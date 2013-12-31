Sony'nin Xperia Z Ultra için QX10 ve QX100'e özel olarak hazırladığı kılıflar ortaya çıktı

görücüye çıkartmıştı. Kişilerin akıllı cep telefonları ile kablosuz olarak üst seviye fotoğraf ve videolar çekmesi imkan sağlayan bu iki ürün, destekli kılıf modelleriyle de belirli akıllı telefonlarının üzerine takılabiliyordu. Bu modeller arasına Xperia Z Ultra da eklendi. Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Sony, hatırlayacağız üzere geçtiğimiz yaz aylarında QX10 ve QX100 ismini verdiği lens kamera modelleriniKişilerin akıllı cep telefonları ile kablosuz olarak üst seviye fotoğraf ve videolar çekmesi imkan sağlayan bu iki ürün, destekli kılıf modelleriyle de belirli akıllı telefonlarının üzerine takılabiliyordu. Bu modeller arasına Xperia Z Ultra da eklendi.

Sony'nin 6.44" Full HD ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, 2GB belleği ve su ile toza dayanıklı yapısı ile de dikkat çeken tablet telefon hibriti Xperia Z Ultra için SPA-ACX3 ya da SPA-ACX4 model isimleriyle hazırlandığı belirtilen sert kılıflar, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecekler ve üzerlerinde yer alan özel bölümde QX10 ile QX100 modellerini sağlam bir şekilde taşıyabilecekler.

Xperia Z için çıkartılanlara benzeyen QX10 ve QX100 uyumlu Xperia Z Ultra kılıfları, 31$ fiyat etiketiyle Ocak ayında önce Hong Kong, daha sonra ise dünya genelinde satışa sunulacak.

http://www.xperiablog.net/2013/12/31/sony-to-launch-qx10qx100-case-for-xperia-z-ultra/