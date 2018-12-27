Sorhea çevre güvenlik teknolojileri Türkiye pazarına girdi

Dünyanın önde gelen çevre güvenlik teknolojileri firmalarından Sorhea, Türkiye pazarına Sensormatic distribütörlüğü ile adım atıyor. Güneş enerjisi ile kesintisiz hizmet sunan Sorhea açık alan güvenliğine yeni ve çevre dostu çözümler geliştiriyor.

Sorhea neler sunuyor?

Endüstriyel tesisler, küçük ve orta ölçekli fabrikalar, kurumsal şirketlerin merkez binaları ve çevre koruma ihtiyacı duyan konut ve siteler için Sorhea bünyesinde farklı teknolojiler sunuluyor. Güneş enerjisi sayesinde geniş alanlarda ve uzun metrajlı uygulamalarda sahada enerji kablosu maliyeti ortadan kaldırılıyor.

Ayrıca sistemin işletme maliyetlerindeki enerji kaleminden de tasarruf edilmesini sağlayan bu özellik hem kurulum hem de devreye alma süreçlerinde daha hızlı. Yine güneş enerjisi sayesinde kesintisiz çalışma da mümkün.

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Sorhea tarafından geliştirilen özel teknoloji sayesinde, çit üzeri algılama kablosu üzerinde bulunan sensörler üzerinden algılama hassasiyeti otomatik olarak kalibre edilebiliyor. Bununla birlikte ürün, kablonun herhangi bir noktadan kesilmesi ya da kopması durumunda onarım veya değişim için ek kablo vasıtasıyla güvenlik sağlamaya devam ediyor.

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Bununla birlikte mevcut güvenlik sistemleriyle entegre olarak çalışan Sorhea çözümleri, alarmın hangi noktadan geldiğini yerleşkenin haritası üzerinde operatöre gösteriyor. Video izleme sistemleri ile entegrasyona da olanak tanıyan ürünler, alarmın geldiği bölgeye en yakın kamerayı tetikleyerek, görüntüyü operatörün monitörüne getiriyor. Bu uyarının, güvenlik monitörü üzerinde ayrı bir pencerede açılması sayesinde de operatör kaynaklı hataların önüne geçilebiliyor. Olaylara hızlı müdahale edilmesine olanak sağlıyor.

Sorhea çözümleri arasında kızılötesi bariyerler, şok tespit cihazları, sanal perde çözümü, termal tespit cihazları, dedektör çit tasarımı gibi pek çok farklı teknoloji yer alıyor.