Sosyal medya paylaşımları mahkemede nasıl aleyhinize kullanılabilir?

Yaklaşık 28 senedir görev yapan Yargıç Michael Corriero, son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen konulardan birisiyle ilgili aydınlatıcı bilgiler paylaştı. Deneyimli yargıç, sosyal paylaşım platformlarında bulunan paylaşımların veya diğer türlü bilgilerin mahkemede kişi aleyhine nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde anlattı.

Yargıç Corriero, silah bulundurduğu gerekçesiyle suçlanan bir birey üzerinden sosyal medyanın mahkemedeki kullanımını anlattı. Anlatılana göre bireyin suçunu reddetmesinin ardından yetkililer kişiye ait sosyal paylaşım hesabını (örneğin Facebook) inceleyebiliyor ve kişinin silahla olan fotoğraflarının bulunması durumunda bu paylaşımlar delil olarak kullanılabiliyor. Yargıç, buna ek olarak başkaları tarafında çekilmiş fotoğrafların ve videoların da ele geçirilmesi durumunda delil olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Corriero’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde (açıklayıcı olması için detaylandırıldı):

“Bir arkadaşınızın sizi sarhoş gibi gösterdiği fotoğrafı paylaşmasını hukuki yollarla engelleyebilirsiniz ancak eğer gerçekten sarhoşsanız ve bununla bağlantılı olabilecek bir suça dahil olduysanız, o halde paylaşılan fotoğraf delil olarak kullanılabilir. Halka açık alanlarda fotoğraf çekme konusunda herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Bu nedenle istemeden de olsa içerisinde bulunduğunuz fotoğraflar veya videolar gerekli durumlarda aleyhinize kullanılabilir. Bir konu hakkında yasa dışı yollarla delil elde etmeyi yasaklayan yasalar özünde yalnızca güvenlik güçlerini ilgilendiriyorlar. Yani bir suç işlediyseniz ve bunu başkalarının bilmesine izin verdiyseniz, bu sizin için oldukça kötü.”