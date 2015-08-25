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Sony'nin prototip drone modeli için ilk video geldi

3 yıl
3,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin prototip drone modeli için ilk video geldi

Sony Mobile ve robot teknolojileri konusunda uzman firmalardan ZMP, geçtiğimiz Temmuz ayında önemli bir ortaklık gerçekleştirerek "Aerosense" ismini verdikleri bir drone (Ufak boyutlu insansız hava aracı) şirketi kurduklarını duyurmuştu. Bu ortaklığın ilk meyvesi de yayınlanan video ile yapabildiklerini gözler önüne serdi.
Sony Mobile'ın kamera, algılama, iletişim ağı ile ZMP'nin otonom sürüşü ile robot teknolojileri konusundaki deneyimi bir araya getiren ve şimdilik "VTOL" olarak adlandırılan drone modeli, yayınlanan videoda da görebileceğiniz üzere aktif olarak görev yapabilecek seviyeye gelmiş durumda. Bünyesinde 10 kg yakın yük taşıyabilen ve saatte 170 km maksimum hıza ulaşabilen araç, dikey iniş / kalkış yapabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekerek gökyüzünden görüntüleme, arama kurtarma ve inceleme uygulamalarında yer alabilecek etkili bir çözüm ortaya koyuyor.
2016 yılında sektöre hizmet vermeye başlaması beklenen aracın ilk videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


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khytr89 3 yıl
Pizzacilarin camekaninda artik "a2 motor ehliyetli eleman araniyor"yazisi "bla bla drone ehliyetli eleman araniyor"yazisina donusucek gibi :)
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mavvrick 3 yıl
2 saat havada kalıyo hangi drone kalıyo 2 saat bravo sony
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kucukyenici 3 yıl
Çerçeveleri kalın! :-)
Sony kalitelidir, hoştur ama gittiği yol yol değil...
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canguler917 3 yıl
formula 1 araçlarından daha iyi sesi
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0MG90 3 yıl
Baya hızlı valla :D
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01myavuz 3 yıl
10 Kg yük iyiymiş, teknik bilgi yok ama boyutlar büyük gibi.
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kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş biraz uçagımsı bir tasarımı var :)...
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emre1393 3 yıl
gayet başarılı, menzil ve dikey iniş-kalkışta stabilite sorunları var gibi ama düzelteceklerdir.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Benim arabadan hızlı meret
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