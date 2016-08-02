Akıllı telefon fiyatlarına zam!

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Daha önce sadece dahili radyo alıcı bulunan cihazlardan alınan TRT vergisinin kapsamının genişletilmesi ile birlikte internet üzerinden radyo dinlenebileceği fikrinden yola çıkılarak internet bağlantısı olan cihazların da aynı vergilendirmeye tabi olması sağlanmıştı.

Burada yer alan yazımızda sizlere detaylarını aktardığımız vergilendirmenin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra bu kapsamdaki elektronik cihazların fiyatlarındaki artışlar belirgin bir hale geldi. Bu konuya ilişkin bir açıklama yapan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, akıllı telefonların fiyatlarında ortalama %8’lik bir artış olduğunu dile getiriyor.

Akıllı Telefonlarda Vergi Yükü %50’yi Aştı

Sinan Ekşi vergi öncesinde 1500 lira olan bir akıllı telefonun bugün 1620TL’ye satılmaya başladığını belirtiyor. Düzenleme ile akıllı telefonlardaki vergi yükün %25 ÖV, %18 KDV ve %7 TRT bandrolü ile birlikte toplamda %50’yi aşmış oluyor.

Her ne kadar IMEI gibi bir koruma tedbiri uygulanıyor olsa da MOBİSAD yükselen vergilerin yurda kaçak yollarla sokulan cihazların daha da artmasına zemin hazırlayacağı görüşünde. Bunun yanı sıra artan fiyatlar, özellikle operatörlerin kontratlı cihaz satışlarında ciddi bir artışa zemin hazırlayacaktır.

Operatörler kanalı ile kontratlı olarak satılan cihaz sayısı 2013’te 1 milyon 850 bin, 2014’te 3 milyon 400 bin, 2015’te ise 4 milyon 300 bin olarak gerçekleşmiş. Bu rakamın 2016 yılında 5 milyon 800 bin seviyesine ulaşması bekleniyor.

2016 yılında Türkiye’de satılan akıllı telefonların 3.5 milyar Dolar’lık bir hacim yaratması bekleniyor. Geride kalan son 15 yılda ise Türkiye akıllı telefonlar için yurt dışına 23.4 milyar Dolar ödedi.