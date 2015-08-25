Sony'nin prototip drone modeli için ilk video geldi





Sony Mobile ve robot teknolojileri konusunda uzman firmalardan ZMP, geçtiğimiz Temmuz ayında önemli bir ortaklık gerçekleştirerek "Aerosense" ismini verdikleri bir drone (Ufak boyutlu insansız hava aracı) şirketi kurduklarını duyurmuştu. Bu ortaklığın ilk meyvesi de yayınlanan video ile yapabildiklerini gözler önüne serdi.

Sony Mobile'ın kamera, algılama, iletişim ağı ile ZMP'nin otonom sürüşü ile robot teknolojileri konusundaki deneyimi bir araya getiren ve şimdilik "VTOL" olarak adlandırılan drone modeli, yayınlanan videoda da görebileceğiniz üzere aktif olarak görev yapabilecek seviyeye gelmiş durumda. Bünyesinde 10 kg yakın yük taşıyabilen ve saatte 170 km maksimum hıza ulaşabilen araç, dikey iniş / kalkış yapabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekerek gökyüzünden görüntüleme, arama kurtarma ve inceleme uygulamalarında yer alabilecek etkili bir çözüm ortaya koyuyor.

2016 yılında sektöre hizmet vermeye başlaması beklenen aracın ilk videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.



