Sosyal medyaya yönelik kısıtlama devam ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 7 Eylül 2025 gece saatlerinden itibaren Türkiye’de pek çok sosyal medya platformuna erişim kısıtlanmış durumda. Küresel internet izleme kuruluşu Netblocks, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'de X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ve WhatsApp gibi çevrimiçi platformlara erişimin birçok ağda kısıtlandığını bildirdi.

İnternetteki yerel sansürü izleyen Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre, erişim sorunları pazar günü TSİ 23.45 itibarıyla başladı ve platformlara yönelik bant genişliği kısıtlaması getirildi.

Twitter (X), Instagram ve YouTube’a erişim sorunu yaşanıyor 13 sa. önce eklendi

Bant daraltmasının Türkiye genelinde olmadığı, bölgesel bir daraltmanın söz konusu olduğu Downdetector verilerinden anlaşılıyor. Daraltmanın İstanbul’da yoğunlaştığı görülebiliyor.

12 saattir bant daraltma sürüyor

Tam Boyutta Gör Aradan geçen 12 saatten fazla bir süreye rağmen sosyal medya platformlarında erişim sorunu devam ediyor. Bir şekilde sosyal ağlara erişen kullanıcılar ise erişim sorununun iş akışlarını da engellediğini bildiriyor. Zira bu platformlar sadece “eğlence” amaçlı değil, profesyonel amaçlar için de kullanılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte sosyal medya platformlarından henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde söz konusu platformlara yönelik alınmış bir erişim engeli kararı bulunmuyor. BTK tarafından da resmi bir açıklama gelmiş değil.

Çözüm ne?

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşayan kullanıcıların büyük bölümü, engelleri aşmak için VPN servislerine yöneliyor. Kısıtlamaların ardından VPN indirme ve kullanım oranlarında kısa sürede gözle görülür bir artış yaşandı.

VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları ücretsiz 10 ay önce eklendi

Play Store ve App Store’da popüler uygulamalar arasına VPN - Super Unlimited Proxy adlı uygulamanın girdiği görülüyor. Birçok kullanıcı da bu yöntem sayesinde platformlara erişim sağlayabildiğini aktarıyor. Öte yandan bir çok kullanıcı bazı VPN servislerinin işe yaramadığını da raporluyor. Kullanıcılar, Cloudflare WARP VPN'in çalıştığını aktarıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Sosyal medyaya yönelik kısıtlama devam ediyor: Çözüm ne?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: