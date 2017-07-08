SoundCloud, 173 çalışanını işten çıkarma kararı aldı

SoundCloud, personelinin neredeyse yarısını işten çıkarıyor ancak görünen o ki zorlu bir dönemden geçen platform yoluna devam edecek. Çalışanlarının yüzde 40'ını işten çıkaran şirketin bu şekilde daha karlı bir sürece girmesi bekleniyor. CEO Alex Ljung, yayınladığı bir blog yazısında SoundCloud'un son faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

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Ljung, şirketin maliyetleri düşürmek için 173 çalışanın işine son vermek zorunda kaldıklarını söylüyor. Ayrıca Londra ve San Fransisco ofislerini kapatan platform, ekibi Berlin ve New York olmak üzere iki ofis halinde birleştirmiş durumda. SoundCloud, platformu geliştirmek için yeniden sanatçılara ve içerik oluşturuculara odaklanacak.

Ljung'un açıklamalarında şirketin son bir yıldaki göreceli başarısı da yer aldı. Kendisi rekabetçi müzik akışı dünyasında son birkaç yıldır işleri büyüttüklerini ve geride kalan 12 ay içinde gelirleri iki katına çıkarttıklarını söylüyor. Ancak Ljung, SoundCloud'un "bağımsız" kalması için bu tür maliyet azaltıcı tedbirlere ihtiyaç duyduklarını da ifade ediyor. Müzik platformunun olası satın alımıyla ilgili raporlar vardı ancak açıklamalara bakılırsa, SoundCloud mücadelesine tek başına devam edecek.

https://blog.soundcloud.com/