Nepal'de sosyal medya yasağı hükumeti devirdi; Z kuşağı parlamento binasını ateşe verdi

Ancak bu kararın geri çekilip başbakanın istifa etmesi bile gençlerin yaktığı bu ateşi söndürmeye yetmedi. Bir haftadır devam eden protestolar sırasında polisin 21 göstericiyi öldürmesiyle birlikte tepkiler daha da büyümüş durumda. Başbakanın istifa kararını açıklamasının ardından da protestolara devam eden Nepalli gençler, parlamento binasını ateşe verdi. Yine aynı saatlerde Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Padel, sokak ortasında protestocular tarafından kovalanıp dövüldükten sonra nehre atıldı. Ayrıca ülkedeki ana akım medya kuruluşlarından biri olan Kantipur Publications'ın binası da ateşe verildi.
Z Kuşağının Başlattığı İsyan, İstifalardan Sonra da Dinmedi
Nepal'deki bu protestolar sebebiyle sadece Başbakan değil, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın aralarında yer aldığı başka bakanlar da istifa etmek zorunda kaldı. Hâlâ görevde olan bazı bakanların evlerine ise saldırılar düzenlendiği bildiriliyor.
Nepal'de Z kuşağının başlattığı bu isyanın nerelere varacağı kestirilemiyor. Çünkü üst üste gelen istifalara rağmen, hem mevcut hem de eski politikacıların evlerine, iş yerlerine saldırılar düzenlenmeye devam ediyor. Ayrıca Kantipur Publications gibi başka kurum ve şirketlerin de protestocuların hedefi olabileceği düşünülüyor. Tüm bu yaşananlar, özellikle Z kuşağının sosyal medya yasaklarına karşı ne kadar hassas olabileceğini ortaya koyuyor.
TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?
