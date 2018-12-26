Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Xbox konsolu 4K 240fps seviyesine çıkabilir

Microsoft’un önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği yeni Xbox konsolu ile ilgili önemli iddialar var. Bir analiz uzmanı yeni konsolun 4K 240fps seviyesine çıkabileceğini düşünüyor.
4 ay
12,7b
1
59
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ticari kaygılar ve gelişen teknolojiler sonrasında konsol cihazlarının üretim döngüsü 3-4 yıl aralığına kadar indi. Bu bakımdan yeni konsolların çıkış tarihi de 2020-2021 olarak bekleniyor. Zaman zaman bazı detaylar internete sızdırılıyor.

Yeni Xbox konsolu neler sunacak?

Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsolları için AMD ile sıkı bir çalışma içerisinde olduğu biliniyor. Yine özelleştirilmiş bir yonga üzerinde çalışan AMD’nin hangi mimarilere yer vereceği merak konusu. Bu bakımdan sızıntılar da bunun üzerine yoğunlaşıyor.

Her iki firmanın şu sıralar prototip aşamasını tamamlamak üzere olduğu dile getiriliyor. Yani bu dönemdeki yonga mimarileri muhtemelen yeni nesil konsollarda da kendisine yer bulacak.

Ayrıca Bkz. "ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı"

Pek çok kaynak Zen 2 işlemci çekirdeği üzerinde hem fikir durumda. Grafik tarafında ise çelişkiler var. Bazı kaynaklar Vega 2 mimarisinin hazır olduğu için yeni sistemde yer alacağını düşünüyor. Bazı kaynaklar ise Navi 20 mimarisini ön görüyor.

Son gelen bilgiler yeni nesil Xbox konsolunda 4K oyunların 240fps seviyesine kadar çıkacağını gösteriyor. Bunlar bir analiz uzmanının tahminleri olarak kayda geçirilmiş. Bu bakımdan ne kadar doğru olduğu tartışmalı.

Elbette yeni konsollar grafik gücü açısından mevcut nesilleri oldukça geride bırakacaktır. Hatta 4K 60fps seviyesi neredeyse kesin gibi görünüyor. Bununla birlikte 240fps seviyeleri biraz abartı olabilir ya da yazılım ölçeklendirmesi gibi bir çözüm kullanılabilir. Yani destekli oyunlarda böyle bir ölçeklendirme görebiliriz.

Microsoft’un gelecek yıl içerisinde sadece internet üzerinden oyun indirebilen bir konsol piyasaya süreceği konuşuluyor. Sonrasında ise asıl yeni nesil konsol gelecek. Bu dönemde PS 5 konsolunun da piyasada olması bekleniyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/64262/next-gen-xbox-hit-4k-240fps-analyst/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fatic 4 ay en beğenilen
Marioda anca 4kda 240 fps verebilirler 4x 2080ti ile bile bu rakamları 4kda alamazsın güncel oyunlarda.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 4 ay
Microsoft neslin başındaki hataları yapmayıp çoğu Xbox 360 kullanıcısını da rakibine kaptırmasaydı şu an tablo çok daha lehine olabilirdi. Ama zamanla Microsoft oyuncunun lehine bir sürü politika yaparken, zamanında oyuncu yanında gözüken bazılarıdan da tam tersi politika görmeye başladık. Ülkemiz de her iki konsolda da oyun fiyatları aşırı pahalı, konsol fiyatları aşırı pahalı peki bu pahalılıkta oyun oynamak isteyen bana, kim ne sunuyor? Bir yanda sürekli 1 tl kampanyası yapıp yığınlarca oyun oynatmaya çalışan bir platform Xbox, diğer tarafta indirim de bile satın alamayacağımız fiyatlarla oyunlar sunan diğerleri. Microsoft zamanla satışlarda da durumu toparlayıp kendi bünyesine kattığı şirketlerle de baya baya tekrar 360 zamanlarındaki günlere dönecektir. Tek isteğim bu tutumlarını hiç bırakmasınlar.
Microsoft neslin başındaki hataları yapmayıp çoğu Xbox 360 kullanıcısını da rakibine kaptırmasaydı şu an tablo çok daha lehine olabilirdi. Ama zamanla Microsof...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psychocake 4 ay
Haberin orjinalini paylaşsanıza nerde çeviri hatası yaptığınızı görelim. Merak ettim gerçeğinde ne yazıyor
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlfieLowis 4 ay
Bence 8k 512fps verecek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackTower_35 4 ay
240 fps i kaldıracak TV niz varmı? Şakamısınız siz ya.. Yeni nesil VR verir onu anca 1080p 240 fps..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Ps4 ve xbox hepsi 240 fps.. komik.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snakefatih 4 ay
tamam yeni nesil yaklaşıyor bu dönemlerde fake haberler çıkar buna hazırız da kardeşim bu kadar da fake olmasın 240fps nedir? ardı kökü 1 konsol 4k ultra ayarlarda 60 fps yi görsün yeter 4k 240fps için kaç tane rtx 2080ti lazım. gerçek 4k yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytug25 4 ay
Yeni nesil xbox konsolu 4k 240 fps seviyesine çıkabilirden ziyade konsol fiyatı hangi seviyeye çıkabilir benim için daha önemli

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 4 ay
Özel oyun ve 60 FPS yeter , teknoloji zaten gelişti FPS ve çözünürlüğü 4K yapınca içerikten kısılacaksa gerek yok .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Bu haberi ileride gülmek için saklayın. Xbox o zamada çıkan Assassins Creed'i 30 fps oynatacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan0101 4 ay
Tamamen atmasyon

Bazı arkadaşlarda yorumlarda exc. oyun yazmışlar , Bu saatten sonra microsofttan konsol exc. beklemeyin. Gelecek oyunlar dahil microsoft exc. olacak (pc-xbox) benim için sıkıntı yok güzel oyunlar gelsinde xbox veya pc farketmez herkes ulaşıp oynasın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 4 ay
yav he he. (hep yapmak istemişimdir. bence oldu)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 4 ay
Konsol çoğunlukla TV ye bağlanarak kullanılır ve günümüzde 120Hz üstü panel kullanımı yaygın değil, hatta çoğu halen 50Hz. Bu durumda 120fps üstü gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12685 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, xbox one xs ve
5 etiket daha Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor 4 ay Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır? 4 ay MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece 4 ay Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu 4 ay Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı 4 ay PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir 4 ay Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı 4 ay Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı 4 ay Apple'a bir patent ihlali davası daha açıldı 4 ay Samsung, BeyondX adını verdiği premium bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor 4 ay Nova Launcher Prime kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu 4 ay Tesla hızlı şarj kapsamı Avrupa'nın %100'üne yayılıyor 4 ay Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı 4 ay Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi 4 ay Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok" 4 ay Anthony Pompliano:"Bitcoin’in fiyatı 3.000 doların altına düşecek" 4 ay Fazla yüklenilen Amazon Alexa Noel günü çöktü 4 ay Sorhea çevre güvenlik teknolojileri Türkiye pazarına girdi 4 ay BOE, 6. nesil AMOLED ekran üretimi için 6.7 milyar dolar yatırım yapacak 4 ay Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi ülkemizde başladı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Xbox konsolu 4K 240fps seviyesine çıkabilir Sonraki Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi 4 ay Oppo 10x kayıpsız yakınlaştırma yapan bir teknoloji üzerinde çalışıyor 4 ay Apple, 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanacak 4 ay Playstation Plus Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 4 ay iPad mini 5'in kılıf görseli yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor 4 ay Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 4 ay ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı 4 ay Gerçek klavyeli Commodore 64 Retro konsolu geliyor 4 ay Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar 4 ay Monster'da Bu Hafta - Titanfall 2 4 ay Çin’de Apple kullanan çalışanlara ceza verilmesi gündemde 4 ay Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı 6 farklı bellek versiyonu ile gelecek 4 ay İngiliz ordusu yüksek teknoloji ürünü bomba imha robotları satın alıyor 4 ay MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı 4 ay Çocuklarda görülen lösemi düşmanı “süper ilaç” on yıldan kısa sürede ortaya çıkabilir 4 ay Yüksek performanslı Subaru Forester STI ve Impreza STI önümüzdeki ay tanıtılacak 4 ay PlayStation Classic, daha ilk ayı dolmadan indirime girdi 4 ay Delikli ekran tasarımı ve 48 MP arka kamera: Honor View 20 resmen tanıtıldı 4 ay Türk Telekom mobil internet paylaşımından ücret almayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim