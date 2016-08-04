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Sosyal medyadan para kazananlara %15 vergi

Sosyal medya fenomenleri ve sosyal medya üzerinden herhangi bir şekilde kazanç sağlayan herkes artık kazancının vergisini ödeyecek. Gelir Vergisi Kanunu’nda bu odakta yeni bir düzenleme yapılıyor.
2 yıl
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62
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Maliye Bakanlığı’nın sosyal medyadan para kazananlar hakkında bir düzenleme yaparak, “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” ilkesine uygun şekilde Instagram, Twitter, Facebook gibi mecralardan elde edilen kazancın vergisinin ödenmesi yönünde bir düzenleme yapmak istediğini sizlere daha önce burada yer alan yazımızda duyurmuştuk.

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile gerçekleştirilecek olan düzenlemede neticesinde Gelir Vergisi Kanunu’nda iki ek madde yer alacak. Bu iki maddede internetle ilgili düzenlemelere yer verilirken, 11 maddede yer alan “vergi kesenlerin sorumluluğu” başlığındaki düzenleme ile denetim anlamında sıkı bir düzenleme gerçekleştirilmiş olacak.

Böylelikle internetteki herhangi bir kazancın vergilendirilmesi adına yetki Bakanlar Kurulu’na verilmiş olacak. Bakanlar Kurulu’nun %25’e kadar vergi oranı belirleyebilme olanağı bulunuyor. Beklenti ise vergi oranının %15 düzeyinde olması yönünde.

Stopaj Kesilecek

Yapılacak düzenleme neticesinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir hizmet karşılığında ödeme alacak olan kişinin vergi mükellefi olup olmamasına, ödeme yapanın ya da ödemeye aracılık edenin vergisi kesintisi yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasına bakılmaksızın işlemlerin taraflarından herhangi birine vergi kesintisi yapma yükümlülüğü getirilecek.


Mali incelemeler neticesinde ortaya çıkacak herhangi bir vergilendirilmemiş kazanç durumu söz konusu olduğunda taraflardan ulaşılabilen herhangi birine cezai yaptırım uygulanabilecek. Bundan dolayı da özellikle hizmet alan taraf olan şirketlerin ödemeyi yaparken stopaj kesintisi yapması gerekecek.


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Oguzhan_N7 2 yıl
Yerinde bir karar olmuş, çalışan vatandaşlar kazandığından vergisini ödüyorsa bunlarda ödeyecek.
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Hipersonic 2 yıl
Adil vergilendirme herkes için geçerli olmalı. Kaç tane esnaf kazancının vergisini tam ödüyor acaba. Eminönü tahtakale gibi ticaretin kalbi olan yerlerde daha fatura kesene rastlamadım.
Adil vergilendirme herkes için geçerli olmalı. Kaç tane esnaf kazancının vergisini tam ödüyor acaba. Eminönü tahtakale gibi ticaretin kalbi olan yerlerde daha...
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Hümiyettin 2 yıl
Doğu'daki kaçak elektriği önlemeyip, faturalara yansıtılmasını yasallaştıran devlet başkalarından yeni vergiler almak için uğraşıyor. Bunlardan da vergi alınabilir ama tek eksiğimiz bu değil. İlk önce yapılması gerekenler var.
Doğu'daki kaçak elektriği önlemeyip, faturalara yansıtılmasını yasallaştıran devlet başkalarından yeni vergiler almak için uğraşıyor. Bunlardan da vergi alınab...
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DH Misafiri 2 yıl
lktldar yalakası mısınız yoksa yavşak mısınız acaba?
yorumlar neden engelleniyo? kaldı ki iktidarla birlikte muhalefeti de gömmüştüm. işinize mi gelmedi merak ettim?
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kouelohab 2 yıl
Para Kazanmak için gerçekten güzel bir site zengin olmazsınız ama sıkılmadan harçlığınızı çıkarabilirsiniz.
myiyo.com/...
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gs09gs09 2 yıl
Ne haraci aslanim sayemizde para kazananlardan devlette alsin vergisini tabi xD
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Stand Alone 2 yıl
Eda Taşpınar gibi yalnızcı fiziği ile ön planda olan ünlüler, ellerindeki ürünlerin resmi ile fotoğraf çekip, akıl almaz paralar isteyebiliyor. Reklam sektöründe olan tanıdıklarım var, 15 saniye video için 40,000 TL talep edenler var. Devlet sonuna kadar haklı, doğrudan alınan vergilerdeki adaletsizlik yüzünden dolaylı vergiler ile gereksiz yere yük oluşturuluyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Sağmaya devam milleti siz otururken uyuyun macliste
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Das Boot 2 yıl
Bu topraklarda gelir sağlayan herkes vergisini vermek zorunda. Ha Türkiye'de ki gelir eşitsizliği, dolaylı/doğrudan vergi sisteminin çarpıklığı tartışılır. Bunlar ayrı konular. Fakat teorik olarak bir gelir var ise ortada bunun vergisi verilmek zorunda.
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DH Misafiri 2 yıl
Bir gün vezirler padişahın yanına gelmiş " padisahim hazinemiz azalıyor ne yapalım " demiş. Padisahda " vergileri artırın demiş " vezirler " ne vergisi alalim bu sefer " diye sorunca padişah " köprünün başına birisini koyun geçen herkesten 10 akçe alsın " demis. Vezirler hemen emri yerine getirmiş aradan biraz süre geçmiş padişah vezirleri çağırıp sormuş " nasıl halktan bir itiraz isyan var mi köprü vergisine " diye sormuş vezirler de " yok padişahım " deyince bu seferde padişah " o zaman köprünün diğer ucuna da bi adam koyun birisi köprüye giren den birisi köprüden çıkandan 10 akçe alsın " demiş. Vezirler hemen onu da uygulamış sonra padişah yine çağırmış vezirleri " var mi halktan bi itiraz bi isyan ? " vezirler " yok padişahım " deyince padişah kızmış bu millet niye itiraz etmiyor diye sinirlenmiş ve vezirlerine " köprünün ortasına da bi adam koyun geleni geçeni sıraya sokup dövsün sonra 10 akçe alsın " hemen yerine getirilmiş padişahın emri ve padişah yine vezirlere sormuş " şimdi varmı itiraz eden ? " vezirler yine " yok padişahım " deyince bizim padişah halkın içine inmiş toplamış halkı ve sormuş " köprü vergisine dayağına itirazı olan var mi ? " halktan ses çıkmıyor muş padişah tekrar sormuş sonra arkalardan cılız bir adam seslenmiş " padişahım köprünün ortasına koydugunuz adamin sayısını artırın akşamları yoğunluk oluyor çok bekliyoruz sırada " ....
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CumhurReis6 2 yıl
Suriyelilere mi yedireceklermiş?
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BekirTemel 2 yıl
Devlete güzel bir mali kalem olmuş, zaten para olan bir konuda yanlış yaptığını görmedim.
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724SATINAL 2 yıl
Paypal'i dünyada kapatan ilk ülkeydik

sosyal medyadan vergi kesilmesinde de ilk ülke olacağız sanırım

gençler internette fazla dolaşmasın dünyayı takip etmesin. internetten para kazanmasın ki gönderilen makarna pirinçle yetinsinlerki yöneticilere itaat etsinler
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ESOES1981TR 2 yıl
Adını vermeden söyleyim youtube üzerinden sırf oyun oynayıp abuk sabuk hareketler yaparak milyon takipçi elde ederek altına son model mercedes çeken tipler var gayet yerinde bence devlet kazanma demiyor ki sen bu işten para kazanıyorsan bu ülkede bana da payımı vereceksin diyor gayet normal
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gurkanse 2 yıl
doğru bir karar olmuş.seyyar satıcımısın sen arkadaş öde vergini
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TaymekHoldem 2 yıl
yorumlarda fenaaaa
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