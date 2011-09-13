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Sony'den Android işletim sistemli ve Tegra 2'li Walkman

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,6b
1
56
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den Android işletim sistemli ve Tegra 2'li Walkman
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Sony prototipini kısa bir süre önce IFA 2011 Fuarı'nda gösterdiği yeni nesil taşınabilir medya oynatıcısı Walkman Z'yi bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. Android 2.3 işletim sistemini kullanan medya oynatıcısı sahip olduğu gelişmiş özelliklerle kendi sınıfındaki en iddialı ürünlerden biri olacak gibi görünüyor. 4.3-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyor ve 512MB RAM ile geliyor.
1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen Walkman Z üzerinde görüntü aktarımı için microHDMI konnektörüne yer verilirken aynı zamanda kablosuz erişim için WiFi ve Bluetooth teknolojileri sunuluyor. DLNA desteği ile uyumlu cihazlar arasında kablosuz dosya aktarımını da mümkün kılan cihaz aynı zamanda FM radyo özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Android Market erişimi de olan Walkman Z'nin NW-Z1000 kodlu ilk modelinde kamera bulunmazken, çok sayıda ses geliştirme teknolojisine sahip olduğu ifade ediliyor. 
10 Aralık'ta Sony'nin anavatanı Japonya'da satışa sunulacağı belirtilen Walkman Z'nin 16GB'lık versiyonunun 362$, 32GB kapasiteli versiyonunun ise 556$ civarında bir fiyatlandırma ile çıkacağı ifade ediliyor. 

Sony'den Android işletim sistemli ve Tegra 2'li Walkman
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octaduce888 7 yıl
Ayrıca telefonların hiçbirisi ses kalitesi olarak medya oynatıcıların yanına yaklaşamaz.
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furky86 7 yıl octaduce888
octaduce888

Ayrıca telefonların hiçbirisi ses kalitesi olarak medya oynatıcıların yanına yaklaşamaz.
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Bütün konuları hortlatmak nasıl bir duygu?
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yunuss.10 8 yıl
Sony cift cekirdekli telefon cikartmadi mp3 calar cikartiyo
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Azizim 8 yıl
Gerçek müzik tutukunları alır bu cihazları. Gerçi çok daha iyiler var piyasada ama bütçeye göre tabiki. Ama kuş oyununu oynayacağım chat chut yapacağım millete hava atacağım diyenler ayfon alsınlar.Touch serisi anca modla adam oluyor aksi durumda Sony ile ses konusunda asla başa çıkamaz.
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_ceby_ 8 yıl
X serisi kullanıcısı olarak a866 ya geçsem mi diye düşünürken bunu görünce iyice gaza geldim sankim :P sizce X serisinden bu modele geçiş yapmaya değer mi (tabi bu ürün avrupaya gelicek mi o da var japonyada satışa sunulcakmış)
bir de sizce A866 mı X-1050 mi ?
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Stanislas Xavier 8 yıl
quzman
Cpt.Zenciipod toucha rakip olur gibi.
İkisini aynı kefeye koydun ya , pes ...

İpod touch nedir yada bu cihaz nedir bir açıklarsanız aralarındaki sınıf farkını ona göre yazalım bizde...Hocam ikisi de pmp aynı kefeye koymicazda nereye koyacaz biraz düşünerek yorum yapın lüften.
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izomer 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

quzman

Cpt.Zenciipod toucha rakip olur gibi.
İkisini aynı kefeye koydun ya , pes ...


İpod touch nedir yada bu cihaz nedir bir açıklarsanız aralarındaki sınıf farkını ona göre yazalım bizde...Hocam ikisi de pmp aynı kefeye koymicazda nereye koyacaz biraz düşünerek yorum yapın lüften.


@ sis xvier

apple touch 4 1 yıldır piyasada , bu cihaz daha gelmedi ve sony / samsung apple a benzer telefon özelliği olmayan ama android ile çalışan donanımlar çıkardı,

apple ile yapılacaklar ( İOS 5 gelmedi daha ) , SE ile asla yapılamaz. PMP lerin ne kadarında HD video kaydı ve bu kadar kaliteli ekran var , dokunmatik hassas.

fiyat ve tr da ulaşılabilirlikte çok daha fazla , bakın SONY PSP VİSTA konusunda ne kadarda yavaş ve TR da fiyatı pahalı.
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MAVİT 8 yıl
Çok saçmaladı bu sony bu aralar çok gereksiz bi alet yapmışlar şu an ki standartlardaki medya oynatıcıların gerisinde kalmış ancak işlemcisi biraz göz boyama gibi olmuş.medya oynatıcılar artık sadece müzik dinlemek için kullanılmıyor video izlemek internete bağlanmak mobil oyun oynamak gibi bir çok amaç için kullanılıyor.bu haliyle cihaz ipod touch ve samsung'un cıkarmış olduğu galaxy medya oynatıcı ile kapışamaz.Belki isimden dolayı satış yapabilir.
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electrostatic 8 yıl MAVİT
MAVİT

Çok saçmaladı bu sony bu aralar çok gereksiz bi alet yapmışlar şu an ki standartlardaki medya oynatıcıların gerisinde kalmış ancak işlemcisi biraz göz boyama gibi olmuş.medya oynatıcılar artık sadece müzik dinlemek için kullanılmıyor video izlemek internete bağlanmak mobil oyun oynamak gibi bir çok amaç için kullanılıyor.bu haliyle cihaz ipod touch ve samsung'un cıkarmış olduğu galaxy medya oynatıcı ile kapışamaz.Belki isimden dolayı satış yapabilir.


tek eksiği kamerasının olmaması.başka ne eksiği var?
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createemir 8 yıl
Çok para.
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me.ke 8 yıl
sadece media player isteyenler için biçilmiş kaftan...
ama herşeyden önce testleri, incelemeleri görmek/okumak lazım...
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helsloot 8 yıl
yaw gene Flac yok !!! ape filan olsaydı bari , kendi Atrac formatı var Flac ları Loseless Atraca çevirip kullanılabilir ancak
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mahser42 8 yıl
Ürün resimlerinde 64Gb yazıyor. Bu demek oluyorki microsd yok. Eğer aktarım hızı min class6 standartlarındaysa sorun yok. Ama 64gb fiyatını göremedim ???
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expander_ 8 yıl
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•S-Master MX dijital yükseltici
•Dijital gürültü giderici
•13.5mmEX kulaklıklar
•DSEE
•Clear Stereo
•Clear Base
•5 Bantlı Ekolayzer
•VPT Akustik Motoru
•Dinamik Normalleştirici
•Clear Phase
•xLOUD

Cihaz ayrıca şu müzik dosya formatlarını da destekliyor; MP3, ATRAC, ATRAC Advanced Lossless, AAC, HE-AAC, WMA, Linear PCM. (Flac yok)Desteklediği video formatları; MPEG4, AVC (H.264 Baseline) ve WMV.


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janparey 8 yıl
artcraft35
JohanCruyff14
artcraft35 iphone touchı da anlamıyom bu tür medya oynatıcılarını da bunu alıcağıma az daha para koyar bi telefon alır 2 cihaz taşımaktan kurtulurum
Sen şarj diye bir şey duydun mu? Ayrıca telefonların hiçbirisi ses kalitesi olarak medya oynatıcıların yanına yaklaşamaz.
sen hiç yedek batarya diye bişey duydunmu hem çok daha ucuz bir çözüm bırak allah aşkına ya kim telefonun verdiği ses kalitesinden tatmin olmaz

ben
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helsloot 8 yıl
İncelemelerine bakalım beğenirsem alırım , fakat bayağı sağlam cihaza benziyor
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artcraft35 8 yıl
iphone touchı da anlamıyom bu tür medya oynatıcılarını da bunu alıcağıma az daha para koyar bi telefon alır 2 cihaz taşımaktan kurtulurum
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JohanCruyff14 8 yıl

artcraft35

iphone touchı da anlamıyom bu tür medya oynatıcılarını da bunu alıcağıma az daha para koyar bi telefon alır 2 cihaz taşımaktan kurtulurum


Sen şarj diye bir şey duydun mu? Ayrıca telefonların hiçbirisi ses kalitesi olarak medya oynatıcıların yanına yaklaşamaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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izomer 8 yıl

artcraft35

iphone touchı da anlamıyom bu tür medya oynatıcılarını da bunu alıcağıma az daha para koyar bi telefon alır 2 cihaz taşımaktan kurtulurum


aldığınız fiyata bağlı ve kullanım alanınıza


bende ipod touch 4 32 var , işyerim ve evimde ( arkadaşlarımda wifili modem ) wifi var. telefona / kontür - sms ye para vermiyorum. yıllık / aylık ücret gibi bir kaybım yok ( cihazı 350 tl ye aldım )

100 gr - bu incelik ve ekran kalitesi hiç bir telefonda yok , ayrıca HD VİDEO çeken bu aletin dokunmatiği mükemmel. özellikle ios 5 ile sorunsuz / takılmayan bir işletim sisteminiz + appstore niz var
apple iphone 4 hariç rakibide yok,
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Darkchild 8 yıl artcraft35
artcraft35

iphone touchı da anlamıyom bu tür medya oynatıcılarını da bunu alıcağıma az daha para koyar bi telefon alır 2 cihaz taşımaktan kurtulurum


Ses kalitesi konusuna düşkünseniz tellerin suratına bile bakmazsınız... eğer teller bana yeter diyosanız.. ses kalitesi sizin için herşey demek değildir demekki.. :) ben ayrıca kaliteli mp3 çalar kullanmazsam duramam kesinlikle... :))
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