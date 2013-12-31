Sony'nin Xperia Z Ultra için QX10 ve QX100'e özel olarak hazırladığı kılıflar ortaya çıktı

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Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Sony, hatırlayacağız üzere geçtiğimiz yaz aylarında QX10 ve QX100 ismini verdiği lens kamera modellerini görücüye çıkartmıştı. Kişilerin akıllı cep telefonları ile kablosuz olarak üst seviye fotoğraf ve videolar çekmesi imkan sağlayan bu iki ürün, destekli kılıf modelleriyle de belirli akıllı telefonlarının üzerine takılabiliyordu. Bu modeller arasına Xperia Z Ultra da eklendi.
Sony'nin 6.44" Full HD ekranı, Snapdragon 800 işlemcisi, 2GB belleği ve su ile toza dayanıklı yapısı ile de dikkat çeken tablet telefon hibriti Xperia Z Ultra için SPA-ACX3 ya da SPA-ACX4 model isimleriyle hazırlandığı belirtilen sert kılıflar, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecekler ve üzerlerinde yer alan özel bölümde QX10 ile QX100 modellerini sağlam bir şekilde taşıyabilecekler.
Xperia Z için çıkartılanlara benzeyen QX10 ve QX100 uyumlu Xperia Z Ultra kılıfları, 31$ fiyat etiketiyle Ocak ayında önce Hong Kong, daha sonra ise dünya genelinde satışa sunulacak.
http://www.xperiablog.net/2013/12/31/sony-to-launch-qx10qx100-case-for-xperia-z-ultra/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almanya Media Markt.de sitesinde pahalidan ucuza sirayla lumia 1520 iphone5 lumia 1020 note3 lg32gb Z1 Z Ultra One32 YANİ DEMEK Kİ SONY ALMANYA DA 2000TL HATTA 1800TL CİVARINDA
Bunun nesine eksi a dostlar ?
Zamanında haberin konusu olan QX10'un video incelemesi de yapılmıştı, ince ayrıntılar istiyorsanız biraz da ince arama yapmayı deneyin.
donanimhaber.com/...