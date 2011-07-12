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Sony'den Bravia ve HandyCam kullanıcıları için 500GB'lık harici depolama birimi

7 yıl
7,5b
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Japon elektronik devlerinden Sony, 2.5" form faktörlük HD-PG5 serisi harici depolama biriminin 500GB'lık modelini duyurdu.

Sony'nin Bravia televizyonlarında USB Recording ve HandyCam'lerin Direct Copy fonksiyonlarının kullanımı için tasarladığı, elbette PS3 ve PC'ler ile de uyumlu çalışan, harici depolama birimi; USB 3.0 ve USB 2.0 arayüzüne destek sunarken, içersinde Data Transfer Accelerator, Backup Manager, Password Protection Manager gibi PC kullanımına yönelik olarak bazı uygulamalar ile birlikte geliyor.

80x16x126mm fiziksel boyutlarında ve 180 gramf ağırlığında olan 500GB'lık HD-PG5'in satış fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken; ürün bu haftadan itibaren İngiltere, Fransa ve Almanya'da raflardaki yerini alacak.


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SEO-Uzmanı 7 yıl
soni artık teknoloji değil marka satıyor ! :(
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Nef'i 7 yıl
Sattığı hafıza kartlarının fiyatlarını düşünürsek bu epey tuzlu bir fiyat etiketiyle satılacaktır bence.
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