Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası

Twitter’ın Blue Room konsepti ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda kuruldu. Taraftarlar artık Galatasaraylı sporcularla ve diğer ünlü isimlerle bire bir iletişim kurma imkânına sahip olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
6
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye'nin en büyük spor klüplerinden biri olan Galatasaray ve sosyal medya devi Twitter, Türkiye'de bir ilke imza atarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na “Blue Room” konsept locası kurdu. Böylece Twitter kullanıcıları hayran oldukları sporculara, sanatçılara veya ünlülere tweet atarak canlı yayınla doğrudan soru sorma ve ulaşma imkânına sahip oldular.
 
Ayrıca Bkz. "YouTube yıldızlarından ağ tarafsızlığı talebi"
Türkiye’de 7 milyondan fazla takipçi ile en fazla takipçiye sahip spor kulübü olan Galatasaray’ın Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Twitter, Galatasaray Spor Kulübü ile taraftarı arasındaki en hızlı ve etkin iletişim kanallarının başında yer alıyor. Bugüne kadar kulüple ilgili haber ve duyuruların taraftarımıza ulaştırılmasında aktif olarak kullandık. Bundan sonra Galatasaraylı sporcularla, hatta Galatasaraylı diğer ünlü isimlerle bire bir iletişim kurma imkânı sunacağız” dedi.
 
Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası
Blue Room locasından yapılacak ilk canlı yayının, Galatasaray Futbol Takımı’nın 2017-2018 sezonu öncesi yapacağı yıldız transferler ile birlikte çok yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki loca “Blue Room” için özel olarak tasarlanmış durumda. Galatasaray ve Twitter logolarıyla görsel olarak zenginleştirilen bölüm, ismini Twitter'ın mavi renginden alıyor.
 
Yeni locayla taraftarlar özel Galatasaray için önemli olan günlerde veya olaylarda üst düzey yöneticiler, yerli/yabancı futbolcular, yeni transferler, ünlü Galatasaraylılar dahil kulüp için önemli olan kişilerle Twitter üzerinden doğrudan iletişim kurabilecekler. Özel olarak belirlenecek gün ve saatlerde taraftarlar önceden belirlenen hashtag’leri ekleyerek attıkları tweetler aracılığıyla söyleşi yapılan kişiye sorular sorabilecek ve yeni transferleri tanıyabilecekler.

http://galatasaray.org/haber/kulup/galatasaray-ile-twitter-dan-turkiye-de-bir-ilk-blue-room/36005 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neronidas 2 yıl en beğenilen
İlklerin takımı Galatasaray
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl
Eminim Türk futboluna katkısı çok büyük olacaktır..
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kemal1inci 7 ay
RİVALO/RAKİPBAHİS3
İlk yatırımında %50 Hoşgeldin bonusu Çevrim şartsız!
Her Cepbank yatırımınızda %20 Bonus Çevrim şartsız!
Alt üye sistemiyle, arkadaşınız her yatırım yaptığında
%5 i Sizin!
0538 064 67 00 Hemen üye ol bahisini yüksek oranlarla yap!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 2 yıl
Helal CİMBOM.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl
Eminim Türk futboluna katkısı çok büyük olacaktır..
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
Güzel düşünülmüş aslında koyu taraftarlar için iyi bir düşünce, Bana göre gereksiz şeyler hangi takım olursa olsun oda ayrı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 2 yıl en beğenilen
İlklerin takımı Galatasaray
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turin Turambar. 2 yıl
Gereksiz işler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft premium bir cihazla mobil sektöre geri dönüyor 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın] 2 yıl Samsung’un yeni 3D V-NAND tesisi üretime başladı 2 yıl Türkiye, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir: Cumhurbaşkanı'ndan açıklama 2 yıl Putin-Trump görüşmesinde House of Cards sahnesi 2 yıl Xiaomi rekor akıllı telefon satışı yaptı 2 yıl Volkswagen elektrikli otomobilleri şarj etmek için robotları kullanacak 2 yıl Kinetik enerjiyle şarj olan akıllı saat 2 yıl Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor 2 yıl TP-Link'in F/P'si yüksek Neffos X1 ve X1 Max'ı hakkında konuşuyoruz 2 yıl HTC U11 ümit verici işler yapıyor 2 yıl SoundCloud, 173 çalışanını işten çıkarma kararı aldı 2 yıl TP-Link Neffos X1 ve X1 Max ön incelemesi "Türkiye'ye adım attılar!"" 2 yıl Bu bilgisayar hack girişiminde kendisini yok ediyor 2 yıl iFixit'ten MacBook Pro'lar için ekonomik pil değiştirme seti 2 yıl Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek 2 yıl Apple'ın yeni kablosuz şarj cihazı seneye satışa sunulabilir 2 yıl SK Hynix 72 katmanlı 3D NAND yongalarının üretimine başladı 2 yıl Çinliler panda temalı güneş enerjisi tesisi kurdu 2 yıl Volkswagen Arteon, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası Sonraki LG mobil bölümü yine hüsran yaşattı 2 yıl Ridge Racer Slipstream bu hafta ücretsiz 2 yıl Spotify sürüş modu özelliklerini test ediyor 2 yıl Apple, Imagination Technologies'ın suçlamalarını reddetti 2 yıl Hackerlar ABD'nin enerji ağını hedef aldı 2 yıl AMD Radeon Vega'ya doğru: Frontier Edition'da son gelişmeler 2 yıl Tesla'nın yeni müdüründen şirkete övgü 2 yıl LG Q6’nın Geekbench sonuçları paylaşıldı 2 yıl Instagram’daki bir hata, hesapların silinmiş gibi görünmesine neden oldu 2 yıl 2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İstanbul, 2100 yılında Kahire sıcaklığına ulaşacak 2 yıl Lojistik Destek Gemisi denize iniyor 2 yıl YouTube yıldızlarından ağ tarafsızlığı talebi 2 yıl Andy Rubin'in yeni telefonu Essential Phone'dan haber yok 2 yıl Web sitenizi hackerlardan 4.5 petabyte'lık zip bombasıyla koruyun 2 yıl Ünlü yönetmen iPhone 7 Plus ile kısa film çekti 2 yıl Windows dosya paylaşımlarına Samba ile erişebilirsiniz 2 yıl Dunkirk, 70mm film formatını yeniden canlandırdı 2 yıl Facebook, Twitter ve Snap gözünü 2018 Dünya Kupası'na dikti! 2 yıl Türk Telekom'dan kadınlara özel konuşma ve internet kampanyası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim