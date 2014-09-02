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Sony'nin yeni lens aparatı değiştirilebilir olacak

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin yeni lens aparatı değiştirilebilir olacak

Yarın ki basın toplantısı öncesinde IFA 2014 fuarında tanıtılacak pek çok ürünü internete sızan Sony'nin gölgede kalan önemli bir ürünü daha var ki o da QX serisi harici lens aparatı. İlk nesli oldukça başarılı bulunan lens aparatının yeni nesli fuarda oldukça ses getireceğe benziyor. Zira sızan görsellere göre yeni aparat değiştirilebilir lenslere sahip olacak. 

Sony ILCE-QX1 adındaki yeni aparatta lesnler dışında tutturma kaidesi de değiştirilebilir durumda. QX1 modeli bu kez Sony'nin daha büyük APS-C sensörünü temel alıyor. Bu sensöre göre de E-Mount lenslerin kullanımı mümkün hale gelecek. 

Önceki seri sabit lensli olmasına rağmen 500$'a kadar çıkıyordu. QX1 değiştirilebilir olması bakımından muhtemelen daha yüksek bir fiyattan pazara sunulacak. Ancak şimdilik detaylar bilinmiyor.  

http://www.xperiablog.net/2014/09/02/sony-qx1-lens-style-camera-press-pic-leaked-confirms-e-mount/ Yorum Yaz
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@CAN@ 4 yıl
Yenilikçi bir fikir. Bence daha çok gelişebilecek bir sistem.
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mursan99 4 yıl
cok pahalı olur bunlar bızım turk tuketıcısınden alsın alsın 20-30 kısı anca alır oda belki.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
sakat doğan teknolojilerden biri
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Allons-y 4 yıl
Daha çok yeni bir teknoloji fiyat o yüzden pahalı. İlerde bağlantı hızlarının yükselmesi ile cihaz üstündeki depolama birimi daha sonradan işlemci gereksiz hale gelebilir sadece sensör kablosuz verici bağlantı ve lens aparatına indirgenebilir bu cihazın fiyatını normal bir kameranın çok altına çeker.



Biraz abartmam gerekirse kablosuz şarj olabilen telefonlar ilerde bu tür cihazlara kendi üstlerinden kesintisiz enerji sağlayabilir ve cihazın üstünde bir pile gerek olmayabilir.
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MrKemal17 4 yıl
Bu lense Xenon Flash entegre etmeli.
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SteveMeade 4 yıl
Ütopik fiyatlar
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Creative BLack 4 yıl SteveMeade
SteveMeade
Ütopik fiyatlar

Aynen
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aybey 4 yıl
Telefon + NEX gövde taşımaktansa istediğin lens+ Telefon taşımak bana mantıklı geldi. Açıkçası Z3'den daha heyecan verici bir zamazingo olacak qx1.
Gelecek sene tam kara sensörlüsü de çıkar bunun. Artık komple gövde vs uğraşacağına firma direk bu şekilde bir apart geliştirir maliyetini düşürür ve karını arttırır. Belki 1020'de olduğu gibi fotoğraf makinesine dönüştüren kılıflarda çıkar, bakaç, harici flaş vesaire oraya bağlanır. Yükünüz azalır yani.
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jeofizikci 4 yıl

super fikir, nex lensleri buna takabileceğiz, sensorum var, 3-4 tane lensim var, garip bir aparatım var ama minnacık nex gövdeyi yanımızda taşımamak için bu tarz geriplikler ile uğraşıyoruz.
üstelik sony nex 18-200mm yi takınca her cebe sığacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



ben 500dolar buna vereceğime niye bir nex makine almayayım ki, hiç olmazsa cep telefonundanda bağımsızda adam gibi kullanabilirim, zaten nex makineler zaten çok ufak, dahası lens dahil next 3N 500dolar altına bulunabiliyor.
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Umutcan 4 yıl jeofizikci
jeofizikci


super fikir, nex lensleri buna takabileceğiz, sensorum var, 3-4 tane lensim var, garip bir aparatım var ama minnacık nex gövdeyi yanımızda taşımamak için bu tarz geriplikler ile uğraşıyoruz.
üstelik sony nex 18-200mm yi takınca her cebe sığacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



ben 500dolar buna vereceğime niye bir nex makine almayayım ki, hiç olmazsa cep telefonundanda bağımsızda adam gibi kullanabilirim, zaten nex makineler zaten çok ufak, dahası lens dahil next 3N 500dolar altına bulunabiliyor.

Aynen dediğiniz çok daha mantıklı. Bu cihazın tek özelliği kablosuz olarak vizörü cep telefonuna aktarması. Aynı fiyata zaten aynasız makineler alınabiliyor.
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sangreal_1905 4 yıl
16-50 mm lens ve A6000 le aynı sensör 24 mp olabileceği söyleniyor.300 euro sadece body lensle birlikte 450 euro
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FeneristFB 4 yıl

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