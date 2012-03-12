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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin yeni Alpha DSLR'ı A57'e ait bir görüntü ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony'nin kısa bir süre içinde tanıtımını yapacağı Alpha serisi DLSR fotoğraf makinelerinin en yeni üyelerinden A57'ye ait ilk görüntü ortaya çıktı. Tasarım olarak Sony A65'i andırdığı belirtilen A57'nin Canon 600D ve Nikon D5100 gibi rakiplerle rekabet içinde kalması için 699$'lık gövde fiyatına sahip olacağı ve Sony A57'nin Nisan ayı içinde satışa sunulacağı belirtildi. Sony'nin Alpha serisi yeni DSLR makinesi A57'nin bazı özellikleri şu şekilde belirtilmekte;
- 16 Megapiksel Exmor HD sensör
- 10-12 FPS çekim hızı
- 1.44 milyon renkli ekran
- 100-16000 ISO desteği
- 15 Noktalı AF sistemi
- AVCHD 2.0 60p/60i/24p video kayıt desteği

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DH Misafiri 7 yıl
Canon EOS 600D Genel Özellikler
Model adı: Canon EOS 600D
Algılayıcı: 22.3 x 14.9mm CMOS APS-C (1.6x çarpanı)
Çözünürlük: 18. MP
Görüntü boyutu: 5184 x 3456 (4:3)
Kit Lens: Canon 18-55 mm IS
Titreşim engelleme: Lensten
ISO: 100-64000 (12800'e genişletilebilir)
AF Sistemi: 9 nokta çapraz tip
Perde hızı: 30-1/4000
Bakaç: Pentaprizma %95 görüş alanı (0.85x büyütme)
LCD: 3.0” dönebilir ekran
Video Kayıt: 1920×1080(full hd) (30, 25, 23,976 kare/sn) MOV (H.264)
Dosya formatı: JPEG RAW, M-RAW, S-RAW
Bellek: SD, SDHC, SDXC
Bağlantı: USB 2.0 HDMI
Batarya: Şarj Edilebilir Li-iyon Pil LP-E8
Ağırlık: 570 gr
Boyutlar: 133, x 99,5 x 79,7 mm
600D İLE KIYASLAYAN ARKADAŞLAR TEKRARDAN KARŞILAŞTIRMA YAPSINLAR
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Elefue 7 yıl
600 D ve d5100 yana doğru açılan Sony Alfa 77 de yukarı doğru açılan lcd akran gaiba bu modelde de Alfa 55 gibi aşağı doğru açılıyor.Bir inceleme videosunda bu şekilde açılımın kullanışlı olmadığından bahsediyordu Bunuda düzeltselerdi çok daha iyi olurdu
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twona77 7 yıl
inceleyin lütfen...

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DH Misafiri 7 yıl
Yani fiyatına gore alınabilicek rakibi yok gibi..
Saniyede 10 kare gibi bir hıza canon'un 1dx nikonun d4 cihazları cıkmakta
onuda gectım 23.4 x 15.6 sensor boyutlarını duyduktan sonra bile alınır bu cihaz
eğer büyük kaba ağar makinaları taşımıyım diyenlere hitaben nex serisi ve bu seri kesinlikle olabilir.. güzel cihaz
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twona77 7 yıl
sony a57 ile ilgili 2 video buldum. a55 e göre makina baya büyümüş ve daha yakışıklı olmuş...

youtube.com/...

youtube.com/...
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twona77 7 yıl
bence fiyat uygun, kullanıcılar için yeni bir seçenek bence. auto fokus çok hızlı ve saniyede 10 kareye kadar fotoğraf çekebiliyor videoda sürekli af yapıyor ve en önemlisi nex-5n de kullanılan sensörü kullanıyor. buda demek oluyorki iso performansı d5100 dende 600d den de çok daha iyi ve tüm iso aralığında daha net fotoğraf çekmek demek. bunların yanında 3d, hdr gibi çekim modları bulunuyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Buradan resime bakınca içinde bir göz varmış hissi uyandırıyor. :) Fiyat için ne diyorsunuz bence pahalı sanki birazcık?
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Odyofilci 7 yıl
Orta format makinelere benzemiş :D
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söny 7 yıl
700dolarlık bi ürün değil f/p olarak kötü malasef kullancılarının araştırıp almalarını öneririm
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