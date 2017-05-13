Milyonları tehdit eden fidye yazılımını durdurmanın yolu bulundu

Blog paylaşımında anlatıldığına göre fidye yazılımı, sisteme giriş yaptıktan sonra siber güvenlik uzmanı tarafından satın alınan domain adresine veri göndererek çalışmaya başlıyor. Yazılımın yaratıcısı tarafından özellikle sahipsiz bırakılan domain adresi, ransomware’e cevap veremediği takdirde şifreleme işlemi başlıyor. Bu adrese yazılımı inceleyerek ulaşan güvenlik uzmanı, domain adresinin bir tür önlem olarak kullanıldığını ve bir şeylerin ters gitmesi durumunda adresin satın alınarak yazılımın durdurulabildiğini söyledi. Adresi satın almasının ardından Cisco Umbrella ile sorgu hacmini kontrol eden siber güvenlik uzmanının paylaştığı istatistiği aşağıdaki görselden görebilirsiniz.
Fidye yazılımı domainden cevap gelmesinin ardından kendini kapattı ve şifreli olan dosyalar yeniden kullanıma açıldı ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığı biliniyor. Yazılımın kendini devre dışı bırakmış olmasına rağmen hala bilgisayarlarda yer aldığı ve hackerların kod değişimi ile yazılımı yeniden aktif edebileceği biliniyor. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
Domain ülkemizde engellenmişti
Yazılımın durmasını sağlayan domainin ülkemizde erişime kapatıldığı duyurulmuştu. Donanım Haber forumlarında da paylaşıldığı üzere, ransomware'in engellenmiş olan aktif domaine ulaşamayacağı, yani kendini kapatma kodunun devreye girmeyeceği düşünülüyordu. Engel, domainin fidye yazılımını durdurabildiğinin anlaşılmasının ardından kaldırıldı.
Microsoft güncelleme dağıtmaya başladı
Daha önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi yazılım, NSA tarafından kullanılan ve Microsoft tarafından geçtiğimiz Mart ayında yamalanan açıktan faydalanarak yayılmayı başardı. Microsoft, açığı kapatmış olmasına rağmen hala güncelleme yapmamış olan kullanıcıları için yeni bir yama yayımladı. Windows 8 ve Windows XP kullanıcılarının indirebileceği yama, yalnızca fidye yazılımın sisteme girişini engellemek amacıyla geliştirildi. Microsoft’un Windows XP desteğini kesmesine rağmen güvenlik yaması yayımlaması da kullanıcıları tarafından takdir edildi.
Yamalar hakkında daha fazla bilgiye ve indirme linklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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Allahtan sality , cıh veya sql slammer gibi bir illet değil sality formattan sonra bile gitmeyen bir illet biosa kendini yazıyor.
Windowsda çok açık var linux kullanın kafanız rahat olsun.
Dipnot: Linux içinde virüsler mevcut yazılabilir lakin Windows kadar yaygın değil ve yazılmaya değmez ayrıca linuxda virüsün çalışabilmesi windowsda çalışmasından daha zordur çünkü her linux arasında aynı dağıtım olsa dahi farklar mevcuttur. Sisteme yapılan değişiklikler linuxu güvenli hale getirmektedir. Yani örneğin ben ubuntu için virüs yazıyorum ama ubuntunun sadece benimle aynı olan sürümlerinde patchli olan cihazlarında çalışır veya sadece benim cihazımda çalışır.
6 adet mac bulunan sistem bu virüsten nasibini aldı sadece Linux yok şuanda listede android Windows phone bile etkilenmektedir. Mac ne alaka derseniz Kaspersky bu menetten etkilenen yazılımları yayımladı sadece Linux yok listede.
Domain i satın alırsa kabak gibi ben burdayım der. B planı olarak koymuş cebine.
Reklamın 10 numara olmuş. Kurumsal yazılım kullananlar ne halt yiyecek onu da açıklar mısınız Çılgın mucit bey. Bireysel Ev kullanıcısı düzeyinde çalışan sistemler için geçerli bir durum bu sizin anlattığınız aynı durum Linux ve mac içinde geçerli.
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