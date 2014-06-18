Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den 30 kat büyütmeye sahip yeni QX kamera gelebilir

4 yıl
698
1
26
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'den 30 kat büyütmeye sahip yeni QX kamera gelebilir
Sony'nin 2013 Eylül ayında duyurduğu lens kamera modelleri QX10 ve QX100, firmaya yakın önemli internet sistemlerinden SonyAlphaRumors'un son haberine göre 30 kat büyütmeye sahip yeni bir üyeye daha kısa süre içerisinde kavuşabilir.
Tüm detaylarına burada değindiğimiz QX10 ve QX100 formunda hazırlandığı belirtilen yeni lens kamera modeli, söylentiler doğru çıkarsa 30 kat gibi oldukça yüksek bir optik yakınlaştırma yapabilecek lens ile görücüye çıkartılacak. Hakkında başka ayrıntının yer almadığı bu yeni modelin yanında, Sony'nin mevcut QX serisinin yaşadığı yazılımsal sorunları ve düşük yazılım desteğini çözeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
QX serisi kameralar bildiğiniz üzere akıllı cep telefonlarının arkasına takılarak barındırdıkları Wi-Fi ile NFC teknolojileriyle bağlantı kuruyor ve dahili görüntü sensörleri ile işlemcileriyle üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr3-new-qx-camera-with-30x-zoom-coming/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
prof.exx 4 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907

Muhtemelen 1/2.3'' sensöre sahip olacak .

1'' sensörde , 30 kat büyütme yapamazlar .

İlk önce tamamen varsayım yaparak sensör boyutunu salladın. Sonra 30x büyütme yapamayacak diyerek hemende teşhisi koydun, tebrikler.
EmreFB1907Muhtemelen 1/2.3'' sensöre sahip olacak .1'' sensörde , 30 kat büyütme yapamazlar .İlk önce tamam...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
yalnız bu lensin çıkma amacı görüntü kalitesi kötü olan telefonlar için yapılmaktadır bukadar küçümsemeyin hiç bi markada yokken sony tek yapabilen sonuçta sana alda profesyonel makinaya tak demiyo adam telefon için tasarlanmış o yuzden kimsenin biley demeye hakkı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0z0z 4 yıl
Dslr ile kıyaslamayın. Bunun yapabileceğini alttaki kamera bile yapabiliyor hem de vatan da pahalı 559 tl. Fotoğraf deyince cihazların lensine dikkat edin lens büyüdükçe topladığı ışık miktarı artar yazılımsal değil gerçek görüntü alınır, f odak açıklığı önemli herşey sensör değildir.
vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Harici lenslerin en büyük eksiği dahili xenon flaş bulundurmaması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tevfikkavil 4 yıl
DSLR almak daha mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferrari091 4 yıl
QX100 600 Dolardı zten telefonun kendisi o kadar
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 4 yıl ferrari091
600 dolar cıvarı muhtesem aynasız makınelerde var
telefon + qx serısı boyutları kadar ufak olmasada baya ufak aynasızlar mevcut tasınabılır konusunu ele alırsak image kalıtesı olarak karsılastırılamaz bıle o fıyat aralıgındakı aynasızla qx
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 4 yıl
Bunu kim alacak zaten pro takılanlar dslr yada aynasız alıyor standart kullancı da bunu yanında taşımaz???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 4 yıl
Fiyatı okadar yüksek ki, bunun yerine git orta seviye dslr al
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
DSC HX300 gibi bişey lazım aslında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biolystick 4 yıl
Teleskop yapsalarmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 4 yıl
Muhtemelen 1/2.3'' sensöre sahip olacak .

1'' sensörde , 30 kat büyütme yapamazlar .
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRad67 4 yıl
Çok fazla para istiyorlar ya
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
698 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, fotoğraf ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S5 LTE-A, LG G3'e yeni versiyon, Lenovo K920, Huawei Mulan ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim