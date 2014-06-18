Sony'den 30 kat büyütmeye sahip yeni QX kamera gelebilir

Sony'nin 2013 Eylül ayında duyurduğu lens kamera modelleri QX10 ve QX100, firmaya yakın önemli internet sistemlerinden SonyAlphaRumors'un son haberine göre 30 kat büyütmeye sahip yeni bir üyeye daha kısa süre içerisinde kavuşabilir.

Tüm detaylarına burada değindiğimiz QX10 ve QX100 formunda hazırlandığı belirtilen yeni lens kamera modeli, söylentiler doğru çıkarsa 30 kat gibi oldukça yüksek bir optik yakınlaştırma yapabilecek lens ile görücüye çıkartılacak. Hakkında başka ayrıntının yer almadığı bu yeni modelin yanında, Sony'nin mevcut QX serisinin yaşadığı yazılımsal sorunları ve düşük yazılım desteğini çözeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

QX serisi kameralar bildiğiniz üzere akıllı cep telefonlarının arkasına takılarak barındırdıkları Wi-Fi ile NFC teknolojileriyle bağlantı kuruyor ve dahili görüntü sensörleri ile işlemcileriyle üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr3-new-qx-camera-with-30x-zoom-coming/