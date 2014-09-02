Sony'nin yeni lens aparatı değiştirilebilir olacak





Yarın ki basın toplantısı öncesinde IFA 2014 fuarında tanıtılacak pek çok ürünü internete sızan Sony'nin gölgede kalan önemli bir ürünü daha var ki o da QX serisi harici lens aparatı. İlk nesli oldukça başarılı bulunan lens aparatının yeni nesli fuarda oldukça ses getireceğe benziyor. Zira sızan görsellere göre yeni aparat değiştirilebilir lenslere sahip olacak.





Sony ILCE-QX1 adındaki yeni aparatta lesnler dışında tutturma kaidesi de değiştirilebilir durumda. QX1 modeli bu kez Sony'nin daha büyük APS-C sensörünü temel alıyor. Bu sensöre göre de E-Mount lenslerin kullanımı mümkün hale gelecek.





Önceki seri sabit lensli olmasına rağmen 500$'a kadar çıkıyordu. QX1 değiştirilebilir olması bakımından muhtemelen daha yüksek bir fiyattan pazara sunulacak. Ancak şimdilik detaylar bilinmiyor.

http://www.xperiablog.net/2014/09/02/sony-qx1-lens-style-camera-press-pic-leaked-confirms-e-mount/