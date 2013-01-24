Sony'den yeni su geçirmez Walkman





Dünya teknoloji devlerinden olan Sony, efsanevi Walkman serisi ürünlerini üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda firma tarafından su geçirmeyen yapıda bir Walkman MP3 çalar duyuruldu.

Firma tarafından duyurulan NWZ-W273 isimli Walkman serisi MP3 çalar, sporcular için özel olarak geliştirilmiş. İki metre derinliğe kadar su geçirmeyen ve giyilebilir bir yapıda geliştirilen cihaz, tam dolu batarya ile 8 saate kadar kesintisiz müzik zevki sunabiliyor. 13.5mm yüksek kalitede kulak için hoparlörlerin yer aldığı Walkman, Sony'nin ZAPPIN ismini verdiği teknoloji sayesinde parçalara kolay erişim imkanı sağlıyor. 4 farklı renk seçeneğine sahip olan NWZ-W273, 4gb hafızaya ve 29gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip. MP3/WMA/L-PCM ve AAC ses formatlarını destekleyen cihaz, gücünü şarj edilebilir bir Li-on bataryadan alıyor.

Sporcular için özel olarak geliştirilen NWZ-W273 Walkman, $99 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Ürün için hazırlanmış tanıtım videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://discover.store.sony.com/sportswalkman/