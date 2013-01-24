Sony'den yeni su geçirmez Walkman

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Dünya teknoloji devlerinden olan Sony, efsanevi Walkman serisi ürünlerini üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda firma tarafından su geçirmeyen yapıda bir Walkman MP3 çalar duyuruldu.
Firma tarafından duyurulan NWZ-W273 isimli Walkman serisi MP3 çalar, sporcular için özel olarak geliştirilmiş. İki metre derinliğe kadar su geçirmeyen ve giyilebilir bir yapıda geliştirilen cihaz, tam dolu batarya ile 8 saate kadar kesintisiz müzik zevki sunabiliyor. 13.5mm yüksek kalitede kulak için hoparlörlerin yer aldığı Walkman, Sony'nin ZAPPIN ismini verdiği teknoloji sayesinde parçalara kolay erişim imkanı sağlıyor. 4 farklı renk seçeneğine sahip olan NWZ-W273, 4gb hafızaya ve 29gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip. MP3/WMA/L-PCM ve AAC ses formatlarını destekleyen cihaz, gücünü şarj edilebilir bir Li-on bataryadan alıyor.
Sporcular için özel olarak geliştirilen NWZ-W273 Walkman, $99 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Ürün için hazırlanmış tanıtım videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://discover.store.sony.com/sportswalkman/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeşim kulakcigini çıkar sonra alkole batir az gelen tarafı batir batir çıkar benimki 4 kere böyle oldu hepsinde düzeldi
Ben ürünü yeni aldım ve 2 gündür kullanıyorum bugünde havuzda deneyeceğim,
Sesi kullanımı her şeyiyle almaya değer bir ürün, tavsiye ederim,
Benim tek sıkıntım güncelleme yapamıyorum,
Bilgisayarıma bağlayıp yüklüyorum ve kuruyorum daha sonra,
Sony'nin kendi sitesinden güncellemesini yüklüyorum ancak bilgisayar ürünü görmüyor.
Sony'i aradım ve XP de sorun olmadığını ancak windows7-8 de olabildiğini söylediler.
Aynı sorunu yaşayan varsa ya da çözümünü bilen warsa yazarsa çok teşekkür ederim..
kardeşim aynı sorum bende de vardı bazen sol kulaklıktan neredeyse hiç ses gelmiyor bazen geliyordu . daha bugün gittim sony yetkili servisine verdim oradada son bi kez bakıyım ses gelmiyodur inş dedim bi baktım bu sefer ses geliyo kafayı yedim verdim garantiye oradaki arkadaşlarada söyledim bazen gelior ses bazen gelmiyor diye
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