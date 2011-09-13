Sony'den Android işletim sistemli ve Tegra 2'li Walkman

Sony prototipini kısa bir süre önce IFA 2011 Fuarı'nda gösterdiği yeni nesil taşınabilir medya oynatıcısı Walkman Z'yi bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. Android 2.3 işletim sistemini kullanan medya oynatıcısı sahip olduğu gelişmiş özelliklerle kendi sınıfındaki en iddialı ürünlerden biri olacak gibi görünüyor. 4.3-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyor ve 512MB RAM ile geliyor.

1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen Walkman Z üzerinde görüntü aktarımı için microHDMI konnektörüne yer verilirken aynı zamanda kablosuz erişim için WiFi ve Bluetooth teknolojileri sunuluyor. DLNA desteği ile uyumlu cihazlar arasında kablosuz dosya aktarımını da mümkün kılan cihaz aynı zamanda FM radyo özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Android Market erişimi de olan Walkman Z'nin NW-Z1000 kodlu ilk modelinde kamera bulunmazken, çok sayıda ses geliştirme teknolojisine sahip olduğu ifade ediliyor.

10 Aralık'ta Sony'nin anavatanı Japonya'da satışa sunulacağı belirtilen Walkman Z'nin 16GB'lık versiyonunun 362$, 32GB kapasiteli versiyonunun ise 556$ civarında bir fiyatlandırma ile çıkacağı ifade ediliyor.



