Sony'nin yeni lens aparatı değiştirilebilir olacak

Haber Editörü
Yarın ki basın toplantısı öncesinde IFA 2014 fuarında tanıtılacak pek çok ürünü internete sızan Sony'nin gölgede kalan önemli bir ürünü daha var ki o da QX serisi harici lens aparatı. İlk nesli oldukça başarılı bulunan lens aparatının yeni nesli fuarda oldukça ses getireceğe benziyor. Zira sızan görsellere göre yeni aparat değiştirilebilir lenslere sahip olacak.
Sony ILCE-QX1 adındaki yeni aparatta lesnler dışında tutturma kaidesi de değiştirilebilir durumda. QX1 modeli bu kez Sony'nin daha büyük APS-C sensörünü temel alıyor. Bu sensöre göre de E-Mount lenslerin kullanımı mümkün hale gelecek.
Önceki seri sabit lensli olmasına rağmen 500$'a kadar çıkıyordu. QX1 değiştirilebilir olması bakımından muhtemelen daha yüksek bir fiyattan pazara sunulacak. Ancak şimdilik detaylar bilinmiyor.
http://www.xperiablog.net/2014/09/02/sony-qx1-lens-style-camera-press-pic-leaked-confirms-e-mount/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biraz abartmam gerekirse kablosuz şarj olabilen telefonlar ilerde bu tür cihazlara kendi üstlerinden kesintisiz enerji sağlayabilir ve cihazın üstünde bir pile gerek olmayabilir.
Aynen
Gelecek sene tam kara sensörlüsü de çıkar bunun. Artık komple gövde vs uğraşacağına firma direk bu şekilde bir apart geliştirir maliyetini düşürür ve karını arttırır. Belki 1020'de olduğu gibi fotoğraf makinesine dönüştüren kılıflarda çıkar, bakaç, harici flaş vesaire oraya bağlanır. Yükünüz azalır yani.
üstelik sony nex 18-200mm yi takınca her cebe sığacak.
ben 500dolar buna vereceğime niye bir nex makine almayayım ki, hiç olmazsa cep telefonundanda bağımsızda adam gibi kullanabilirim, zaten nex makineler zaten çok ufak, dahası lens dahil next 3N 500dolar altına bulunabiliyor.
Aynen dediğiniz çok daha mantıklı. Bu cihazın tek özelliği kablosuz olarak vizörü cep telefonuna aktarması. Aynı fiyata zaten aynasız makineler alınabiliyor.