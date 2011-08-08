Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den 2.4 kWh saat kapasiteli kesintisiz güç kaynağı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
1
20
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'den 2.4 kWh saat kapasiteli kesintisiz güç kaynağı
Tam Boyutta Gör
Son dönemde daha çok dizüstü bilgisayarları ve yeni oyun konsolu PS Vita ile gündemde olan Sony, sunucu çiftlikleri ve küçük ölçekli data center'lar için hazırladığı kesintisiz güç kaynağını duyurdu.
ESSP-2000 model adını taşıyan 2.4 kWh kapasiteli güç kaynağı, 100 Watt güç tüketen 10 adet bilgisayarı 2.4 saat boyunca kesintisiz çalıştırabiliyor. İçerisinde yer alan lityum-iyon pilleri 2 saat içerisinde %95 oranında şarj olabilen 98 Kg ağırlığındaki sistemin 10 yıl boyunca optimum performans sunacak şekilde dizayn edildiği de gelen bilgiler arasında.

Üzerinde 6 adet AC 100V çıkışı bulunan ve en yüksek güç üketimi 1500 Watt olan kesintsiz güç kaynağının Eylül ayında Japonya'da satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise 25.750$ civarında olacak.
Sony'den 2.4 kWh saat kapasiteli kesintisiz güç kaynağı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
istanbul2007 8 yıl en beğenilen
Jenaratorle ne alakasi var konunu biri kesintisiz guc kaynagi biri guc gittikten sonra devreye giren bir alet jenarator devreye girene kadar pc resetler kendini calisma yarim kalir bu aletlerde kesintiyi anlamazsin veri kaybi olusmaz
Jenaratorle ne alakasi var konunu biri kesintisiz guc kaynagi biri guc gittikten sonra devreye giren bir alet jenarator devreye girene kadar pc resetler kendini...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 8 yıl
buna vereceğim parayla güneş panelleri ile elektrik üretirim daha iyi gene depolamaak istersen daha uygun fiyatlı (5 bin dolar) ürün alırım sonuçta 10 yıl sonra çöpe gidecek bir ürün.bir senede 5 bin vermektense bir yılda 1-2 saat elektriksiz kalırım daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 8 yıl
zaten akü değil lityum ion pil kullanıyor ve 2 saatte kendini şarj etme gbi bi süresi war aküle bu süreyi elde edebilirmiyiz hayır edemeyiz. adamlar yapmış daha ucuzu yapılabilirmi bilen kişi tarafından tabiki yapılabilir. ama büyük şirketler sizi tanırmı tanımaz gider sony alır. ha siz aynısını daha ucuza yaptınız nereye satacaksınız kendi şirketiniz warsa evvela tmm, ama reklamınız yok pazarınız yok, forum haberlerınde cıkan tüm ürünleri yapabilecekkişiler var forumda ama (konu başka yere gidecek) ülkemizdde bu kişileri bulup destek verme konusunda zatıf oldugu sürece şu lanet güç kaynağını bile biz yapamıyoruz işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lTriviuml 8 yıl
10 kere fiyatı tekrar okudum. Fakat buyuk firmalar için bu fiyat sorun değil bence. Zaten Sony'dende satılmayacak bi ürünü piyasaya surmesini beklemek yanlış olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
hesaplarken herkes dandik ışıldak aküsünü baz almış.o akülerden bi cacık olmaz.1oyıl dayanıklı akü fiyatlarına bakın sonra bi hesaplayın.sonra aletin bi ölçülerine bakın.o hesapladığınız aküler oraya sığıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 8 yıl
2.4 saat, 25bin$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 8 yıl
söcem banlarsınız diye korkuyorum adam bu fiyata adam bir demir kasa alır içerisine 50 tane bakımsız kuru akü koyar bunlarıu paralelel yapıp 2220 y eçevirir maliyet 10000 tl de kalı rhemde bundna güçlü olur üstünede bir yangın söndürme sistemi kurar daha iyi 15 20 bin tlye üretilir böyle birşey aküler bedava soklar soklar kullanır 10 değil 20 sene kullanır hemde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 8 yıl
Neden hep son kullnıcılı yorumlar yapılıyorki, örn bi hastane veya veri kaybının sorun oluşturacagı şirketler bu tarz ürünler seçebilir farkındaysanı 10 yıl optımum kullanılabilirlik sunan bi ürün. en baba emergency jenerator bile çalışması için once elektrık gidecek marş alacak uygun devire çıkacak elektrik verecek 10 sn kafadan gitti zaten. havi nerde veri kapandı gitti sisttem.şireketlere yünelik bi sistem oldu hem fiyatından hem amacından belli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 8 yıl
Böyle bir üründe li-ion pil ondan pahalı herhalde , piyasadaki ürünlerde kurşunlu aküler oluyor ama genede fiyat şaka gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amuse 8 yıl
zafercap
O fiyat şaka olmalı. APC nin 3kwh lik ürünü bile 3000 lira iken bunu hangi gerizekalı alacak ?

Aslında fiyatını görünce tam bana göre hemen 2 tane sipariş veriyim dedim ama senin yazını okuyunca vazgeçtim gerizekalı durumuna düşmemek için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 8 yıl
Fiyatı saçmalık ama özelliği süper.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zafercap 8 yıl
O fiyat şaka olmalı. APC nin 3kwh lik ürünü bile 3000 lira iken bunu hangi gerizekalı alacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12769 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güç Kaynağı, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia X2-01 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim