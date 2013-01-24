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Sony'den yeni su geçirmez Walkman

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
14,7b
1
152
Diğer Elektronik Cihazlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den yeni su geçirmez Walkman
Dünya teknoloji devlerinden olan Sony, efsanevi Walkman serisi ürünlerini üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda firma tarafından su geçirmeyen yapıda bir Walkman MP3 çalar duyuruldu.
Firma tarafından duyurulan NWZ-W273 isimli Walkman serisi MP3 çalar, sporcular için özel olarak geliştirilmiş. İki metre derinliğe kadar su geçirmeyen ve giyilebilir bir yapıda geliştirilen cihaz, tam dolu batarya ile 8 saate kadar kesintisiz müzik zevki sunabiliyor. 13.5mm yüksek kalitede kulak için hoparlörlerin yer aldığı Walkman, Sony'nin ZAPPIN ismini verdiği teknoloji sayesinde parçalara kolay erişim imkanı sağlıyor. 4 farklı renk seçeneğine sahip olan NWZ-W273, 4gb hafızaya ve 29gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip. MP3/WMA/L-PCM ve AAC ses formatlarını destekleyen cihaz, gücünü şarj edilebilir bir Li-on bataryadan alıyor.
 
Sony'den yeni su geçirmez Walkman
Sporcular için özel olarak geliştirilen NWZ-W273 Walkman, $99 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Ürün için hazırlanmış tanıtım videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://discover.store.sony.com/sportswalkman/ Yorum Yaz
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emre1393 6 yıl en beğenilen
tsunamiden sonra adamlar oturup düşünmüşler, herşeyi su geçirmez yapalım demişler.
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frostburn 6 yıl
tutmadım , köpekbalığı arkadan gelip ham yapabilir..
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dere.beyi 6 yıl
bu adamlar atlantis falanmı kuracaklar orayamı taşınmayı düşünüyorlar arkadaş nedir bu su geçirmez sevdası ? küresel ısınma olayına fazla taktılar sanırım.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar merhaba. Ürünü sadece havuzda kullanmak için almıştım lakin su altı pedlerini takınca normalde bile fazlasıyla ses seviyesi direk azalıyor. Su altında yüksek ses performansı alan arkadaşları merak ediyorum. Normal pedleriyle havuza giren var mı hiç aranızda? Çünkü ben yüksek ses performansını sadece normal pedleriyle alabiliyorum. Bu arada, havuzda su kaçırma, kapanma, vs.. gibi bir aksilik yaşamadım.
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DH Misafiri 4 yıl
ya ben aldım kulaklıgın içine pislik kaçtı ses az geliyor ne yapmalıyım
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RockMania43 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ya ben aldım kulaklıgın içine pislik kaçtı ses az geliyor ne yapmalıyım

Kardeşim kulakcigini çıkar sonra alkole batir az gelen tarafı batir batir çıkar benimki 4 kere böyle oldu hepsinde düzeldi
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DH Misafiri 4 yıl
abiler aldım ben walkmanı kullandım iyi gidiyodu sonradan bilgisayara bağladım başka bir bilgisayara ışık yanıyo biraz bekliyo sonra sönüyo açıyorum ses geliyo dııt diye sonra aniden daha şarkıyı açmadan tekrar dııt diyerek kapanıyo ne yapmalıyım garantiye mi götüriyim yoksa sıradan hatalardanmı
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sinoka 4 yıl DH Misafiri
iyi gidiyordu diyorsunuz, adlığınızda öyle olmadığına göre tabii garantiye götürün.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar ben de yeni aldım internet üzerinden. Kutudan sarj aleti çıkmadı pc den mi usb ile sarj edilecek daha kullanamadim
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Ben ürünü yeni aldım ve 2 gündür kullanıyorum bugünde havuzda deneyeceğim,
Sesi kullanımı her şeyiyle almaya değer bir ürün, tavsiye ederim,
Benim tek sıkıntım güncelleme yapamıyorum,
Bilgisayarıma bağlayıp yüklüyorum ve kuruyorum daha sonra,
Sony'nin kendi sitesinden güncellemesini yüklüyorum ancak bilgisayar ürünü görmüyor.
Sony'i aradım ve XP de sorun olmadığını ancak windows7-8 de olabildiğini söylediler.
Aynı sorunu yaşayan varsa ya da çözümünü bilen warsa yazarsa çok teşekkür ederim..
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DH Misafiri 5 yıl
Havuza girmeden önce kulağınıza uygun kulak pedini kullanarak kulağa oturtun.Sonra duşa ve havuza girin.Bu alet de kulağa oturmaz ve araya az bir su girer ise ses verimi % 80 düşer sonra yüzme esnasında kesinlikle düzeltemesiniz.Kulağın ve aletin kuru olmasaı gerekir.Havuz gözlüğünüz ilede kafanızın arkasından sabitlemeyi unutmayın.Su dalış yaparsanız.Kulağınızdan oynayabilir.Ses düzeni bozulur.Ve o gün seans müziksiz.geçer.Kulağa adamakıllı oturtulması uygun kulak pedi ile kesinlikle tavsiye ederim.Benim kullandığım marka toucmate memnunum 5-6 yıldır havuzda kullanıyorum.Bir de sony almak istiyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
beyler ürünün alt yapısı yok bende 3 defa sağ taraf arıza verdi ürünü değiştiler en son satan firma bana zarar ettiğini söyledi kargo parası falan adama fazla kaydı :) ama ürün güzel her ne kadar ses az olsa da
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HıraX 5 yıl
Uygun fiyata verebilirim bendekini
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DH Misafiri 5 yıl
BEN 2014 (sonyyNWZ-W273 su geçirmez volkmen ) OCAK AYINDA ALDIM..BUGÜN SAĞ KULAKLIK SES VERMİYOR...NE YAPMALIYIM..SOL ÇALIŞIYOR..
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HainKost0k 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

BEN 2014 (sonyyNWZ-W273 su geçirmez volkmen ) OCAK AYINDA ALDIM..BUGÜN SAĞ KULAKLIK SES VERMİYOR...NE YAPMALIYIM..SOL ÇALIŞIYOR..

kardeşim aynı sorum bende de vardı bazen sol kulaklıktan neredeyse hiç ses gelmiyor bazen geliyordu . daha bugün gittim sony yetkili servisine verdim oradada son bi kez bakıyım ses gelmiyodur inş dedim bi baktım bu sefer ses geliyo kafayı yedim verdim garantiye oradaki arkadaşlarada söyledim bazen gelior ses bazen gelmiyor diye
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MSAD 5 yıl
Denizde kullanmayın iyi sarj olmasi gerekiyor yoksa ses bir taraftan az gelmeye basliyir. Sesin azalmasi sarj ile ilgili.
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