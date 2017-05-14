Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Sosyal medya paylaşımları mahkemede nasıl aleyhinize kullanılabilir?

Yargıç Michael Corriero, kişilerin sosyal medyada paylaştıkları şeylerin nasıl delil olarak kullanılabileceğini açıkladı. Detaylara ve videoya haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
7
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Yaklaşık 28 senedir görev yapan Yargıç Michael Corriero, son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen konulardan birisiyle ilgili aydınlatıcı bilgiler paylaştı. Deneyimli yargıç, sosyal paylaşım platformlarında bulunan paylaşımların veya diğer türlü bilgilerin mahkemede kişi aleyhine nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde anlattı.

Yargıç Corriero, silah bulundurduğu gerekçesiyle suçlanan bir birey üzerinden sosyal medyanın mahkemedeki kullanımını anlattı. Anlatılana göre bireyin suçunu reddetmesinin ardından yetkililer kişiye ait sosyal paylaşım hesabını (örneğin Facebook) inceleyebiliyor ve kişinin silahla olan fotoğraflarının bulunması durumunda bu paylaşımlar delil olarak kullanılabiliyor. Yargıç, buna ek olarak başkaları tarafında çekilmiş fotoğrafların ve videoların da ele geçirilmesi durumunda delil olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Corriero’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde (açıklayıcı olması için detaylandırıldı):

“Bir arkadaşınızın sizi sarhoş gibi gösterdiği fotoğrafı paylaşmasını hukuki yollarla engelleyebilirsiniz ancak eğer gerçekten sarhoşsanız ve bununla bağlantılı olabilecek bir suça dahil olduysanız, o halde paylaşılan fotoğraf delil olarak kullanılabilir. Halka açık alanlarda fotoğraf çekme konusunda herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Bu nedenle istemeden de olsa içerisinde bulunduğunuz fotoğraflar veya videolar gerekli durumlarda aleyhinize kullanılabilir. Bir konu hakkında yasa dışı yollarla delil elde etmeyi yasaklayan yasalar özünde yalnızca güvenlik güçlerini ilgilendiriyorlar. Yani bir suç işlediyseniz ve bunu başkalarının bilmesine izin verdiyseniz, bu sizin için oldukça kötü.”


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 2 yıl en beğenilen
Her yaptığı şeyi, yediği yemekten, içtiği içkiden, gittiği mekandan tutun da sevgilisine, ailesine, arkadaşlarına kadar aklınıza gelecek her şeyi sosyal medyadan yayan insanlar var. Ve bu insanlar en ufak şeyde " devlet bizi fişliyor, FBI bilgilerimizi çalmak istiyor, CIA beni gözetliyor " falan diyor. Mahkemelerin işine yaraması ise güzel. Bu anonimliğin bir bağlayıcılığı olmalıydı.
Her yaptığı şeyi, yediği yemekten, içtiği içkiden, gittiği mekandan tutun da sevgilisine, ailesine, arkadaşlarına kadar aklınıza gelecek her şeyi sosyal medyada...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 2 yıl
Onu bunu geçinde bu hafta niye 2si1 yok ?
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MALTHAEL 2 yıl
Onu bunu geçinde bu hafta niye 2si1 yok ?
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SJess 2 yıl
sosyal medya ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Ne oldu görüyorsunuz. "Sosyal Medya" dedikleri seyler artik hayatlarinizi etkilemeye hatta karismaya baslior. Üstelik kendinizi bagsen istemediginiz durumlara mesuliyetlerin altina sokabiliyorsunuz. Sahsiniza Münasir olan hic birsey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 2 yıl
Hakaretlere ve yanlışlara karşı bu işin mahkemelere taşınması çok normal ancak düşünce özgürlüğü, fikir beyanı ve eleştirilerin de bu kategoriye girmesi son derece yanlış ve kabul edilemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl en beğenilen
Her yaptığı şeyi, yediği yemekten, içtiği içkiden, gittiği mekandan tutun da sevgilisine, ailesine, arkadaşlarına kadar aklınıza gelecek her şeyi sosyal medyadan yayan insanlar var. Ve bu insanlar en ufak şeyde " devlet bizi fişliyor, FBI bilgilerimizi çalmak istiyor, CIA beni gözetliyor " falan diyor. Mahkemelerin işine yaraması ise güzel. Bu anonimliğin bir bağlayıcılığı olmalıydı.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i_lenker 2 yıl
ben de yargıç bey sosyal medyada nasıl düşünce suçu işleyerek içeri tıkılabileceğimizi anlatacak sanıyordum. meğersem işlenen bir suça ait fotodan falan bahsediyormuş, bunu sosyal medya olmadan da bulabilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Damenda 2 yıl
Kafası çalışan zaten kullanmaz :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni geliştirilen elektrikli go kart, 0-60 mph hızlanmasını 1,5 saniyede tamamlıyor 2 yıl Tesla'nın kurucusu yeni bir elektrikli otomobil şirketi kurdu 2 yıl ASELSAN arazide yüksek perfomans sağlayan Askeri Yürüyüş Asistanını tanıttı 2 yıl McAfee: WannaCry saldırısı yeni ve tehlikeli bir model yarattı 2 yıl Legend of Zelda mobile geliyor 2 yıl Gemilerde kaptanlara gerek kalmayacak: Otomom ve elektrikli yük gemileri 2 yıl Apple yapay zeka şirketi Lattice Data'yı satın aldı 2 yıl Arçelik'ten Geleceğin Mağazaları Konsepti özel video 2 yıl Yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl İşte karşınızda HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11 2 yıl TSK’ya 24 adet silahlı Hürkuş – C geliyor 2 yıl MP3 formatına elveda 2 yıl Motorola bu yıl 9 uygun fiyatlı ve amiral gemisi telefon çıkaracak 2 yıl Bu uygulama grafik hesap makinelerinin sonunu getirebilir 2 yıl Bora Füzesi, Yunan ve Rus medyasında ses getirdi 2 yıl Microsoft'tan WannaCry saldırıları için acil durum güncellemesi 2 yıl Netflix'ten root'lu Android cihazlarla ilgili kötü haber geldi 2 yıl Samsung’un Cortex-A73 çekirdekli yeni yonga seti ortaya çıktı 2 yıl ASELSAN yerli lazer silahını tanıttı, sizler için merak edilenleri sorduk 2 yıl AMD Yıldız Gemisi: 48 çekirdekli canavar 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sosyal medya paylaşımları mahkemede nasıl aleyhinize kullanılabilir? Sonraki HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu 2 yıl Ortada bir ürün yok ama pazar değeri milyarlarca dolar seviyesinde 2 yıl Renault da siber saldırılardan nasibini aldı 2 yıl Game of Thrones yazarının bir kitabı daha dizi oluyor 2 yıl WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği için 3.2 milyon ceza ödeyecek 2 yıl İşlemci pazarında silahlar çekildi: Core i9 serisine hazır olun 2 yıl NASA'nın dev uzay aracı ortaya çıktı 2 yıl Milyonları tehdit eden fidye yazılımını durdurmanın yolu bulundu 2 yıl Almanya otonom araç testlerine onay verdi 2 yıl Apple, WWDC etkinliğinde yeni iPad Pro’yu ve daha fazlasını tanıtabilir 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 gişede rakip tanımıyor 2 yıl Qualcomm davasına Intel ve Samsung da katıldı 2 yıl Satechi’den MacBook Pro 2016 için kapsamlı bir USB Tip-C çoğaltıcı 2 yıl Samsung döküm tesislerini ayrı bir bölüm haline getiriyor 2 yıl Samsung Galaxy J3, AT&T tarafından satışa sunuldu 2 yıl iPhone SE 2017 kendini gösterdi 2 yıl Apple’dan uyku takibi konusunda önemli satın alma 2 yıl Android güncellemelerinde önemli gelişme 2 yıl BlackBerry KEYone akıllı telefon mercek altında 2 yıl Tarihin en büyük ransomware saldırılarından birisi şu an gerçekleşiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim