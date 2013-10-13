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Sony'nin tam kare aynasız kamerası A7 ilk defa görüntülendi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin tam kare aynasız kamerası A7 ilk defa görüntülendi
NEX serisi ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yere sahip olan Sony, uzun süredir merakla beklenen "Full Frame" yani tam kare aynasız kamerasını önümüzdeki günlerde lanse edecek gibi görünüyor. Sony'nin yeni nesil kameralarını yakından takip eden SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre, A7 adını taşıyacak olan yeni kamera gün ışığına çıktı.
Haberimize de konu olan kamera görüntüsü çok net olmasa da, tasarımı genel olarak NEX7 ve 2008 yılında lanse edilen A9000 modellerinin karışımı olarak değerlendirilebilir. Aynasız kamera pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenen  A7, gelişmiş kontrol seçenekleri ile profesyonelleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Standart versiyonunun 24 Megapiksel, r uzantılı versiyonunun ise 36 Megapiksel olması beklenen kamera ile birlikte Sony'nin yeni lens kitlerini de duyurması bekleniyor. 
Sony'e yakın kaynakların açıklamasına göre "oyunun kurallarını değiştiren" kamera olarak tanımlanan A7'nin, hem fotoğraf hem de video çekim kabiliyetleri ile sınıfının üzerinde performans sunması bekleniyor. RX100 ailesi ile kompakt dijital kamera pazarında standartları belirleyen performans ortaya koyan, A99 gibi modellerle de DSLR pazarındaki iddiasını güçlendiren Sony, NEX ailesinin başarısını 16 Ekim'de lanse edilmesi beklenen A7 ile daha da ileri götürmeyi hedefliyor.

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gcb1903 5 yıl en beğenilen
Mr.Joey
Full Frame diyemiyorsunuz..

zoruna mı gitti Türkçe yazılması.
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tolter 5 yıl
Ben nex5r kullanıcısıyım, bu makine gerçekten canavar. Asıl merak ettiğim tahmini fiyat aralığı ne kadar olacak. Ayrıca sony daha profesyonel lesn üretimine başlamalı bu makineler için,ayrıca aynasız makineler gittikçe diğer fiirmalar tarafından gelişme kaydediyor. lens standardı getirilmeli, bu entegrasyon açısından önemlli, umarım firmalar içine kapanıp kendilerine ait lensler üretmez. Sony ve Apple bunu çok seviyor.
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ozturert 5 yıl tolter
tolter

Ben nex5r kullanıcısıyım, bu makine gerçekten canavar. Asıl merak ettiğim tahmini fiyat aralığı ne kadar olacak. Ayrıca sony daha profesyonel lesn üretimine başlamalı bu makineler için,ayrıca aynasız makineler gittikçe diğer fiirmalar tarafından gelişme kaydediyor. lens standardı getirilmeli, bu entegrasyon açısından önemlli, umarım firmalar içine kapanıp kendilerine ait lensler üretmez. Sony ve Apple bunu çok seviyor.

Hepsi kendi lensini kullanıyor zaten, 30 yılı aşkın süredir. Sony'le Apple'la alakası yok.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu piyasaya çıkarsa a77 nin fiyatı düşer belki :(
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myhotyro 5 yıl
Değiştirilebilir lensli aynasız makine pazarını ve üst seviye kompakt pazarını Sony yıllarca domine etmeye kararlı. Canon ve Nikon sürekli saçmalayıp nal toplamak niyetindeder herelde. Samsung bile 5 adım önlernde.
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trlux 5 yıl
aslında samsung da şu ff işine girse güzel olacak
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mav1li 5 yıl
Küçük ebatlı makinaya tam kare algılayıcı koymakla olmuyor. Objektifler büyük ve ağır olacağı için dengesiz olacak. 200 gram hafif olacak diye bunu almazdım. Sony kaliteli objektifleri küçük ve hafif yaparsa o zaman iş değişir.
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Golden Gate 5 yıl
Aynasız cihazlar hoş olmuyor açıkçası .

Özellikle pentaprism optik vizörlerden bakıp , o resmi yaşamak . Apayrı bir duygu ...
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gcb1903 5 yıl en beğenilen
Mr.Joey
Full Frame diyemiyorsunuz..

zoruna mı gitti Türkçe yazılması.
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theyapici 5 yıl
olympos om d nin buyugunu görmüş gibi oldum ama aynasız slt den iyi bari
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JoeyBane 5 yıl
Full Frame diyemiyorsunuz..
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thestell 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Full Frame diyemiyorsunuz..

you can speak english, congratulations!
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ozturert 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Full Frame diyemiyorsunuz..

Sen deyince bize yetiyor zaten. Biz Türkçe konuşmaya devam, gavurcayı sana bırakalım...
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