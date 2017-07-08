Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası

Türkiye'nin en büyük spor klüplerinden biri olan Galatasaray ve sosyal medya devi Twitter, Türkiye'de bir ilke imza atarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na “Blue Room” konsept locası kurdu. Böylece Twitter kullanıcıları hayran oldukları sporculara, sanatçılara veya ünlülere tweet atarak canlı yayınla doğrudan soru sorma ve ulaşma imkânına sahip oldular.

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Türkiye’de 7 milyondan fazla takipçi ile en fazla takipçiye sahip spor kulübü olan Galatasaray’ın Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Twitter, Galatasaray Spor Kulübü ile taraftarı arasındaki en hızlı ve etkin iletişim kanallarının başında yer alıyor. Bugüne kadar kulüple ilgili haber ve duyuruların taraftarımıza ulaştırılmasında aktif olarak kullandık. Bundan sonra Galatasaraylı sporcularla, hatta Galatasaraylı diğer ünlü isimlerle bire bir iletişim kurma imkânı sunacağız” dedi.

Blue Room locasından yapılacak ilk canlı yayının, Galatasaray Futbol Takımı’nın 2017-2018 sezonu öncesi yapacağı yıldız transferler ile birlikte çok yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki loca “Blue Room” için özel olarak tasarlanmış durumda. Galatasaray ve Twitter logolarıyla görsel olarak zenginleştirilen bölüm, ismini Twitter'ın mavi renginden alıyor.

Yeni locayla taraftarlar özel Galatasaray için önemli olan günlerde veya olaylarda üst düzey yöneticiler, yerli/yabancı futbolcular, yeni transferler, ünlü Galatasaraylılar dahil kulüp için önemli olan kişilerle Twitter üzerinden doğrudan iletişim kurabilecekler. Özel olarak belirlenecek gün ve saatlerde taraftarlar önceden belirlenen hashtag’leri ekleyerek attıkları tweetler aracılığıyla söyleşi yapılan kişiye sorular sorabilecek ve yeni transferleri tanıyabilecekler.

http://galatasaray.org/haber/kulup/galatasaray-ile-twitter-dan-turkiye-de-bir-ilk-blue-room/36005