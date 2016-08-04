Sosyal medyadan para kazananlara %15 vergi





Maliye Bakanlığı’nın sosyal medyadan para kazananlar hakkında bir düzenleme yaparak, “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” ilkesine uygun şekilde Instagram, Twitter, Facebook gibi mecralardan elde edilen kazancın vergisinin ödenmesi yönünde bir düzenleme yapmak istediğini sizlere daha önce burada yer alan yazımızda duyurmuştuk.

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile gerçekleştirilecek olan düzenlemede neticesinde Gelir Vergisi Kanunu’nda iki ek madde yer alacak. Bu iki maddede internetle ilgili düzenlemelere yer verilirken, 11 maddede yer alan “vergi kesenlerin sorumluluğu” başlığındaki düzenleme ile denetim anlamında sıkı bir düzenleme gerçekleştirilmiş olacak.

Böylelikle internetteki herhangi bir kazancın vergilendirilmesi adına yetki Bakanlar Kurulu’na verilmiş olacak. Bakanlar Kurulu’nun %25’e kadar vergi oranı belirleyebilme olanağı bulunuyor. Beklenti ise vergi oranının %15 düzeyinde olması yönünde.

Stopaj Kesilecek

Yapılacak düzenleme neticesinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir hizmet karşılığında ödeme alacak olan kişinin vergi mükellefi olup olmamasına, ödeme yapanın ya da ödemeye aracılık edenin vergisi kesintisi yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasına bakılmaksızın işlemlerin taraflarından herhangi birine vergi kesintisi yapma yükümlülüğü getirilecek.





Mali incelemeler neticesinde ortaya çıkacak herhangi bir vergilendirilmemiş kazanç durumu söz konusu olduğunda taraflardan ulaşılabilen herhangi birine cezai yaptırım uygulanabilecek. Bundan dolayı da özellikle hizmet alan taraf olan şirketlerin ödemeyi yaparken stopaj kesintisi yapması gerekecek.