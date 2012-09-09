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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin A99 modeline ait olduğu iddia edilen ilk görsel internete sızdırıldı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Uzunca bir süredir hakkında söylentiler dolaşan Sony'nin A99 modeline ait olduğu iddia edilen ilk görsel internete sızdırıldı.

Sony Alpha Rumors sitesi tarafından yayınlanan görselin, Sony'nin bir sonraki gözde modeli olacağı tahmin edilen tam kare sensörlü tek lens yarı saydam makine A99'a ait olduğu iddia edilirken, makinenin daha önce piyasaya çıkan A77 ile oldukça benzer bir yapıya sahip olduğu gözlerden kaçmıyor. Şirketin 2009'dan bu yana full-frame destekli ilk makine olması beklenen A99'un SLT yarı saydam ayna sistemini kullanan ilk makinesi olacağı tahminler arasında yer alıyor.

Yayınlanan habere göre, A99, NEX-6 ve gizemli bir NEX makinenin 12 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, A99'un ekim ayı ortalarında 2799$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edilirken, NEX-6'nında 1000$'lık bir fiyatlandırmaya sahip olacağı belirtiliyor. 

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-hot-first-sony-a99-image-leak-via-xitek/ Yorum Yaz
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eXXeLanCCe 6 yıl
umarım ALFA 77 deki canon 1DX modeline göre eksilerini gidermişlerdir.
gerçi arada binlerce dolar fark var ama :))
sony alfa 77 body amazonda 1400 dolar,canon 1D X amazonda 10200 dolardan 6800 dolara düşmüş.
esas canon 1D X 'in müdaili 6000 dolar türküyede fotografiumda 18bin tl olan Nikon D4.
örtücü gecikme süresini düşürmüşlerdir.
odak noktasını 19 dan en azından 61 e çıkarmışlardır.
Maksimum ISO 16,000 ISO den en azından 51,200 ISO e çıkarmışlar.
en önemliside tekil pixel boyutunu 15.3 µm² ten en azından 48.2 µm² ye çıkarmışlar.
çok şey istediğimin farkındayım. :))
sony f/p olarak dünyanın en iyi ürününü yaptı alfa 77 yi umarım alfa 99 dediğim gibi özellikleri vardır.ve yukarıda belirttiğim nikon ve canon'a rakip olacak bir model çıkartır...
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Amedra 6 yıl
Böyleyse çok sıradan gibi görünüyor ama senin paylaştığın haberlerin çoğu yalan çıkıyor zaten %50 hesapla "iddia edilen" demişsin yırttın gene.
iPhone'un kablosundan vidalarına kadar paylaştığın haberleri aklıma kazıyan tek editörüm benim.
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