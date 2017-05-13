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Milyonları tehdit eden fidye yazılımını durdurmanın yolu bulundu

Dün sabah saatlerinde başlayan ve yalnızca birkaç saat içerisinde yaklaşık 100 ülkeyi etkileyen WannaCry isimli fidye yazılımını durdurmanın yolu bulundu. Detaylar haberimizde.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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12 Mayıs sabahı başlayan ve kısa sürede milyonlarca kişi için tehdit oluşturan WannaCry isimli fidye yazılımı (ransomware) MalwareTech’te görevli olan bir siber güvenlik uzmanı tarafından durduruldu. Fidye yazılımını nasıl durdurduğunu detaylıca kendi bloğu üzerinden açıklayan siber güvenlik uzmanı, yazılımın bulaştığı dosyaları şifrelemek adına kullandığı bir domain adresini satın alarak ransomware’i durdurmayı başarmış.
Milyonları tehdit eden fidye yazılımını durdurmanın yolu bulundu

Blog paylaşımında anlatıldığına göre fidye yazılımı, sisteme giriş yaptıktan sonra siber güvenlik uzmanı tarafından satın alınan domain adresine veri göndererek çalışmaya başlıyor. Yazılımın yaratıcısı tarafından özellikle sahipsiz bırakılan domain adresi, ransomware’e cevap veremediği takdirde şifreleme işlemi başlıyor. Bu adrese yazılımı inceleyerek ulaşan güvenlik uzmanı, domain adresinin bir tür önlem olarak kullanıldığını ve bir şeylerin ters gitmesi durumunda adresin satın alınarak yazılımın durdurulabildiğini söyledi. Adresi satın almasının ardından Cisco Umbrella ile sorgu hacmini kontrol eden siber güvenlik uzmanının paylaştığı istatistiği aşağıdaki görselden görebilirsiniz.

Fidye yazılımı domainden cevap gelmesinin ardından kendini kapattı ve şifreli olan dosyalar yeniden kullanıma açıldı ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığı biliniyor. Yazılımın kendini devre dışı bırakmış olmasına rağmen hala bilgisayarlarda yer aldığı ve hackerların kod değişimi ile yazılımı yeniden aktif edebileceği biliniyor. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

Domain ülkemizde engellenmişti

Yazılımın durmasını sağlayan domainin ülkemizde erişime kapatıldığı duyurulmuştu. Donanım Haber forumlarında da paylaşıldığı üzere, ransomware'in engellenmiş olan aktif domaine ulaşamayacağı, yani kendini kapatma kodunun devreye girmeyeceği düşünülüyordu. Engel, domainin fidye yazılımını durdurabildiğinin anlaşılmasının ardından kaldırıldı.

Microsoft güncelleme dağıtmaya başladı

Daha önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi yazılım, NSA tarafından kullanılan ve Microsoft tarafından geçtiğimiz Mart ayında yamalanan açıktan faydalanarak yayılmayı başardı. Microsoft, açığı kapatmış olmasına rağmen hala güncelleme yapmamış olan kullanıcıları için yeni bir yama yayımladı. Windows 8 ve Windows XP kullanıcılarının indirebileceği yama, yalnızca fidye yazılımın sisteme girişini engellemek amacıyla geliştirildi. Microsoft’un Windows XP desteğini kesmesine rağmen güvenlik yaması yayımlaması da kullanıcıları tarafından takdir edildi.

Yamalar hakkında daha fazla bilgiye ve indirme linklerine buradan ulaşabilirsiniz. 


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Virinom 2 yıl en beğenilen Türkçesever
Vista'yı kodlayan mühendisler bile öyle bir işletim sisteminin varlığını unutmuştur. Bırakın artık her güncelleme haberinin altına Vista kullananlara ne olacak demeyi. Onlar da başka bir işletim sistemine geçsin. Vista'da kalmalarını gerektirecek hiçbir sebep yok
Vista'yı kodlayan mühendisler bile öyle bir işletim sisteminin varlığını unutmuştur. Bırakın artık her güncelleme haberinin altına Vista kullananlara ne olacak ...
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Türkçesever 2 yıl
Bu siber saldırıların arkasında büyük birileri var gibi. Kim olduğunu zaman gösterecek.
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RaptorFX 2 yıl
Sabah XP sistemlere 4 güncelleme birden geldi. 360totalsecurity kur ahanda bunları dedi. Sorun yok.
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FBcoskunFB 2 yıl
Cryptolocker diye umutlandim ama degilmis.sirket bilgisayari yatiyor aylardir koydum bir kenara.
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Guest-B2B7A0AF7 2 yıl
O domain adresi sahtedir büyük ihtimal adam botnet ağı üzerinden parayı cukkalıyor. Büyük ihtimal bir kaç tane daha domain adresi vardır. Bu virüsün daha keşif edilmemiş bir çok özelliği olabilir bunu yapan adam bu kadar saf olamaz bence.
Allahtan sality , cıh veya sql slammer gibi bir illet değil sality formattan sonra bile gitmeyen bir illet biosa kendini yazıyor.
Windowsda çok açık var linux kullanın kafanız rahat olsun.
Dipnot: Linux içinde virüsler mevcut yazılabilir lakin Windows kadar yaygın değil ve yazılmaya değmez ayrıca linuxda virüsün çalışabilmesi windowsda çalışmasından daha zordur çünkü her linux arasında aynı dağıtım olsa dahi farklar mevcuttur. Sisteme yapılan değişiklikler linuxu güvenli hale getirmektedir. Yani örneğin ben ubuntu için virüs yazıyorum ama ubuntunun sadece benimle aynı olan sürümlerinde patchli olan cihazlarında çalışır veya sadece benim cihazımda çalışır.
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tufanumur12 2 yıl
virüsü geliştiren her kim ise bütün açıkları bilebilecek kadar zeki "yada o açıkları bırakanlarla ortak" birisiymiş. Ama çomaktan kaçamadı. Bu kadar açığı bilen birisinin muhakkak elinde bir b planı vardır.
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assasin34 2 yıl
bu zararlıdan nasıl korunursunuz? windows denen garabet sistemi kullanmayarak tabiki.
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black_flood 2 yıl assasin34
assasin34
bu zararlıdan nasıl korunursunuz? windows denen garabet sistemi kullanmayarak tabiki.

6 adet mac bulunan sistem bu virüsten nasibini aldı sadece Linux yok şuanda listede android Windows phone bile etkilenmektedir. Mac ne alaka derseniz Kaspersky bu menetten etkilenen yazılımları yayımladı sadece Linux yok listede.
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black_flood 2 yıl
Yeni değil ki bu durum vay arkadaş güler misin ağlar mısın bu durum keşfedileli neredeyse 1 yıl oldu. bu hamleyi bulmak için mi bu kadar uğraşmış yazık kıyamam bu adama ben şimdi. bu yöntemi ilk keşfeden firma Kaspersky piyasada. Cerber tüm sürümleri üzerinde denendi ve ayrıca mail yolu ile gelen tüm varyantlarda sadece şu anda RDP yolu ve Active Directory yapısının kullandığı port nedeni ile var olan açıktan yapılan saldırılara tam anlamı ile çözüm yok. ( VPN hariç )
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Azstek 2 yıl
Bu virüsün ne yaptığını hala tam olarak anlamadım.
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Hasan07-36 2 yıl
Ben bu işi anlamadım. Aklı başında bir hacker o domaini öyle boş bırakmaz. O domaini satın alır ancak ramsomware o domaine bağlanıp cevap istediği zaman domain üzerindeki sayfanın cevap vermemesini sağlar. İşler ters giderse de sayfa üzerinde değişiklik yaparak sayfanın cevap vermesini sağlar ve yazılımı durdurur. Domaini almamış olması saçmalık bence.
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Rusty 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36
Ben bu işi anlamadım. Aklı başında bir hacker o domaini öyle boş bırakmaz. O domaini satın alır ancak ramsomware o domaine bağlanıp cevap istediği zaman domain üzerindeki sayfanın cevap vermemesini sağlar. İşler ters giderse de sayfa üzerinde değişiklik yaparak sayfanın cevap vermesini sağlar ve yazılımı durdurur. Domaini almamış olması saçmalık bence.

Domain i satın alırsa kabak gibi ben burdayım der. B planı olarak koymuş cebine.
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KaleyDeskop 2 yıl
source codu nete düşerse herkes bu işe girecek gibi :D
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hacı.basat 2 yıl
Sadece 3 tane Windowslu bilgisayarım kaldı, bu 3 yaşlı kurt da ömrünü tamamladığında Windowsla ne ticari, ne özel bir bağım kalmayacak. Android'in de x86 sistemlere kurulan düzgün bir sürümü çıkmış olsaydı çoktan windows'u unutmuş olacaktım.
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black_flood 2 yıl hacı.basat
hacı.basat

Sadece 3 tane Windowslu bilgisayarım kaldı, bu 3 yaşlı kurt da ömrünü tamamladığında Windowsla ne ticari, ne özel bir bağım kalmayacak. Android'in de x86 sistemlere kurulan düzgün bir sürümü çıkmış olsaydı çoktan windows'u unutmuş olacaktım.

Reklamın 10 numara olmuş.
Kurumsal yazılım kullananlar ne halt yiyecek onu da açıklar mısınız Çılgın mucit bey. Bireysel Ev kullanıcısı düzeyinde çalışan sistemler için geçerli bir durum bu sizin anlattığınız aynı durum Linux ve mac içinde geçerli.
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