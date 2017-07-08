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SoundCloud, 173 çalışanını işten çıkarma kararı aldı

Maliyet azaltıcı tedbirlere ihtiyaç duyan SoundCloud, çalışanlarının yüzde 40'ını işten çıkararak daha karlı bir sürece girmek istiyor. Zor günler geçiren platformun satışı ise gündemde değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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SoundCloud, personelinin neredeyse yarısını işten çıkarıyor ancak görünen o ki zorlu bir dönemden geçen platform yoluna devam edecek. Çalışanlarının yüzde 40'ını işten çıkaran şirketin bu şekilde daha karlı bir sürece girmesi bekleniyor. CEO Alex Ljung, yayınladığı bir blog yazısında SoundCloud'un son faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
 
Ayrıca Bkz. "Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası"
Ljung, şirketin maliyetleri düşürmek için 173 çalışanın işine son vermek zorunda kaldıklarını söylüyor. Ayrıca Londra ve San Fransisco ofislerini kapatan platform, ekibi Berlin ve New York olmak üzere iki ofis halinde birleştirmiş durumda. SoundCloud, platformu geliştirmek için yeniden sanatçılara ve içerik oluşturuculara odaklanacak.
 
Ljung'un açıklamalarında şirketin son bir yıldaki göreceli başarısı da yer aldı. Kendisi rekabetçi müzik akışı dünyasında son birkaç yıldır işleri büyüttüklerini ve geride kalan 12 ay içinde gelirleri iki katına çıkarttıklarını söylüyor. Ancak Ljung, SoundCloud'un "bağımsız" kalması için bu tür maliyet azaltıcı tedbirlere ihtiyaç duyduklarını da ifade ediyor. Müzik platformunun olası satın alımıyla ilgili raporlar vardı ancak açıklamalara bakılırsa, SoundCloud mücadelesine tek başına devam edecek.

https://blog.soundcloud.com/ Yorum Yaz
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fuujitsu 2 yıl en beğenilen ufo
ufo
Htc bugune kadar kullandigim en tirt telefon. Kimse kusira bakmasın. Sirket verdi, ne guzel mi5s ile mutluydum oysaki.
Ekrani iyi, tipi kusursuz burasi tamam. Haa ses gercekten iyi. Kameralar iPhone 7 ile gece(gunduz hepsi ayni) karsilastirinca baya geride ama olsun.
Yag gibi akiyor diyenlere de gülüyorum. Lan oglum 2500tl verdin lan yok bi de takilsaydi.
Gelelim enn b.ktan olayina. Pil omru max 10 saat. Sabah 8 de çekiyorum ogleden sonra %20ye düşmüş. Hep yariyolda birakiyor.
Yarim gun olmadan ( hic gormedim yarim gunu) kapandiktan sonra napiyim ses cipini , ekranini??

Siz yanlış geldiniz hocam
ufoHtc bugune kadar kullandigim en tirt telefon. Kimse kusira bakmasın. Sirket verdi, ne guzel mi5s ile mutluydum oysaki.Ekrani iyi, tipi...
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MHEC 2 yıl
Batmasın la emekleri çok geçti spotifydan önce..
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gecem1903 2 yıl
kaç zamandır program çok kötü çalışıyordu, akıcı hale bir türlü gelememişti, sürekli kullanırken hiç girmemeye başladım ondan sonra
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Abi bir Mixcloud'umuz bir de Soundcloud'umuz var, kapatmayın gözünüzü sevem.
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ufo 2 yıl
Htc bugune kadar kullandigim en tirt telefon. Kimse kusira bakmasın. Sirket verdi, ne guzel mi5s ile mutluydum oysaki.
Ekrani iyi, tipi kusursuz burasi tamam. Haa ses gercekten iyi. Kameralar iPhone 7 ile gece(gunduz hepsi ayni) karsilastirinca baya geride ama olsun.
Yag gibi akiyor diyenlere de gülüyorum. Lan oglum 2500tl verdin lan yok bi de takilsaydi.
Gelelim enn b.ktan olayina. Pil omru max 10 saat. Sabah 8 de çekiyorum ogleden sonra %20ye düşmüş. Hep yariyolda birakiyor.
Yarim gun olmadan ( hic gormedim yarim gunu) kapandiktan sonra napiyim ses cipini , ekranini??
3 Yanıt Yanıtla
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fuujitsu 2 yıl ufo
ufo
Htc bugune kadar kullandigim en tirt telefon. Kimse kusira bakmasın. Sirket verdi, ne guzel mi5s ile mutluydum oysaki.
Ekrani iyi, tipi kusursuz burasi tamam. Haa ses gercekten iyi. Kameralar iPhone 7 ile gece(gunduz hepsi ayni) karsilastirinca baya geride ama olsun.
Yag gibi akiyor diyenlere de gülüyorum. Lan oglum 2500tl verdin lan yok bi de takilsaydi.
Gelelim enn b.ktan olayina. Pil omru max 10 saat. Sabah 8 de çekiyorum ogleden sonra %20ye düşmüş. Hep yariyolda birakiyor.
Yarim gun olmadan ( hic gormedim yarim gunu) kapandiktan sonra napiyim ses cipini , ekranini??

Siz yanlış geldiniz hocam
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sirreddot 2 yıl ufo


































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Ohol Oula 2 yıl ufo
ufo
Htc bugune kadar kullandigim en tirt telefon. Kimse kusira bakmasın. Sirket verdi, ne guzel mi5s ile mutluydum oysaki.
Ekrani iyi, tipi kusursuz burasi tamam. Haa ses gercekten iyi. Kameralar iPhone 7 ile gece(gunduz hepsi ayni) karsilastirinca baya geride ama olsun.
Yag gibi akiyor diyenlere de gülüyorum. Lan oglum 2500tl verdin lan yok bi de takilsaydi.
Gelelim enn b.ktan olayina. Pil omru max 10 saat. Sabah 8 de çekiyorum ogleden sonra %20ye düşmüş. Hep yariyolda birakiyor.
Yarim gun olmadan ( hic gormedim yarim gunu) kapandiktan sonra napiyim ses cipini , ekranini??

Diego bir dur allasen zaten firma batmış
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MDV 2 yıl
eskisi kadar onemi kalmadi bence
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brksnr 2 yıl
3 kişi de çaycı herhalde
Saka bir yana uzucu bir gelisme fakat günümüz teknoloji dünyasında malesef ki büyük balıklar küçük baliklari yiyorlar...
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