hayal ürünü .. İş soğuk füzyona döndü !!! Bunu da sadece güneş yapıyor :))
Bu iş biraz mobil cihazlardaki " PİL ' işine döndü ! Gerçek bir akıllı tv ve 4 k televizyon yapamıyorlar yada Full HD ve kaliteli panel uygun ürünler. Sony-Sams...
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INumber1OneI 1 yıl
o kadar çok para vermeye değer mi tartışılır
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DH Misafiri 1 yıl
Ya 4k içerik yok, 4k oturmadı diyenler olmuş. Tv kanalları icin diyorsaniz tamam ama ; 4k icerik barindiran stream servisleri var, 4k oyunlar var. Flash tv 4k olmadi diye adamlar yeni standartlara gecmesinler mi?
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brshr 1 yıl
Her şey güzel de 8K dan önce akıllı tv özellikleri geliştirilmeli. Android bile doğru düzgün çalışmıyor. Daha güçlü işlemciler ve daha yüksek hafızalar kullanılmalı. En kötü ortanın bir tık üstü tablet konfigürasyonu tv içinde olmalı artık.
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Xloud 1 yıl
Kaynakçı gözlüğü falan diyenler olmuş şaka gibi fuardaki adamlar nasıl izliyor o halde full karanlık ortamda hemde... Nit değerini heralde full beyaz ışık olarak görüyor sivri zekalılar.
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JoeyBane 1 yıl

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speed001 1 yıl
Üreticiler bir ürünün fiyatı ucuzlamaya başlarsa hemen insanların belki 10 yıl sonra kullanacakları özellikleri ekleyip fiyatın 6-7 bin tl den aşağı düşmesini engellemiş olurlar.
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homebird 1 yıl
Şunu da ekleyeyim:
8K da geleceğin teknolojisi olarak sergileniyor ve gereksiz değil bence. Bundan 10 yıl önce 65 inç Tv ler ulaşılmaz gibiydi.Full HD yakından sırıtıyor ve keyif vermiyordu. Şİmdi bu TV leri almak sıradan hale geldi, hem de 4K olduğundan yakın mesafede sorun yaşatmadan izlenebiliyor. Üç beş yıl sonra evlerimizde 75 hatta daha büyük TV ler çoğalmaya başlayacaktır(Samsungun ekleme yapılalarak büyütülebilen TV leri gibi). İşte o zaman 4K ve 8k arasındaki kalite farkı ekran büyüklüğünden dolayı farkedilebilir hale gelecektir. Şimdi gereksiz dediğimiz TV ler o zaman bir ihtiyaç olacaklar.
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homebird 1 yıl
"Çok parlak izleyemeyiz" gibi itirazlar olmuş. Buradaki nit değerinin ekranı parlak bir biçimde izleme ile alakası yok.
Dolby Vision vs HDR10 gibi teknolojiler, yüksek parlaklık seviyesinde gerçek performansını ortaya koyabiliyor. Örneğin izlediğiniz bir filmde yaşanan güneş görüntüsü veya bir patlama sahnesi yüksek parlaklıkta çok daha etkileyici görünecektir.
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01myavuz 1 yıl
4K tv var, 1080p ye göre yayınlarda kalite farkı belli oluyor. Alırken baktım 1080p tvde piksel rahatlıkla seçiliyordu, iyiki 4 K almışım.
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ilkerinanç 1 yıl
normalde veya ortalama tvlerde kaç nit onu da yazsaydınız keşke karşılaştırma şansımız olurdu,nit bu neyin ölçü birimi ise artık.
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