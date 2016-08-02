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Akıllı telefon fiyatlarına zam!

Akıllı telefonlar, tabletler ve kişisel bilgisayarlar için yeniden düzenlenen TRT vergisi, resmiyet kazandıktan bir ay sonra piyasaya da yansıdı. Peki satılan bir akıllı telefonun yüzde kaçı vergi?
2 yıl
16,2b
1
357
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Akıllı telefon fiyatlarına zam!
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Daha önce sadece dahili radyo alıcı bulunan cihazlardan alınan TRT vergisinin kapsamının genişletilmesi ile birlikte internet üzerinden radyo dinlenebileceği fikrinden yola çıkılarak internet bağlantısı olan cihazların da aynı vergilendirmeye tabi olması sağlanmıştı.

Burada yer alan yazımızda sizlere detaylarını aktardığımız vergilendirmenin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra bu kapsamdaki elektronik cihazların fiyatlarındaki artışlar belirgin bir hale geldi. Bu konuya ilişkin bir açıklama yapan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, akıllı telefonların fiyatlarında ortalama %8’lik bir artış olduğunu dile getiriyor.

Akıllı Telefonlarda Vergi Yükü %50’yi Aştı

Sinan Ekşi vergi öncesinde 1500 lira olan bir akıllı telefonun bugün 1620TL’ye satılmaya başladığını belirtiyor. Düzenleme ile akıllı telefonlardaki vergi yükün %25 ÖV, %18 KDV ve %7 TRT bandrolü ile birlikte toplamda %50’yi aşmış oluyor.

Her ne kadar IMEI gibi bir koruma tedbiri uygulanıyor olsa da MOBİSAD yükselen vergilerin yurda kaçak yollarla sokulan cihazların daha da artmasına zemin hazırlayacağı görüşünde. Bunun yanı sıra artan fiyatlar, özellikle operatörlerin kontratlı cihaz satışlarında ciddi bir artışa zemin hazırlayacaktır.

Operatörler kanalı ile kontratlı olarak satılan cihaz sayısı 2013’te 1 milyon 850 bin, 2014’te 3 milyon 400 bin, 2015’te ise 4 milyon 300 bin olarak gerçekleşmiş. Bu rakamın 2016 yılında 5 milyon 800 bin seviyesine ulaşması bekleniyor.

2016 yılında Türkiye’de satılan akıllı telefonların 3.5 milyar Dolar’lık bir hacim yaratması bekleniyor. Geride kalan son 15 yılda ise Türkiye akıllı telefonlar için yurt dışına 23.4 milyar Dolar ödedi. 


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mkyb 2 yıl en beğenilen
Vezirler huzura çıkmışlar:
- Padişahım, hazinede para kalmadı. Yeni vergilere ihtiyacımız var, diyerekten.. . Padişah, kavuğunun altından kafasını kaşımış,
- Eeee! Ne vergisi koyalım?, demiş..
- Köprülere adam koyalım, geçenden bir akçe alsınlar! Padişah,
- Tamam, demiş. Aradan bir süre geçtikten sonra sormuş vezirlerine:
- Tepki var mı?
- Hiç bir tepki yok!
- İyi o zaman köprünün diğer tarafına adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın!

Aradan bir süre geçmiş, Padişah:
- Var mı şikayet?
- Yok! Halkının tepkisizliğine kızan Padişah, gürlemiş:
- Köprülerin ortasına da adam koyun, gelip geçeni bir güzel sopayla dövsun!

Aradan birkaç gün geçmiş, halktan bir tepkinin olmamasına içerleyen Padişah, çağırmış vezirlerini,
-Halkı dinleyelim hele bir, demiş gitmişler köye, Padişah sormuş:
- Var mı şikayet? Ses yok. Padişah tekrar :
-Var mı şikayet ? Şikayeti olan söylesin! diye gürleyince arkalardan cılız bir ses duyulmuş:
-Padişahım, o köprünün ortasındaki adam var ya!..
- Eeee!, demiş Padişah bir umutla...
- Aksamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyoz, bir adam daha koysanız...
Vezirler huzura çıkmışlar:- Padişahım, hazinede para kalmadı. Yeni vergilere ihtiyacımız var, diyerekten.. . Padişah, kavuğunun altından kafasını kaşımış...
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6 Yanıt Yanıtla +479
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vamp 2 yıl
Şaka gibi bir ülkede yaşıyoruz gerçekten. Ne vardı şöyle 1500km batıda doğsaydık. Biz insan değil miyiz? Benzinin fiyatı, arabaların fiyatı, elektroniğin fiyatı, alınan rezalet maaşlar. Yazık ya
Şaka gibi bir ülkede yaşıyoruz gerçekten. Ne vardı şöyle 1500km batıda doğsaydık. Biz insan değil miyiz? Benzinin fiyatı, arabaların fiyatı, elektroniğin fiya...
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4 Yanıt Yanıtla +285
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BekirTemel 2 yıl
Anaç telefon fiyatlarını 4 bin seviyesine çekmek mi? Şaka mı bu ,ilk nakit ve tek Çekim yapıldı sonra psikolojik fiyat sınırı 3 bine kadar çıktı.Bir ülke vatandaşına bu kadar düşman olmamalı arkadaş.
Anaç telefon fiyatlarını 4 bin seviyesine çekmek mi? Şaka mı bu ,ilk nakit ve tek Çekim yapıldı sonra psikolojik fiyat sınırı 3 bine kadar çıktı.Bir ülke vatan...
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1 Yanıt Yanıtla +173
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FRAPS_TR 2 yıl
Ona zam buna zam hani bize....
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Adoring 2 yıl
Şunu iddia ediyorum "hani biz bir gün bunlar uyanacak iş işten geçecek diyoruz ya işte o uyanma hicbir zaman olmayacak!!.Yine suclu diş mihrak olacak.
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Dahi Olalım 2 yıl
Akıllı insanlar en ufak bir zammı eleştirip, protesto ederken bizimkiler haklı çıkarmaya çalışıyor.
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hexedemical 2 yıl
Teknoloji forumuna gelip teknolojik ürünlere gelen zammı haklı zam diye savunanlar var. Helal olsun diyen bile gördük, vatan düşmalığı ike bile kıyaslanmış, yani ses çıkarmyacaz,, böyle kafalar var, vergiler öyle üç beş kuruş değil %60-70 vergi neredeyse.. dolayısıyla bu şahıslara herkesin içinden bir küfür geçiyordur
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Cemented 2 yıl
Köyden çobanı getirip ülkenin başına koysanız oda ülke kaynaklarını satıp vergi ile ülkeyi çok rahat yönetir.
Önemli olan üreterek,ülke kaynaklarını doğru bir şekilde kullanarak,bilim,teknoloji kullanarak ülkeyi yönetmek.
Mesela Hollanda denizleri doldurarak tarım alanları oluşturup dünyaya ihracat yapıyor.
Üç tarafı denizlerle kaplı, akarsu zengini, hem hayvancılık hemde tarım için milyonlarca hektar arazisi olan Türkiye acaba neden,
Yunanistan ve ABD’den pamuk
Rusya’dan buğday
Fransa’dan arpa
Mısır’dan pirinç
Ukrayna’dan mısır
Sri Lanka’dan çay
İtalya’dan bakla
Çin’den sarımsak
Panama’dan muz
Meksika’dan nohut
Kanada’dan mercimek ithal ediyor
düşünmek lazım !
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Shadowhogfer 2 yıl
Devletin araba ve teklonoji üzerindeki strajesi çok basit hiç bir şey üretmeye gerek yok üretenin kazandığının 2 katı vergi koyarım böylelikle suya sabuna dokunmadan onlar kadar zengin olurum
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DH Misafiri 2 yıl
Devletimin aldığı tüm vergiler HELAL OLSUN.Sizin gibi akıl beyin yoksunları daha gözlerini açmamışlar önünde olan biteni göremiyorlar.3liranın peşine düştünüz bu kadar aç olmayın mesela 6s diyelim adam sana zorla satmıyor kardeşim eline tutuşturmuyor kimse isteyen alıyor asgari ücret alan adamda gitsin bütçesine göre telefon alsın.Cumhur Reisimiz ne yapıyorsa doğrudur. çoğunuz bu devlete düşmansınız.Beğenmeyen bu ülkeyi defolur gider olay bu kadar basit.Herşeyi cumhurbaşkanımız yapıyor ülkeyi batırıyor diyende çok biliyorsa geçsin yapsın yapabiliyorsa akıldan yoksun arkadaşımız.Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dır.Bu ülkeyi en güzel şekilde en iyi şekilde yönetende. son 13 yılda ülke çağ atladı.Bu sizin gibi düşünen teröristler olmasa idi şuan en gelişmiş ülkeler sıralamasında ilk 2 deydik.Açın gözünüzü
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Guest-58D234A82 2 yıl DH Misafiri
Uyandığında her şey için çok geç olacak.
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Bukalemun 2 yıl
Devlet vergi affı yasası açıkladı,

Geçen aldığım (HB den) LG G4 şuanda alırsam 75 TL daha ucuz a maloluyor.

Vergi abartılıyor ülkemizde, kaynaklar yeterince kullanılmıyor ve dar gelirli vatandaş için muafiyet gerekli.

Ancak kim gelirse daha iyisini yapacak ? 1990/1999 koalisyon 2 yıl kriz ve devalioasyon sonrada haince saldırılar....

Cep telefonu lüks tüketim olmasa da 3000 TL ip6s ve 2900 TL Samsung S7 edge alacak çok insan var ülkemizde,

DH MİSAFİRİ AVRUPALI arkadaş için de şunu diyebilirim ki ! elinizi bir çekin başka ihsan istemiyoruz !!!



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DH Misafiri 2 yıl
Toplanın gidip tüketici haklarına başvurun dava açın,en kötü changede imza kampanyası açıp yayın burada,genellikle avrupada geçiyor ömrüm, bizim burada olsa ilk yapılacak şeyler yerel ve uluslar arası mahkeme olur.Siz avrupa siyasetcilerini iyi insan o yüzden avrupa rahat mı sanıyorsunuz.Burada halk birbirini tutuyor siyasi görüşüne bakmadan.Ayırmışlar sizi sağ sol falan fanatiği olmuşsunuz adamlar oy kaybından bile korkmuyorlar.En karşıt görüşlü insan bile aynı fikirli siyasetciden iyidir,fark avrupa siyasetcisinde değil seçmeninde.Kabul etmeyecekseniz biliyorum ama o da sizin keyfiniz :)
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DH Misafiri 2 yıl
Vergi %50'yi asiyor aslinda. o %50 sadece %18 KDV, %25 OTV ve %7 TRT. Unutulan bir de gelir vergisi var, firmanin ettigi karin %20'sini devlet gelir vergisi diye cukkaliyor. Onu da ekleyine en az %60 olur vergi. Yurtdisinda 1.000 TL olan telefondan devlet en az 600 TL vergi aliyor. Fİrmada garanti, kar v.b. derken 400 eklese (devletten daha insafli degiller aslinda) oldu sana 2.000. Devlet cok iteleyine bunlar az iteliyorlar. Emin olun vergiler dusse kar marji artar, yine ayni fiyata alirsiniz.
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MetinCinar 2 yıl
1 kuruş vermem valla.. Yurt dışından alır, imei değiştirir kullanırım.
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Bukalemun 2 yıl MetinCinar
Apple iphone ?

Parası olan alır/öder , olmayanda işlemcisi imei yazılan cihaz alır,

Bu iş birazda ASGARİ ÜCRET olayı gibi , TÜSİAD çıkıp " devlet sen beni bağlamazsın ben işçiye EK ZAM yapcam " dedi mi hiç ???

Vergi düşse bile ( bugün turizm ve tarım/hayvancılık için destek yapılıyor) SATICI malını ucuza satmaz/kar marjını azaltmaz..

9 gün tatil de akaryakıt istasyonları haksız para kazanmadı mı hiç? yada batıyoruz diyen turizm otelleri ....


KREDİ İLE APPLE İPHONE 6S alacak arkadaş ,

mobile.donanimhaber.com/...
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