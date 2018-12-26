Yeni nesil Xbox konsolu 4K 240fps seviyesine çıkabilir

Ticari kaygılar ve gelişen teknolojiler sonrasında konsol cihazlarının üretim döngüsü 3-4 yıl aralığına kadar indi. Bu bakımdan yeni konsolların çıkış tarihi de 2020-2021 olarak bekleniyor. Zaman zaman bazı detaylar internete sızdırılıyor.

Yeni Xbox konsolu neler sunacak?

Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsolları için AMD ile sıkı bir çalışma içerisinde olduğu biliniyor. Yine özelleştirilmiş bir yonga üzerinde çalışan AMD’nin hangi mimarilere yer vereceği merak konusu. Bu bakımdan sızıntılar da bunun üzerine yoğunlaşıyor.

Her iki firmanın şu sıralar prototip aşamasını tamamlamak üzere olduğu dile getiriliyor. Yani bu dönemdeki yonga mimarileri muhtemelen yeni nesil konsollarda da kendisine yer bulacak.

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Pek çok kaynak Zen 2 işlemci çekirdeği üzerinde hem fikir durumda. Grafik tarafında ise çelişkiler var. Bazı kaynaklar Vega 2 mimarisinin hazır olduğu için yeni sistemde yer alacağını düşünüyor. Bazı kaynaklar ise Navi 20 mimarisini ön görüyor.

Son gelen bilgiler yeni nesil Xbox konsolunda 4K oyunların 240fps seviyesine kadar çıkacağını gösteriyor. Bunlar bir analiz uzmanının tahminleri olarak kayda geçirilmiş. Bu bakımdan ne kadar doğru olduğu tartışmalı.

Elbette yeni konsollar grafik gücü açısından mevcut nesilleri oldukça geride bırakacaktır. Hatta 4K 60fps seviyesi neredeyse kesin gibi görünüyor. Bununla birlikte 240fps seviyeleri biraz abartı olabilir ya da yazılım ölçeklendirmesi gibi bir çözüm kullanılabilir. Yani destekli oyunlarda böyle bir ölçeklendirme görebiliriz.

Microsoft’un gelecek yıl içerisinde sadece internet üzerinden oyun indirebilen bir konsol piyasaya süreceği konuşuluyor. Sonrasında ise asıl yeni nesil konsol gelecek. Bu dönemde PS 5 konsolunun da piyasada olması bekleniyor.