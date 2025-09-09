Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nepal'de sosyal medya yasağı hükumeti devirdi; Z kuşağı parlamento binasını ateşe verdi

    Nepal hükûmetinin X, Facebook, Instagram, YouTube gibi 27 sosyal ağı kapatma kararı alması, Z kuşağının önünü çektiği bir isyan başlattı. Başbakan istifa ederken, parlamento binası da ateşe verildi.

    Nepal'de sosyal medya yasağı hükumeti devirdi; Z kuşağı parlamento binasını ateşe verdi Tam Boyutta Gör
    Instagram, YouTube, X gibi platformlar bugün sosyal hayatın önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Özellikle gençler nezdinde bu platformlar neredeyse bir temel ihtiyaç olarak görülüyor. Nepal yönetimi bu durumu pek kavrayamamış olacak ki geçtiğimiz günlerde aralarında Instagram, X, Facebook, YouTube gibi platformların da yer aldığı 27 sosyal ağı kapatma kararı aldı. Ne var ki gençlerin bu karara tepkisi hükûmetin beklediğinin çok üstünde oldu. Z kuşağı (Gen Z) öncülüğünde başlayan isyan öyle bir boyuta ulaştı ki Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli istifa edip ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

    Ancak bu kararın geri çekilip başbakanın istifa etmesi bile gençlerin yaktığı bu ateşi söndürmeye yetmedi. Bir haftadır devam eden protestolar sırasında polisin 21 göstericiyi öldürmesiyle birlikte tepkiler daha da büyümüş durumda. Başbakanın istifa kararını açıklamasının ardından da protestolara devam eden Nepalli gençler, parlamento binasını ateşe verdi. Yine aynı saatlerde Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Padel, sokak ortasında protestocular tarafından kovalanıp dövüldükten sonra nehre atıldı. Ayrıca ülkedeki ana akım medya kuruluşlarından biri olan Kantipur Publications'ın binası da ateşe verildi.

    Z Kuşağının Başlattığı İsyan, İstifalardan Sonra da Dinmedi

    Nepal'deki bu protestolar sebebiyle sadece Başbakan değil, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın aralarında yer aldığı başka bakanlar da istifa etmek zorunda kaldı. Hâlâ görevde olan bazı bakanların evlerine ise saldırılar düzenlendiği bildiriliyor.

    Nepal'de Z kuşağının başlattığı bu isyanın nerelere varacağı kestirilemiyor. Çünkü üst üste gelen istifalara rağmen, hem mevcut hem de eski politikacıların evlerine, iş yerlerine saldırılar düzenlenmeye devam ediyor. Ayrıca Kantipur Publications gibi başka kurum ve şirketlerin de protestocuların hedefi olabileceği düşünülüyor. Tüm bu yaşananlar, özellikle Z kuşağının sosyal medya yasaklarına karşı ne kadar hassas olabileceğini ortaya koyuyor.

    Kaynakça https://www.freepressjournal.in/world/nepal-unrest-protesters-set-fire-to-mainstream-media-publication-kantipurs-office-in-kathmandu-video https://www.bbc.com/news/articles/crkj0lzlr3ro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    adnansetek +110 LastStand +97 RichesMen +89 Lirikal Militan +81 tundra202006 +47 BTopbas +47 mgora +47 Material-Engineer +44 Spider_hip +43 4S14N_HUNT3R +41
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    50 Kişi Okuyor (8 Üye, 42 Misafir) 5 Masaüstü 45 Mobil
    serdarcenk, ultraaslan16, Erg0606 ve 3 üye daha okuyor
    U
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1235 kez okundu.
    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal ağlar, sosyal medya yasağı ve
    3 etiket daha nepal Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kul hakkı ile ilgili ayetler küçük çatlak kaç günde iyileşir astra j lastik ebatları bilgisayarım ne kadar eder usb kablo renkleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum