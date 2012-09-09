Uzunca bir süredir hakkında söylentiler dolaşan Sony'nin A99 modeline ait olduğu iddia edilen ilk görsel internete sızdırıldı.





Sony Alpha Rumors sitesi tarafından yayınlanan görselin, Sony'nin bir sonraki gözde modeli olacağı tahmin edilen tam kare sensörlü tek lens yarı saydam makine A99'a ait olduğu iddia edilirken, makinenin daha önce piyasaya çıkan A77 ile oldukça benzer bir yapıya sahip olduğu gözlerden kaçmıyor. Şirketin 2009'dan bu yana full-frame destekli ilk makine olması beklenen A99'un SLT yarı saydam ayna sistemini kullanan ilk makinesi olacağı tahminler arasında yer alıyor.





Yayınlanan habere göre, A99, NEX-6 ve gizemli bir NEX makinenin 12 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, A99'un ekim ayı ortalarında 2799$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edilirken, NEX-6'nında 1000$'lık bir fiyatlandırmaya sahip olacağı belirtiliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-hot-first-sony-a99-image-leak-via-xitek/