Sony'den 2.4 kWh saat kapasiteli kesintisiz güç kaynağı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son dönemde daha çok dizüstü bilgisayarları ve yeni oyun konsolu PS Vita ile gündemde olan Sony, sunucu çiftlikleri ve küçük ölçekli data center'lar için hazırladığı kesintisiz güç kaynağını duyurdu.
ESSP-2000 model adını taşıyan 2.4 kWh kapasiteli güç kaynağı, 100 Watt güç tüketen 10 adet bilgisayarı 2.4 saat boyunca kesintisiz çalıştırabiliyor. İçerisinde yer alan lityum-iyon pilleri 2 saat içerisinde %95 oranında şarj olabilen 98 Kg ağırlığındaki sistemin 10 yıl boyunca optimum performans sunacak şekilde dizayn edildiği de gelen bilgiler arasında.
Üzerinde 6 adet AC 100V çıkışı bulunan ve en yüksek güç üketimi 1500 Watt olan kesintsiz güç kaynağının Eylül ayında Japonya'da satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise 25.750$ civarında olacak.
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Aslında fiyatını görünce tam bana göre hemen 2 tane sipariş veriyim dedim ama senin yazını okuyunca vazgeçtim gerizekalı durumuna düşmemek için.
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Güç Kaynağı, sony