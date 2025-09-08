Sosyal medyaya yönelik kısıtlama devam ediyor

İnternetteki yerel sansürü izleyen Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre, erişim sorunları pazar günü TSİ 23.45 itibarıyla başladı ve platformlara yönelik bant genişliği kısıtlaması getirildi.
Bant daraltmasının Türkiye genelinde olmadığı, bölgesel bir daraltmanın söz konusu olduğu Downdetector verilerinden anlaşılıyor. Daraltmanın İstanbul’da yoğunlaştığı görülebiliyor.
12 saattir bant daraltma sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte sosyal medya platformlarından henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde söz konusu platformlara yönelik alınmış bir erişim engeli kararı bulunmuyor. BTK tarafından da resmi bir açıklama gelmiş değil.
Çözüm ne?
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşayan kullanıcıların büyük bölümü, engelleri aşmak için VPN servislerine yöneliyor. Kısıtlamaların ardından VPN indirme ve kullanım oranlarında kısa sürede gözle görülür bir artış yaşandı.
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşayan kullanıcıların büyük bölümü, engelleri aşmak için VPN servislerine yöneliyor. Kısıtlamaların ardından VPN indirme ve kullanım oranlarında kısa sürede gözle görülür bir artış yaşandı.

Play Store ve App Store'da popüler uygulamalar arasına VPN - Super Unlimited Proxy adlı uygulamanın girdiği görülüyor. Birçok kullanıcı da bu yöntem sayesinde platformlara erişim sağlayabildiğini aktarıyor. Öte yandan bir çok kullanıcı bazı VPN servislerinin işe yaramadığını da raporluyor. Kullanıcılar, Cloudflare WARP VPN'in çalıştığını aktarıyor.
