Nepal'de sosyal medya yasağı hükumeti devirdi; Z kuşağı parlamento binasını ateşe verdi

Tam Boyutta Gör Instagram, YouTube, X gibi platformlar bugün sosyal hayatın önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Özellikle gençler nezdinde bu platformlar neredeyse bir temel ihtiyaç olarak görülüyor. Nepal yönetimi bu durumu pek kavrayamamış olacak ki geçtiğimiz günlerde aralarında Instagram, X, Facebook, YouTube gibi platformların da yer aldığı 27 sosyal ağı kapatma kararı aldı. Ne var ki gençlerin bu karara tepkisi hükûmetin beklediğinin çok üstünde oldu. Z kuşağı (Gen Z) öncülüğünde başlayan isyan öyle bir boyuta ulaştı ki Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli istifa edip ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Ancak bu kararın geri çekilip başbakanın istifa etmesi bile gençlerin yaktığı bu ateşi söndürmeye yetmedi. Bir haftadır devam eden protestolar sırasında polisin 21 göstericiyi öldürmesiyle birlikte tepkiler daha da büyümüş durumda. Başbakanın istifa kararını açıklamasının ardından da protestolara devam eden Nepalli gençler, parlamento binasını ateşe verdi. Yine aynı saatlerde Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Padel, sokak ortasında protestocular tarafından kovalanıp dövüldükten sonra nehre atıldı. Ayrıca ülkedeki ana akım medya kuruluşlarından biri olan Kantipur Publications'ın binası da ateşe verildi.

Z Kuşağının Başlattığı İsyan, İstifalardan Sonra da Dinmedi

Nepal'deki bu protestolar sebebiyle sadece Başbakan değil, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın aralarında yer aldığı başka bakanlar da istifa etmek zorunda kaldı. Hâlâ görevde olan bazı bakanların evlerine ise saldırılar düzenlendiği bildiriliyor.

Tesla, kendi evi ABD’de de resmen çakıldı 7 sa. önce eklendi

Nepal'de Z kuşağının başlattığı bu isyanın nerelere varacağı kestirilemiyor. Çünkü üst üste gelen istifalara rağmen, hem mevcut hem de eski politikacıların evlerine, iş yerlerine saldırılar düzenlenmeye devam ediyor. Ayrıca Kantipur Publications gibi başka kurum ve şirketlerin de protestocuların hedefi olabileceği düşünülüyor. Tüm bu yaşananlar, özellikle Z kuşağının sosyal medya yasaklarına karşı ne kadar hassas olabileceğini ortaya koyuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Nepal'de sosyal medya yasağı hükumeti devirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: