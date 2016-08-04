Sosyal medyadan para kazananlara %15 vergi

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile gerçekleştirilecek olan düzenlemede neticesinde Gelir Vergisi Kanunu’nda iki ek madde yer alacak. Bu iki maddede internetle ilgili düzenlemelere yer verilirken, 11 maddede yer alan “vergi kesenlerin sorumluluğu” başlığındaki düzenleme ile denetim anlamında sıkı bir düzenleme gerçekleştirilmiş olacak.
Böylelikle internetteki herhangi bir kazancın vergilendirilmesi adına yetki Bakanlar Kurulu’na verilmiş olacak. Bakanlar Kurulu’nun %25’e kadar vergi oranı belirleyebilme olanağı bulunuyor. Beklenti ise vergi oranının %15 düzeyinde olması yönünde.
Stopaj Kesilecek
Yapılacak düzenleme neticesinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir hizmet karşılığında ödeme alacak olan kişinin vergi mükellefi olup olmamasına, ödeme yapanın ya da ödemeye aracılık edenin vergisi kesintisi yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasına bakılmaksızın işlemlerin taraflarından herhangi birine vergi kesintisi yapma yükümlülüğü getirilecek.
Mali incelemeler neticesinde ortaya çıkacak herhangi bir vergilendirilmemiş kazanç durumu söz konusu olduğunda taraflardan ulaşılabilen herhangi birine cezai yaptırım uygulanabilecek. Bundan dolayı da özellikle hizmet alan taraf olan şirketlerin ödemeyi yaparken stopaj kesintisi yapması gerekecek.
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yorumlar neden engelleniyo? kaldı ki iktidarla birlikte muhalefeti de gömmüştüm. işinize mi gelmedi merak ettim?
myiyo.com/...
sosyal medyadan vergi kesilmesinde de ilk ülke olacağız sanırım
gençler internette fazla dolaşmasın dünyayı takip etmesin. internetten para kazanmasın ki gönderilen makarna pirinçle yetinsinlerki yöneticilere itaat etsinler
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