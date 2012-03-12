Sony'nin yeni Alpha DSLR'ı A57'e ait bir görüntü ortaya çıktı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Sony'nin kısa bir süre içinde tanıtımını yapacağı Alpha serisi DLSR fotoğraf makinelerinin en yeni üyelerinden A57'ye ait ilk görüntü ortaya çıktı. Tasarım olarak Sony A65'i andırdığı belirtilen A57'nin Canon 600D ve Nikon D5100 gibi rakiplerle rekabet içinde kalması için 699$'lık gövde fiyatına sahip olacağı ve Sony A57'nin Nisan ayı içinde satışa sunulacağı belirtildi. Sony'nin Alpha serisi yeni DSLR makinesi A57'nin bazı özellikleri şu şekilde belirtilmekte;
- 16 Megapiksel Exmor HD sensör
- 10-12 FPS çekim hızı
- 1.44 milyon renkli ekran
- 100-16000 ISO desteği
- 15 Noktalı AF sistemi
- AVCHD 2.0 60p/60i/24p video kayıt desteği
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Model adı: Canon EOS 600D
Algılayıcı: 22.3 x 14.9mm CMOS APS-C (1.6x çarpanı)
Çözünürlük: 18. MP
Görüntü boyutu: 5184 x 3456 (4:3)
Kit Lens: Canon 18-55 mm IS
Titreşim engelleme: Lensten
ISO: 100-64000 (12800'e genişletilebilir)
AF Sistemi: 9 nokta çapraz tip
Perde hızı: 30-1/4000
Bakaç: Pentaprizma %95 görüş alanı (0.85x büyütme)
LCD: 3.0” dönebilir ekran
Video Kayıt: 1920×1080(full hd) (30, 25, 23,976 kare/sn) MOV (H.264)
Dosya formatı: JPEG RAW, M-RAW, S-RAW
Bellek: SD, SDHC, SDXC
Bağlantı: USB 2.0 HDMI
Batarya: Şarj Edilebilir Li-iyon Pil LP-E8
Ağırlık: 570 gr
Boyutlar: 133, x 99,5 x 79,7 mm
600D İLE KIYASLAYAN ARKADAŞLAR TEKRARDAN KARŞILAŞTIRMA YAPSINLAR
Saniyede 10 kare gibi bir hıza canon'un 1dx nikonun d4 cihazları cıkmakta
onuda gectım 23.4 x 15.6 sensor boyutlarını duyduktan sonra bile alınır bu cihaz
eğer büyük kaba ağar makinaları taşımıyım diyenlere hitaben nex serisi ve bu seri kesinlikle olabilir.. güzel cihaz
youtube.com/...
youtube.com/...