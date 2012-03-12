Sony'nin yeni Alpha DSLR'ı A57'e ait bir görüntü ortaya çıktı

Sony'nin kısa bir süre içinde tanıtımını yapacağı Alpha serisi DLSR fotoğraf makinelerinin en yeni üyelerinden A57'ye ait ilk görüntü ortaya çıktı. Tasarım olarak Sony A65'i andırdığı belirtilen A57'nin Canon 600D ve Nikon D5100 gibi rakiplerle rekabet içinde kalması için 699$'lık gövde fiyatına sahip olacağı ve Sony A57'nin Nisan ayı içinde satışa sunulacağı belirtildi. Sony'nin Alpha serisi yeni DSLR makinesi A57'nin bazı özellikleri şu şekilde belirtilmekte;

- 16 Megapiksel Exmor HD sensör

- 10-12 FPS çekim hızı

- 1.44 milyon renkli ekran

- 100-16000 ISO desteği

- 15 Noktalı AF sistemi

- AVCHD 2.0 60p/60i/24p video kayıt desteği