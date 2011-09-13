Sony'den Android işletim sistemli ve Tegra 2'li Walkman

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony prototipini kısa bir süre önce IFA 2011 Fuarı'nda gösterdiği yeni nesil taşınabilir medya oynatıcısı Walkman Z'yi bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. Android 2.3 işletim sistemini kullanan medya oynatıcısı sahip olduğu gelişmiş özelliklerle kendi sınıfındaki en iddialı ürünlerden biri olacak gibi görünüyor. 4.3-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan cihaz, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyor ve 512MB RAM ile geliyor.
1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen Walkman Z üzerinde görüntü aktarımı için microHDMI konnektörüne yer verilirken aynı zamanda kablosuz erişim için WiFi ve Bluetooth teknolojileri sunuluyor. DLNA desteği ile uyumlu cihazlar arasında kablosuz dosya aktarımını da mümkün kılan cihaz aynı zamanda FM radyo özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Android Market erişimi de olan Walkman Z'nin NW-Z1000 kodlu ilk modelinde kamera bulunmazken, çok sayıda ses geliştirme teknolojisine sahip olduğu ifade ediliyor.
10 Aralık'ta Sony'nin anavatanı Japonya'da satışa sunulacağı belirtilen Walkman Z'nin 16GB'lık versiyonunun 362$, 32GB kapasiteli versiyonunun ise 556$ civarında bir fiyatlandırma ile çıkacağı ifade ediliyor.
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Bütün konuları hortlatmak nasıl bir duygu?
bir de sizce A866 mı X-1050 mi ?
İpod touch nedir yada bu cihaz nedir bir açıklarsanız aralarındaki sınıf farkını ona göre yazalım bizde...Hocam ikisi de pmp aynı kefeye koymicazda nereye koyacaz biraz düşünerek yorum yapın lüften.
@ sis xvier
apple touch 4 1 yıldır piyasada , bu cihaz daha gelmedi ve sony / samsung apple a benzer telefon özelliği olmayan ama android ile çalışan donanımlar çıkardı,
apple ile yapılacaklar ( İOS 5 gelmedi daha ) , SE ile asla yapılamaz. PMP lerin ne kadarında HD video kaydı ve bu kadar kaliteli ekran var , dokunmatik hassas.
fiyat ve tr da ulaşılabilirlikte çok daha fazla , bakın SONY PSP VİSTA konusunda ne kadarda yavaş ve TR da fiyatı pahalı.
tek eksiği kamerasının olmaması.başka ne eksiği var?
ama herşeyden önce testleri, incelemeleri görmek/okumak lazım...
•S-Master MX dijital yükseltici
•Dijital gürültü giderici
•13.5mmEX kulaklıklar
•DSEE
•Clear Stereo
•Clear Base
•5 Bantlı Ekolayzer
•VPT Akustik Motoru
•Dinamik Normalleştirici
•Clear Phase
•xLOUD
Cihaz ayrıca şu müzik dosya formatlarını da destekliyor; MP3, ATRAC, ATRAC Advanced Lossless, AAC, HE-AAC, WMA, Linear PCM. (Flac yok)Desteklediği video formatları; MPEG4, AVC (H.264 Baseline) ve WMV.
ben
Sen şarj diye bir şey duydun mu? Ayrıca telefonların hiçbirisi ses kalitesi olarak medya oynatıcıların yanına yaklaşamaz.
aldığınız fiyata bağlı ve kullanım alanınıza
bende ipod touch 4 32 var , işyerim ve evimde ( arkadaşlarımda wifili modem ) wifi var. telefona / kontür - sms ye para vermiyorum. yıllık / aylık ücret gibi bir kaybım yok ( cihazı 350 tl ye aldım )
100 gr - bu incelik ve ekran kalitesi hiç bir telefonda yok , ayrıca HD VİDEO çeken bu aletin dokunmatiği mükemmel. özellikle ios 5 ile sorunsuz / takılmayan bir işletim sisteminiz + appstore niz var apple iphone 4 hariç rakibide yok,
Ses kalitesi konusuna düşkünseniz tellerin suratına bile bakmazsınız... eğer teller bana yeter diyosanız.. ses kalitesi sizin için herşey demek değildir demekki.. :) ben ayrıca kaliteli mp3 çalar kullanmazsam duramam kesinlikle... :))