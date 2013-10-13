Sony'nin tam kare aynasız kamerası A7 ilk defa görüntülendi

NEX serisi ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yere sahip olan Sony, uzun süredir merakla beklenen "Full Frame" yani tam kare aynasız kamerasını önümüzdeki günlerde lanse edecek gibi görünüyor. Sony'nin yeni nesil kameralarını yakından takip eden SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre, A7 adını taşıyacak olan yeni kamera gün ışığına çıktı.

Haberimize de konu olan kamera görüntüsü çok net olmasa da, tasarımı genel olarak NEX7 ve 2008 yılında lanse edilen A9000 modellerinin karışımı olarak değerlendirilebilir. Aynasız kamera pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenen A7, gelişmiş kontrol seçenekleri ile profesyonelleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Standart versiyonunun 24 Megapiksel, r uzantılı versiyonunun ise 36 Megapiksel olması beklenen kamera ile birlikte Sony'nin yeni lens kitlerini de duyurması bekleniyor.

Sony'e yakın kaynakların açıklamasına göre "oyunun kurallarını değiştiren" kamera olarak tanımlanan A7'nin, hem fotoğraf hem de video çekim kabiliyetleri ile sınıfının üzerinde performans sunması bekleniyor. RX100 ailesi ile kompakt dijital kamera pazarında standartları belirleyen performans ortaya koyan, A99 gibi modellerle de DSLR pazarındaki iddiasını güçlendiren Sony, NEX ailesinin başarısını 16 Ekim'de lanse edilmesi beklenen A7 ile daha da ileri götürmeyi hedefliyor.